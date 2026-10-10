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Le président de l'Assemblée nationale appelle à rapprocher la recherche agricole des réalités du terrain

À l'occasion du 70e anniversaire de l'Université nationale d'agriculture du Vietnam, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé l'établissement à rapprocher davantage la recherche scientifique des besoins concrets de l'agriculture.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet l’Ordre du Travail de première classe à l'Université nationale d'agriculture du Vietnam. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet l’Ordre du Travail de première classe à l'Université nationale d'agriculture du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté le 10 octobre à Hanoï à la cérémonie marquant le 70e anniversaire de l’Université nationale d'agriculture du Vietnam (12 octobre 1956 – 12 octobre 2026), au cours de laquelle l'établissement a reçu l'Ordre du Travail de première classe.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, ont adressé des corbeilles de fleurs à cette occasion.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de l'Assemblée nationale a remis l'Ordre du Travail de première classe à l'Université en reconnaissance de ses réalisations dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et de sa contribution au développement socio-économique du pays.

Dans son discours, il a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, marquée par de fortes ambitions économiques et sociales. Les récentes orientations du Parti et de l'État en matière de science, de technologie, d'innovation, de transformation numérique et d'éducation offrent de nouvelles possibilités aux universités. L’Université nationale d'agriculture du Vietnam (Vietnam National University of Agriculture - VNUA) est appelée à les concrétiser à travers des initiatives et des travaux de recherche répondant aux besoins du pays.​

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Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite une exposition de produits de l'Université nationale d'agriculture du Vietnam. Photo : VNA


Il a encouragé l'Université à faire évoluer ses formations pour mieux préparer les étudiants aux exigences d'une agriculture moderne et ouverte sur le monde. Il a notamment insisté sur la nécessité de mieux répondre aux besoins de la société et des entreprises. Les diplômés devront disposer de solides connaissances, de compétences pratiques et numériques, d'un esprit d'initiative et d'une volonté de contribuer au développement du pays.

Il a également appelé l’Université à explorer de nouveaux domaines de recherche répondant aux besoins du pays et aux évolutions mondiales, et produire chaque année des résultats scientifiques et des technologies ayant des applications concrètes. Ces avancées doivent contribuer à réduire les coûts de production, à accroître les revenus des agriculteurs et à renforcer la compétitivité des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux.

Le président de l'Assemblée nationale l’a également appelé à jouer un rôle de trait d'union entre les pouvoirs publics, le monde universitaire, les chercheurs, les entreprises et les agriculteurs, afin de rapprocher la recherche et les technologies des réalités de la production agricole. Il a insisté sur la nécessité de dépasser le cadre des salles de cours et des laboratoires, en mettant les connaissances et les innovations au service des agriculteurs et des entreprises, tout en faisant remonter les difficultés rencontrées sur le terrain vers les équipes de recherche pour y apporter des solutions concrètes.

Il a par ailleurs souligné l'importance d'offrir aux chercheurs un environnement favorable à leurs travaux. Il a fixé l'objectif de faire entrer l'établissement parmi les 100 meilleures universités d'Asie d'ici 2045.

De son côté, Nguyen Thi Lan, professeure, docteure et enseignante émérite, directrice de la VNUA, a réaffirmé la volonté de l’Université de moderniser ses formations, de développer la recherche et le transfert de technologies et de renforcer ses partenariats, avec l'ambition de devenir une université de recherche reconnue en Asie et engagée dans le développement durable. - VNA

#Nông nghiệp #recherche agricole #Université nationale d'agriculture du Vietnam #agriculture
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