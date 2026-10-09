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Quang Tri mise sur la culture pour booster son tourisme

La province de Quang Tri lancera sa Semaine de la culture et du tourisme, un événement haut en couleur destiné à célébrer la Journée de la culture vietnamienne tout en dynamisant l’économie locale.

La rivière Son serpente à travers le secteur central du site du patrimoine naturel mondial de Phong Nha-Ke Bang. Photo : VNA
La rivière Son serpente à travers le secteur central du site du patrimoine naturel mondial de Phong Nha-Ke Bang. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La commune de Phong Nha s’apprête à vibrer au rythme de la Semaine de la culture et du tourisme de Quang Tri. Le coup d’envoi de cet événement phare sera donné le 24 novembre prochain au cœur du parc national de Phong Nha-Ke Bang, avec en point d’orgue un spectacle artistique très attendu intitulé « Terre rayonnante de merveilles ».

Ce grand rassemblement régional s’articule autour d’un double enjeu stratégique : capitaliser sur un fleuron du patrimoine mondial et donner un coup d’accélérateur à l’économie locale.Le premier volet vise à braquer les projecteurs sur le parc national de Phong Nha-Ke Bang. Inscrit au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO, ce site d’exception entend faire valoir ses atouts uniques et sa richesse écologique auprès d’un public élargi.

​En parallèle, l’événement servira de levier pour stimuler l’industrie touristique. L’objectif affiché est de promouvoir et de structurer de nouveaux circuits, itinéraires et produits thématiques, entièrement dédiés à l’exploration de son spectaculaire réseau de grottes.​

L’événement phare de cette programmation sera la Semaine internationale des montgolfières de Quang Tri 2026. Ce rendez-vous spectaculaire se déploiera en deux temps forts, au cœur de sites hautement symboliques classés vestiges nationaux spéciaux : Les 25 et 26 novembre : les ballons prendront possession du ciel de la Citadelle antique de Quang Tri. Les 27 et 28 novembre : les festivités se déplaceront sur la rive sud du site historique des rives de Hiên Luong et Bên Hai.​

Du 24 au 30 novembre, la commune de Ben Hai et les quartiers de Quang Tri et de Dong Hoi vibreront au rythme d’une programmation culturelle et culinaire variée. Conçus comme des espaces d’échange et d’immersion, ces événements mettront en lumière toute la richesse du terroir et des traditions locales.

Une semaine de cinéma itinérant, articulée autour du thème « Cinéma vietnamien : fierté culturelle et lien communautaire », va être déployée dans plusieurs communes montagneuses de la province. Cette initiative d’envergure vise à désenclaver culturellement les populations des zones reculées et isolées en leur offrant un accès direct aux œuvres cinématographiques nationales.

En parallèle, la scène musicale locale sera également à l’honneur. La grande finale du tout premier concours de chant de la province de Quang Tri se tiendra le 19 novembre prochain. L’événement investira le Centre provincial de la culture et du cinéma, situé dans le quartier de Dong Ha.

Selon les autorités locales, la Semaine de la culture et du tourisme de Quang Tri est destinée à célébrer la Journée de la culture vietnamienne tout en dynamisant l’économie locale et à structurer une offre touristique à la fois attractive et durable.

L’enjeu est triple pour la province : valoriser le patrimoine et l’identité culturelle unique de Quang Tri, mobiliser les investissements et les acteurs de la société civile pour moderniser le secteur et forger une image de marque forte afin d’imposer la région comme une destination incontournable et authentique. – VNA

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#Semaine de la culture et du tourisme de Quang Tri
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