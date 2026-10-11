Culture-Sports

Le Vietnam s’apprête à déployer sa nouvelle carte culturelle interactive

Le Vietnam prévoit de lancer la phase pilote de sa carte culturelle numérique dès le 1er novembre 2026. Reposant sur une architecture moderne à cinq niveaux, cette plateforme permettra aux citoyens de géolocaliser et de rechercher en quelques clics tous les événements culturels, sportifs et touristiques du pays.

La vieille ville de Hôi An vue d'en haut. Photo: VNP
La vieille ville de Hôi An vue d'en haut. Photo: VNP

Hanoi (VNA) – La carte numérique de la culture vietnamienne devrait entrer en phase expérimentale à partir du 1er novembre. Le système repose sur cinq couches structurantes: les infrastructures, les données, les contenus, le marché et les industries culturelles.

Lors du lancement, Cao Lê Tuân Anh, chef de bureau et porte-parole du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a indiqué que l’outil fonctionne de manière flexible aussi bien sur ordinateur que sur smartphone, permettant aux habitants et aux visiteurs de rechercher des événements à l’échelle nationale.

D’un simple clic sur des destinations clés comme Hanoi, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville ou la province de Quang Ninh, le système déploie instantanément un panorama complet de l’offre locale.

L’utilisateur accède ainsi en temps réel au calendrier des événements, aux horaires et lieux de rendez-vous, ainsi qu’à des précisions cruciales sur leur envergure, leur portée et les conditions d’accès, qu’ils soient gratuits ou payants.

La plateforme facilitera la recherche d’événements et intégrera des liens directs vers Google Maps afin de simplifier les déplacements des utilisateurs.

Bâti sur une architecture en cinq niveaux — fondation, données, contenu, marché et industrie culturelle — ce canal officiel brise l’isolement communicationnel des théâtres et des troupes artistiques, tout en insufflant une nouvelle dynamique aux entreprises. À plus long terme, il s’imposera comme la passerelle interactive indispensable au développement durable de l’industrie culturelle vietnamienne.

Soulignant que cette carte numérique ne se limite pas à une simple base de données de référence, le chef de service du ministère a indiqué que l’objectif à long terme est de mettre en place un mécanisme interactif reliant l’État, les citoyens et les entreprises afin de stimuler le développement de l’industrie culturelle.

Dans un premier temps, elle permettra au public de connaître les événements organisés à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, notamment leur lieu, l’état de la billetterie et les informations essentielles les concernant. La phase expérimentale devrait débuter le 1er novembre, avant que la plateforme ne soit progressivement améliorée, a indiqué Cao Lê Tuân Anh. - VNA

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#carte numérique de la culture vietnamienne
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