Santé

Une campagne nationale pour faire du sport une habitude quotidienne

Une campagne nationale encourageant chaque citoyen à pratiquer au moins un sport a été lancée le 10 octobre à Hanoï, en présence de Tran Cam Tu, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et chef du Comité de pilotage central pour le développement de la culture vietnamienne ; de Pham Thi Thanh Tra, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre ; ainsi que de plusieurs responsables ont inauguré la campagne nationale visant à encourager la pratique sportive. Photo : VNA
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et chef du Comité de pilotage central pour le développement de la culture vietnamienne ; de Pham Thi Thanh Tra, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre ; ainsi que de plusieurs responsables ont inauguré la campagne nationale visant à encourager la pratique sportive. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l'occasion du 72e anniversaire de la Libération de la capitale, une campagne nationale visant à encourager la pratique sportive a été lancée le 10 octobre sur la place Dong Kinh Nghia Thuc, au cœur de Hanoï. La cérémonie a été retransmise en direct dans les 33 autres provinces et villes du pays.

Placée sous le thème « Le sport pour tous, pour une population en bonne santé et un Vietnam prospère », cette initiative vise à encourager chaque citoyen à pratiquer au moins une activité sportive.

vnanet_potal-le-phat-dong-phong-trao-moi-nguoi-dan-lua-chon-it-nhat-mot-mon-the-thao-phu-hop-de-tap-luyen-thuong-xuyen-9077983.jpg
Pham Thi Thanh Tra, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre; prend la parole lors du lancement de la campagne nationale visant à encourager la pratique sportive. Photo : VNA


La cérémonie s'est déroulée en présence de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et chef du Comité de pilotage central pour le développement de la culture vietnamienne ; de Pham Thi Thanh Tra, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre ; ainsi que de plusieurs responsables, dont Lam Thi Phuong Thanh, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Dao Hong Lan, ministre de la Santé, Vu Dai Thang, président du Comité populaire de Hanoï, et le général de corps d'armée Pham Truong Son, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam.

Dans son discours, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a rappelé la conviction du Président Hô Chi Minh selon laquelle la bonne santé de la population est essentielle à la prospérité du pays et à son développement durable. Elle a souligné que cette vision demeure au cœur des politiques du Parti et de l'État, qui accordent une place centrale à l'être humain et à la santé publique.

Elle a également rappelé les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, pour qui la santé et la condition physique de la population contribuent directement à la force du pays. Le développement du sport doit ainsi favoriser non seulement le bien-être physique et mental, mais aussi la persévérance, la solidarité et l'engagement de chacun au service du pays.

Pour atteindre cet objectif, Pham Thi Thanh Tra a encouragé chacun à choisir au moins un sport adapté à son âge, à sa condition physique et à ses possibilités, puis à le pratiquer régulièrement. Elle a également appelé les autorités locales à multiplier les équipements et espaces sportifs de proximité, sûrs et accessibles, afin d'ancrer durablement la pratique sportive dans le quotidien de la population.

La cérémonie a réuni quelque 12.000 participants à Hanoï, tandis que les 33 autres provinces et villes du pays y étaient associées à distance.

vnanet_potal-thuong-truc-ban-bi-thu-du-le-phat-dong-phong-trao-moi-nguoi-dan-lua-chon-it-nhat-mot-mon-the-thao-phu-hop-de-tap-luyen-thuong-xuyen-9078045.jpg
À l'issue de l'événement, les délégués et de nombreux habitants ont pris part à une course autour du lac Hoan Kiem, au départ de la place Dong Kinh Nghia Thuc et jusqu'au siège du Service de la culture et des sports de Hanoï, rue Hang Dau. Photo : VNA


À l'issue de l'événement, les délégués et de nombreux habitants ont pris part à une course autour du lac Hoan Kiem, au départ de la place Dong Kinh Nghia Thuc et jusqu'au siège du Service de la culture et des sports de Hanoï, rue Hang Dau.

Les 10 et 11 octobre, les abords du lac Hoan Kiem accueillent également de nombreuses activités sportives ouvertes au public : pickleball, badminton, tennis de table, sepak takraw, jeu de volant au pied, échecs, échecs chinois, golf, basket-ball 3x3, roller, marche sportive ou encore tir à la corde... Des démonstrations et des initiations au Vovinam, au judo, au wushu, au taekwondo et aux arts martiaux traditionnels vietnamiens sont aussi proposées.

Des espaces sont par ailleurs consacrés aux conseils de santé, aux examens médicaux de base et à l'accompagnement des personnes souhaitant pratiquer une activité physique régulière.

Cette cérémonie marque le coup d'envoi d'une série d'événements organisés dans le cadre du programme « Pour un Vietnam en bonne santé », qui s'inscrit dans la campagne nationale encourageant la population à pratiquer une activité physique à l'exemple du Président Hô Chi Minh. - VNA

#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #campagne nationale #pratiquer au moins un sport #pratique sportive #mouvement national
Suivez VietnamPlus

Pour un Vietnam en bonne santé

Sur le même sujet

Voir plus

Dans l'après-midi du 7 octobre, la vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra a eu une séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) et membre du conseil d'administration du groupe VAMED+WWH (Allemagne). Photo : VNA

Étudier et développer un modèle de navire-hôpital à long terme

Lors de la séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) à Hanoï, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a hautement apprécié l'idée du navire-hôpital, soulignant qu'avec son long littoral et ses nombreuses îles, le Vietnam réunit les conditions pour étudier la médecine mobile en mer et la réponse aux catastrophes.

Perspective du futur héliport destiné au transport médical d’urgence. Photo: VNA

Can Tho veut conforter son rôle de pôle médical du delta du Mékong

Avec une série de projets médicaux de grande envergure, intégrant des équipements de pointe, la transformation numérique et des activités de formation et de recherche, Can Tho renforce progressivement ses capacités de soins spécialisés et son rôle de centre de santé du delta du Mékong.

Plus de la moitié des Vietnamiens ont bénéficié d’un bilan de santé gratuit. Photo: VNA

Plus de la moitié des Vietnamiens ont bénéficié d’un bilan de santé gratuit

Plus de 50% de la population vietnamienne a déjà bénéficié d’un bilan de santé périodique gratuit, avec des taux dépassant 90% dans certaines localités. Le ministère de la Santé poursuit la collecte et l’analyse des résultats afin d’améliorer le dépistage précoce, de mieux exploiter les données médicales disponibles et de limiter les examens redondants et les coûts inutiles.

Photo: l’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie

Une première intervention FETO réalisée avec succès au Vietnam

L’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie a réalisé avec succès, pour la première fois au Vietnam, une intervention FETO sur un fœtus atteint d’une forme sévère de hernie diaphragmatique congénitale, une avancée majeure dans le développement de la médecine fœtale dans le pays.

L'IA et l’innovation technologique contribuent à améliorer les soins de santé. Photo: VNA

L'IA et l’innovation technologique contribuent à améliorer les soins de santé

La concrétisation des objectifs et missions de la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique se poursuit au Vietnam, avec de nouvelles initiatives visant à rapprocher les services de santé de la population, à renforcer les compétences médicales et à maîtriser progressivement les techniques et technologies modernes.

Le système d’imagerie UCT 960, équipé de l’intelligence artificielle, a été mis en service à l’Hôpital général international de Hai Phong. Photo : VNA

Le crédit-bail, un levier de financement pour la santé privée

Capable de financer jusqu’à 100% de la valeur des équipements médicaux, le crédit-bail offre une solution adaptée aux besoins d’investissement croissants du secteur privé de la santé, mais son développement reste freiné par plusieurs obstacles.