Économie

Dong Thap valorise ses produits OCOP pour dynamiser l’économie rurale

Dong Thap mise sur la valorisation des produits OCOP, la transformation approfondie des produits agricoles et leur association au tourisme rural pour accroître la valeur ajoutée des spécialités locales et dynamiser durablement son économie rurale.

Produits à base de fruit du dragon à chair rouge et articles d’artisanat classés trois étoiles OCOP de la coopérative agricole propre Hung Thinh Phat, dans la commune de Tan Thuan Binh, province de Dong Thap. Photo : VNA
Produits à base de fruit du dragon à chair rouge et articles d’artisanat classés trois étoiles OCOP de la coopérative agricole propre Hung Thinh Phat, dans la commune de Tan Thuan Binh, province de Dong Thap. Photo : VNA


Dong Thap (VNA) – En associant les produits du programme « À chaque commune son produit » (OCOP) au tourisme rural, la province de Dong Thap mise sur la transformation des produits agricoles, la valorisation des spécialités locales et le développement des chaînes de valeur afin de stimuler durablement son économie rurale.

La province compte actuellement 889 produits certifiés OCOP, dont 704 classés trois étoiles, 181 quatre étoiles et quatre cinq étoiles, portés par 395 acteurs économiques, parmi lesquels des coopératives, des entreprises et des ménages producteurs.

Dans le cadre de sa stratégie de développement pour la période 2025-2030, Dong Thap s’attache à rapprocher les produits OCOP du tourisme communautaire, des villages de métiers traditionnels et des activités de découverte agricole. Cette approche permet non seulement de promouvoir les spécialités locales auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers, mais aussi de diversifier les débouchés commerciaux et de retenir davantage de valeur ajoutée sur le territoire.

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Nguyên Trung Quy, directeur de la coopérative agricole propre Hung Thinh Phat, présente les produits OCOP de la coopérative. Photo : VNA



Plusieurs sites touristiques illustrent cette orientation. À The Mango Trail Farmstay, dans la commune de My Tho, les visiteurs découvrent notamment la culture de la mangue, les traditions rurales et les produits issus de cette spécialité locale. Ils peuvent également déguster des plats préparés à base de mangue ainsi que des spécialités culinaires du delta du Mékong.

Le site de tourisme vert et de plantes médicinales Thien An, dans la commune de Vinh Huu, propose quant à lui la découverte d’un jardin regroupant plus d’une centaine d’espèces de plantes médicinales. Les visiteurs peuvent y explorer les activités de production, participer à des expériences pratiques et découvrir des produits OCOP transformés à partir du cordyceps, un champignon utilisé dans les préparations traditionnelles.

La transformation en profondeur des produits agricoles constitue un autre axe prioritaire. À la coopérative agricole Thien Phuc, dans la commune de My Tinh An, cinq produits emblématiques sont développés, notamment le fruit du dragon à chair jaune, le fruit du dragon séché, la banane séchée, l’écorce de pamplemousse séchée et le thé au corossol.

La coopérative prépare également le lancement de bonbons à base de fruit du dragon et de graines de ce fruit séchées. Ces produits pourraient contribuer à valoriser les récoltes qui ne répondent pas aux normes d’exportation, tout en limitant les pertes et les fluctuations des prix pendant les périodes de récolte abondante.

Dans la commune de Long Hung, la coopérative agricole Dong Nghi se distingue par ses produits séchés par lyophilisation, dont le durian séché classé quatre étoiles OCOP et reconnu comme produit industriel exemplaire à l’échelle nationale. Sur les 15 produits de la coopérative, 14 ont obtenu le classement quatre étoiles, contribuant à diversifier les débouchés et à accroître la valeur des fruits locaux.

Pour soutenir cette dynamique, les autorités provinciales renforcent les activités de promotion, de présentation et de commercialisation des produits OCOP, notamment dans les sites touristiques. Elles encouragent également les entreprises et les coopératives à améliorer la qualité, à développer leurs marques, à appliquer les avancées scientifiques et technologiques et à renforcer les liens entre production, transformation et distribution.

Dans le cadre du programme OCOP pour la période 2026-2030, Dong Thap vise à maintenir et à améliorer la qualité des produits déjà certifiés, tout en développant au moins 463 nouveaux produits, pour atteindre un total d’au moins 1.352 produits d’ici 2030. La province ambitionne notamment de compter au moins 942 produits trois étoiles, 400 produits quatre étoiles et dix produits cinq étoiles.

À travers ces orientations, Dong Thap entend valoriser ses atouts agricoles, culturels et écologiques, créer davantage d’emplois, améliorer les revenus des habitants et promouvoir un modèle de développement rural durable, fondé sur l’innovation, la transformation des produits locaux et l’intégration du tourisme.- VNA

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#Xây dựng nông thôn mới #produits OCOP #Dong Thap
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