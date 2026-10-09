Culture-Sports

Depuis Berlin, la guitare raconte le Vietnam au monde

Depuis deux décennies, le professeur Dang Ngoc Long fait vibrer la guitare au Festival international de Berlin pour raconter le Vietnam au monde. En insufflant l'âme de son pays dans des œuvres interprétées par de jeunes talents internationaux, ce virtuose transforme la musique en un pont culturel qu'il ambitionne aujourd'hui de bâtir jusqu'à Hanoi.

L'artiste Dang Ngoc Long et l'Orchestre symphonique de Tübingen (Allemagne) se produisent lors du concert « Une rhapsodie de deux mondes » au théâtre Ho Guom (Hanoï) en décembre 2025. Photo : VNA
L'artiste Dang Ngoc Long et l'Orchestre symphonique de Tübingen (Allemagne) se produisent lors du concert « Une rhapsodie de deux mondes » au théâtre Ho Guom (Hanoï) en décembre 2025. Photo : VNA

Berlin (VNA) - Depuis vingt ans, le professeur et guitariste Dang Ngoc Long fait du Concours et Festival international de guitare de Berlin une vitrine de la culture vietnamienne. À travers des œuvres inspirées de la culture, de l’histoire et des traditions nationales, il transmet aux jeunes musiciens internationaux un pan du patrimoine de son pays et nourrit l’ambition d’organiser cet événement à Hanoï pour faire de la guitare un pont entre le Vietnam et le monde.​

Le Concours et Festival international de guitare de Berlin célèbre cette année son 20e anniversaire, marquant deux décennies d’engagement de Dang Ngoc Long, directeur de l’École de musique Berlin-Gesundbrunnen, en Allemagne. Premier Vietnamien à avoir remporté un prix spécial au Concours international de guitare en 1987, il préside le jury de cette manifestation depuis de nombreuses années.

​Au fil du temps, l’événement s’est imposé comme un lieu de rencontre, d’apprentissage et de compétition pour de jeunes guitaristes venus de nombreux pays. Cette année, 30 candidats issus de 15 pays ont participé au premier tour. À l'issue des sélections, 15 candidats ont été retenus pour la phase suivante, avant que les 5 meilleurs ne s'affrontent lors de la finale le 10 octobre au Ballhaus Prinzenallee à Berlin.

En plus de la finale, le programme comprend un Gala Concert, des masterclasses et une exposition de guitares. Le Conseil artistique a choisi des compositions de Dang Ngoc Long comme morceaux obligatoires, faisant ainsi découvrir la musique vietnamienne aux candidats et au public international.

L'artiste Dang Ngoc Long a confié au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Allemagne que le cap des 20 ans n'est pas seulement un chiffre. Le plus significatif réside dans le fait que des œuvres inspirées de la culture vietnamienne, telles que les airs populaires, les classiques littéraires et particulièrement l'histoire de Kieu, sont étudiées, interprétées et portées sur la scène mondiale par des artistes internationaux.

​Revenant sur son parcours, l’artiste Dang Ngoc Long évoque "20 ans à construire un pont par la musique" entre les artistes, Berlin et le monde, et surtout entre le Vietnam et ses amis internationaux. Il souligne le rôle des artistes vietnamiens à l’étranger, qui, entre deux cultures, font connaître les valeurs vietnamiennes à l’international tout en rapportant au pays de nouvelles expériences artistiques.

Cette démarche rejoint les orientations de la résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, qui souligne l’importance de l’intégration culturelle internationale et de la promotion des valeurs vietnamiennes. Selon lui, la "diplomatie musicale" permet aussi d'accueillir des amis internationaux au Vietnam. Plus de deux décennies d'activités artistiques à l'étranger lui font estimer qu'une liaison régulière avec le pays aidera les artistes expatriés à connecter les projets internationaux avec les institutions nationales, tout en facilitant les démarches de financement, de transport et de droits d'auteur.

Pour la suite, Dang Ngoc Long souhaite consacrer davantage de temps à la composition afin d’enrichir le répertoire de la guitare avec des références à la littérature, à l’histoire et aux paysages vietnamiens. Il entend également multiplier les occasions d’échange pour les jeunes guitaristes du pays et nourrit le projet d'amener à Hanoï le Concours et Festival international de guitare de Berlin afin que ces histoires soient poursuivies sur leur propre terre natale.-VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #guitare #guitariste Dang Ngoc Long #guitariste #Dang Ngoc Long
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Voir plus

Les prétendantes au titre de Miss Vietnam 2026 ont fait monter la température d'un cran lors de la la conférence de presse, à Hai Phong, le 6 octobre. Photo : Comité d’organisation

Les 25 finalistes font souffler un vent d’été sur Miss Vietnam 2026

Selon les organisateurs, le concours Miss Vietnam 2026 repose sur quatre piliers indissociables : la beauté, la culture, l’intelligence et l’engagement. Tout au long de l’aventure, les candidates seront ainsi évaluées de manière globale, et non sur des critères isolés.

L'ancien ambassadeur du Panama, Servio S. Samudio, pose pour une photo avec des enfants des régions montagneuses du Vietnam. Photo fournie par l’intéressé.

Vietnam - Panama : Une proximité née de choses simples

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique latine, l’ancien ambassadeur du Panama au Vietnam, Servio S. Samudio (mandat 2015-2020) a exprimé que des expériences durant son mandat au Vietnam figurent parmi les souvenirs les plus marquants de sa mission.