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Le Vietnam lance une application de transformation numérique au niveau communal

Le ministère des Sciences et des Technologies a lancé une application destinée à aider les cadres locaux, les entreprises et les habitants à identifier des solutions numériques adaptées à leurs besoins et à accélérer la transformation numérique à la base.

Les délégués procèdent à la cérémonie de lancement de la plateforme de transformation numérique au niveau communal. Photo : VNA
Les délégués procèdent à la cérémonie de lancement de la plateforme de transformation numérique au niveau communal. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre des activités célébrant la Journée nationale de la transformation numérique 2026, le ministère des Sciences et des Technologies a lancé le 9 octobre, une application dédiée à la transformation numérique au niveau communal. Cet outil vise à aider les cadres locaux, les entreprises, les ménages commerçants et les habitants à trouver des solutions adaptées à leurs besoins, à acquérir des compétences et à accéder à des services de conseil.

Conformément au programme de travail 2026 du Comité directeur central pour le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, le ministère des Sciences et des Technologies est chargé, en coordination avec les ministères et organismes concernés, de recenser, normaliser et publier une liste de produits et de solutions destinés à dynamiser le marché de la transformation numérique. Le 29 avril 2026, le ministère a ainsi publié une liste comprenant 1 591 produits et solutions proposés par 360 organismes et entreprises, répartis selon trois piliers : le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique.

Cette liste constitue une source centralisée d’informations sur les produits et solutions disponibles sur le marché. Toutefois, face à la diversité de l’offre, les cadres communaux, les petites entreprises, les ménages commerçants et les habitants peuvent éprouver des difficultés à identifier les solutions les mieux adaptées à leurs besoins. Au niveau local, les demandes portent souvent sur des problèmes concrets, tels que la gestion des activités, la vente en ligne ou les paiements numériques, plutôt que sur le choix d’une technologie en particulier.

La nouvelle application a été conçue pour aider les utilisateurs à déterminer les solutions adaptées à leurs besoins et à savoir comment les mettre en œuvre. Elle propose un parcours d’accompagnement comprenant l’identification des besoins, la consultation de modèles, la recherche de solutions, l’acquisition de compétences, les demandes de conseil et le retour d’expérience. Elle n’a pas vocation à remplacer les logiciels professionnels déjà utilisés dans les localités ni à introduire de nouvelles procédures administratives au niveau communal. Elle sert avant tout d’outil d’orientation, d’accompagnement et de mise en relation, afin de favoriser une transformation numérique répondant aux besoins réels.

Les données d’interaction et les retours des utilisateurs permettront au ministère des Sciences et des Technologies de mieux cerner les besoins sur le terrain, afin d’améliorer les politiques publiques et d’orienter le développement du marché des produits et solutions numériques. L’application ambitionne ainsi de constituer un espace commun permettant aux différents acteurs de rechercher des solutions, de s’inspirer de modèles efficaces et de partager leurs expériences pratiques.

L’application est officiellement opérationnelle depuis le 22 septembre 2026 à l’adresse suivante : https://ungdungcdscapxa.dx.gov.vn/. Dans le cadre de son déploiement, les services provinciaux et municipaux des sciences et des technologies assurent la coordination locale, tandis que les Comités populaires au niveau communal sont chargés de faire connaître l’application aux cadres, aux habitants et aux entreprises. Les équipes communautaires chargées de la transformation numérique jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des utilisateurs et la promotion de son utilisation concrète.

Selon les données communiquées, l’application a enregistré 6 544 comptes inscrits, 13 025 consultations de produits et de solutions numériques, 178 demandes de conseil, 528 inscriptions à des formations et 28 messages de contact ou de retour d’information.

Le lancement de cette application traduit une évolution de l’approche de la transformation numérique, qui privilégie désormais les besoins des utilisateurs plutôt qu’une démarche reposant uniquement sur des catalogues technologiques. Au niveau local, cette transformation doit ainsi commencer par l’identification des problèmes à résoudre pour les cadres, les habitants et les entreprises, afin de sélectionner les technologies et les solutions les plus appropriées et d’obtenir des résultats concrets.- VNA

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#Nghị quyết 57 #NQ 57 #transformation numérique #niveau communal
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