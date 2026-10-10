Une campagne nationale pour faire du sport une habitude quotidienne

Hanoï (VNA) – À l'occasion du 72e anniversaire de la Libération de la capitale, une campagne nationale visant à encourager la pratique sportive a été lancée le 10 octobre sur la place Dong Kinh Nghia Thuc, au cœur de Hanoï. La cérémonie a été retransmise en direct dans les 33 autres provinces et villes du pays.



Placée sous le thème « Le sport pour tous, pour une population en bonne santé et un Vietnam prospère », cette initiative vise à encourager chaque citoyen à pratiquer au moins une activité sportive.

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Pham Thi Thanh Tra, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre; prend la parole lors du lancement de la campagne nationale visant à encourager la pratique sportive. Photo : VNA



La cérémonie s'est déroulée en présence de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et chef du Comité de pilotage central pour le développement de la culture vietnamienne ; de Pham Thi Thanh Tra, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre ; ainsi que de plusieurs responsables, dont Lam Thi Phuong Thanh, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Dao Hong Lan, ministre de la Santé, Vu Dai Thang, président du Comité populaire de Hanoï, et le général de corps d'armée Pham Truong Son, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam.



Dans son discours, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a rappelé la conviction du Président Hô Chi Minh selon laquelle la bonne santé de la population est essentielle à la prospérité du pays et à son développement durable. Elle a souligné que cette vision demeure au cœur des politiques du Parti et de l'État, qui accordent une place centrale à l'être humain et à la santé publique.



Elle a également rappelé les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, pour qui la santé et la condition physique de la population contribuent directement à la force du pays. Le développement du sport doit ainsi favoriser non seulement le bien-être physique et mental, mais aussi la persévérance, la solidarité et l'engagement de chacun au service du pays.



Pour atteindre cet objectif, Pham Thi Thanh Tra a encouragé chacun à choisir au moins un sport adapté à son âge, à sa condition physique et à ses possibilités, puis à le pratiquer régulièrement. Elle a également appelé les autorités locales à multiplier les équipements et espaces sportifs de proximité, sûrs et accessibles, afin d'ancrer durablement la pratique sportive dans le quotidien de la population.



La cérémonie a réuni quelque 12.000 participants à Hanoï, tandis que les 33 autres provinces et villes du pays y étaient associées à distance.

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À l'issue de l'événement, les délégués et de nombreux habitants ont pris part à une course autour du lac Hoan Kiem, au départ de la place Dong Kinh Nghia Thuc et jusqu'au siège du Service de la culture et des sports de Hanoï, rue Hang Dau. Photo : VNA



À l'issue de l'événement, les délégués et de nombreux habitants ont pris part à une course autour du lac Hoan Kiem, au départ de la place Dong Kinh Nghia Thuc et jusqu'au siège du Service de la culture et des sports de Hanoï, rue Hang Dau.



Les 10 et 11 octobre, les abords du lac Hoan Kiem accueillent également de nombreuses activités sportives ouvertes au public : pickleball, badminton, tennis de table, sepak takraw, jeu de volant au pied, échecs, échecs chinois, golf, basket-ball 3x3, roller, marche sportive ou encore tir à la corde... Des démonstrations et des initiations au Vovinam, au judo, au wushu, au taekwondo et aux arts martiaux traditionnels vietnamiens sont aussi proposées.



Des espaces sont par ailleurs consacrés aux conseils de santé, aux examens médicaux de base et à l'accompagnement des personnes souhaitant pratiquer une activité physique régulière.



Cette cérémonie marque le coup d'envoi d'une série d'événements organisés dans le cadre du programme « Pour un Vietnam en bonne santé », qui s'inscrit dans la campagne nationale encourageant la population à pratiquer une activité physique à l'exemple du Président Hô Chi Minh. - VNA