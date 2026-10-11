Festival du café : penser global et boire local à Son La

Son La (VNA) - Le Festival du café de Son La 2026 s’est officiellement ouvert samedi 10 octobre sur le thème « Arabica de Son La : à la conquête de la scène mondiale », rassemblant un grand nombre d’artistes, d’artisans, de spectateurs et de touristes.



« Le café Arabica s’est imposé comme un produit agricole clé, prospérant grâce aux conditions naturelles favorables de la province de Son La. Il est devenu un élément essentiel de la structure de production agricole locale, contribuant à la diversification des cultures, à la création d’emplois ainsi qu’à l’amélioration des revenus et du niveau de vie des communautés locales », a déclaré Nguyên Dinh Viêt, président du Comité populaire de la province de Son La.



«Son La s’est progressivement imposée comme l’une des principales régions productrices de café Arabica au Vietnam, acquérant une reconnaissance sur les marchés national et international grâce à la saveur unique et à la haute qualité de son produit. »



Il a ajouté que le deuxième Festival du café de Son La constituait un événement majeur, destiné à promouvoir et à rehausser la valeur ainsi que la notoriété du café Arabica de Son La, tant sur le marché intérieur qu’à l’international.



Il s’agissait également de rendre hommage aux cultivateurs, producteurs, transformateurs et négociants, ainsi qu’aux organisations et entreprises ayant contribué au développement de la filière café de Son La.



«À travers ce festival, Son La souhaite transmettre un message clair : ne plus seulement faire rayonner son café, mais en maximiser la valeur ajoutée et en consolider la marque et dévoiler aux consommateurs du monde entier l’identité culturelle unique de sa population», a-t-il déclaré.



La cérémonie d’ouverture a débuté par un spectacle de musique et de danse de 90 minutes, une fresque vivante destinée à honorer les arts traditionnels et à saluer les visiteurs venus pour l’occasion.



Le point d’orgue de l’événement est venu du ciel avec un spectacle de 500 drones lumineux, parfaitement synchronisés avec de la musique et un éclairage scénique à LED. En 15 tableaux visuels, cette chorégraphie aérienne a retracé l’histoire de la culture et de la population de Son La, ainsi que l’essor de sa marque de café Arabica.



Les spectateurs ont ainsi pu admirer des représentations de fleurs de bauhinia et de caféier, des collines de plantations, ou encore des femmes de l’ethnie Thai esquissant des danses en costumes traditionnels.

Ouverture du 2e Festival du café de Son La. Photo: VNA

Pendant cinq jours, habitants et visiteurs ont vibré au rythme d’une foire commerciale dynamique, rythmée par 240 stands mettant à l’honneur l’excellence des produits de Sơn La. Un séminaire international intitulé « Développer une filière café durable grâce à une approche écologique » se tiendra prochainement. Cet événement ambitionne de propulser la promotion et le développement de ce marché, tout en tissant des liens solides entre les acteurs clés du secteur pour faire rayonner le café de Son La à l’échelle nationale et internationale.



Le festival offrira également aux producteurs, torréfacteurs, exportateurs et importateurs étrangers l’occasion de présenter leurs produits et d’échanger sur de futures collaborations.



D’autres temps forts viendront rythmer l’événement, à commencer par le concours de baristas « Arabica Son La Master Cup» et le marathon «Arabica Son La ».



Les visiteurs pourront également admirer une exposition de photos dédiée à la splendeur des caféiers en fleurs, ou assister à une compétition mettant à l’honneur les producteurs locaux. Enfin, des immersions exclusives au cœur des plantations inviteront les participants à cueillir leurs propres cerises de café, avant de s’initier aux secrets de la transformation, de la torréfaction et de la mouture, pour finir par une dégustation privilégiée sur place.



La province prévoit également de lancer le programme « Entrepreneur Coffee », un rendez-vous destiné à récompenser les entreprises de production et de transformation les plus méritantes de l’année.



Le concert « Son La Arabica Melody » ravira le public ce 11 octobre grâce à un spectacle mêlant musique et danse, conçu pour célébrer la culture locale et les cafés emblématiques de la région.



Selon Trân Xuân Viêt, directeur du Centre provincial de promotion des investissements et vice-président du comité d’organisation, ce festival est une vitrine exceptionnelle pour promouvoir le café Arabica, produit phare de la province, mais aussi pour mettre en valeur son territoire, sa population et son potentiel touristique.



Au-delà du rayonnement de la région, l’événement se veut une véritable plateforme d’échange entre producteurs, entreprises, distributeurs et consommateurs pour favoriser la coopération et valoriser davantage le café Arabica de Son La.



Avec une superficie de près de 36 400 hectares, le café est devenu l’une des cultures phares de la province de Son La. Sur cette vaste surface, près de 20.000 hectares sont en pleine exploitation, ouvrant la voie à une récolte record de 40.000 tonnes de café en 2026. La province amorce également une montée en gamme avec 1.120 hectares consacrés aux cafés de spécialité, structurant pas à pas un segment de produits haut de gamme prometteur.



La province a exporté 17.500 tonnes de café vert entre janvier et septembre, générant plus de 79,2 millions de dollars de recettes. Ce dynamisme commercial repose principalement sur les expéditions vers l’Union européenne, les États-Unis, le Moyen-Orient et l’ASEAN. — VNA

