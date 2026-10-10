Le Club de football de la Police de Hanoï décoré pour ses 70 ans

Hanoï (VNA) – Une cérémonie célébrant le 70e anniversaire de la création du Club de football de la Police de Hanoï et la remise de l’Ordre du Travail de première classe s’est tenue dans l’après-midi du 10 octobre à Hanoï.



Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a assisté à l'événement et a prononcé un discours d'encouragement à l'adresse des générations de dirigeants, d'entraîneurs et de joueurs du club. Était également présent le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique, ministre de la Sécurité publique et président de l'Association sportive de la Police populaire.



S'exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a souligné que la création du club, deux ans après la libération de la capitale, alors que celle-ci faisait encore face à de nombreuses difficultés, témoignait de l'attention portée par le Président Hô Chi Minh et les dirigeants du Parti, de l'État et de la ville de Hanoï aux conditions de vie de la population et des membres de la Police. Il s'est réjoui des perspectives de développement de l'équipe, grâce à son riche héritage, à l'enthousiasme des jeunes générations et au soutien des autorités.



Il a appelé à investir de manière structurée dans le club, à attirer les talents et à développer la formation dès le plus jeune âge. Il a exhorté les jeunes joueurs à perpétuer la tradition et à contribuer à faire rayonner le nom du Vietnam sur la scène internationale. Il a également demandé au ministère de la Sécurité publique, à la Police de Hanoï et aux autorités municipales de continuer à soutenir la formation des jeunes et de permettre aux joueurs en fin de carrière de devenir entraîneurs au sein du mouvement sportif de la Police populaire.



À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a félicité le club pour l'attribution de l’Ordre du Travail de première classe, une haute distinction récompensant sept décennies d'efforts et de contributions.



Dans son discours commémoratif, le colonel Nguyen Tien Dat, directeur adjoint de la Police de Hanoï et président du club, a rappelé que les 70 ans d'histoire de l'équipe étaient liés à ceux de la Police de la capitale. Surmontant les difficultés, les générations de joueurs ont forgé une identité propre, fondée sur la discipline, la solidarité, la détermination et l'élégance, faisant du club une fierté pour les supporters.​

Le secrétaire général et président To Lam offre une statue du Président Hô Chi Minh au club de football de la Police de Hanoï. Photo : VNA

Au nom de la Commission policière centrale et du ministère de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang a demandé à la Police de Hanoï et au club de mettre en œuvre les directives du dirigeant To Lam. Il a souligné la nécessité pour le club d'élaborer une stratégie claire afin de renforcer sa contribution au sport national et à celui de la Police populaire.



Le ministre a demandé à la Police de Hanoï de veiller au développement du club et à la mise en œuvre des politiques en faveur de ses membres. Il a insisté sur la nécessité de bâtir une équipe professionnelle, unie et disciplinée, de recourir davantage aux sciences et technologies dans l'entraînement, de former de jeunes talents et de renforcer la coopération avec les partenaires vietnamiens et étrangers afin de mobiliser des ressources pour le développement du club. - VNA