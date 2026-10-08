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De la liesse de la libération à la modernité : Hanoi s’expose entre mémoire et avenir

Organisée au Centre culturel et bibliothèque de la capitale, l’exposition « Hanoï – Le Jour de la Victoire » célèbre le 72e anniversaire de la libération de la ville (10 octobre 1954 – 2026).

Le Centre culturel et bibliothèque de Hanoi présente l'exposition ouverte aux visiteurs jusqu'au 15 octobre.
Le Centre culturel et bibliothèque de Hanoi présente l'exposition ouverte aux visiteurs jusqu'au 15 octobre.

Hanoi (VNA) – À l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 – 2026), le Centre culturel et bibliothèque de Hanoi accueille l’exposition historique « Hanoi – Le Jour de la Victoire », invitant invite le public à explorer la trajectoire de la ville à travers son évolution et ses réalisations, du passé jusqu’à nos jours.

À travers un parcours structuré en trois grandes sections, cette exposition dévoile plus de 300 documents, ouvrages et objets historiques.

Au cœur de cet événement, la section «L’esprit de Thang Long - Dông Dô) plonge littéralement le visiteur dans les grandes heures de l’histoire vietnamienne. Elle retrace avec émotion les étapes clés de la construction du pays, tout en rendant un vibrant hommage à la défense héroïque de la nation, de sa capitale Hanoi et de sa population.

Des images et des articles retracent l’histoire nationale et celle de la ville, depuis la Révolution d’Août 1945 et les premières années de mise en place du gouvernement révolutionnaire jusqu’à la guerre de résistance contre les colonialistes français (1946-1954).

Ces documents illustrent également la lutte acharnée menée par l’armée et la population de Hanoi, les préparatifs de la reprise de la ville ainsi que les événements historiques liés à la libération de la capitale, le 10 octobre 1954.

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Livres et documents retraçant le parcours de la ville présentés à l'exposition «Hanoi – Le Jour de la Victoire».

La section «Patrimoine culturel de Thang Long - Hanoi» célèbre l’âme et la mémoire de la capitale vietnamienne. À travers une sélection des monuments historiques, des paysages emblématiques et des archives précieuses, elle met en lumière un patrimoine d’une richesse exceptionnelle, façonné par les siècles et transmis de génération en génération.

Les présentations consacrées aux villages traditionnels, aux arts, à la littérature, à la gastronomie, aux modes de vie et à la beauté de Hanoi permettront aux visiteurs d’apprécier la richesse des traditions de la ville ainsi que l’évolution de sa vie contemporaine.

La section «Hanoi – Innovation, Créativité et Développement » met en lumière la métamorphose de la capitale durant la période de renouveau et d’intégration internationale. Il retrace ainsi les grandes mutations économiques, culturelles, sociales, éducatives et urbaines qui ont transformé la ville, tout en mesurant leur impact direct sur l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants.

Pour les organisateurs, cette exposition est une invitation à voyager dans le temps. Elle permet aux résidents comme aux visiteurs de mesurer le chemin parcouru par la capitale, tout en s’imprégnant de l’héritage historique et culturel qui se transmet ici de génération en génération.

Au cœur de cette exposition, c’est l’âme de Thang Long – Hanoi qui résonne, sublimée par ses traditions culturelles et la force de son héritage révolutionnaire. Conçu comme un véritable voyage mémoriel, ce parcours invite le visiteur à l’émotion.

Les organisateurs ont pensé ce parcours pour éveiller une fierté profonde, renforcer le sentiment d’appartenance et rappeler à chacun sa responsabilité partagée dans la préservation et le rayonnement de ce patrimoine unique.

Les visiteurs ont jusqu’au 10 octobre pour découvrir l’exposition, installée au rez-de-chaussée du centre culturel du 54E, rue Trân Hung Dao, en plein cœur du quartier de Cua Nam à Hanoi. – VNA

source
#72e anniversaire de la Libération de la capitale
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