Santé

Greffes multiorganes, robotique : la médecine vietnamienne monte en gamme

Au-delà des transplantations d’un seul organe, le Vietnam maîtrise désormais les greffes multiorganes et les procédures complexes dites « en domino », ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques aux patients atteints de pathologies multiples.

Le docteur Ha Anh Duc, directeur du Département de gestion des services médicaux, salue les compétences des praticiens vietnamiens. Photo: VNA
Le docteur Ha Anh Duc, directeur du Département de gestion des services médicaux, salue les compétences des praticiens vietnamiens. Photo: VNA

​Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La médecine vietnamienne maîtrise aujourd’hui des techniques de pointe d’une grande complexité, allant de la transplantation pulmonaire aux greffes multiorganes et aux interventions chirurgicales les plus délicates. Ces avancées lui permettent de rivaliser avec les standards internationaux les plus exigeants.

Lors d’un séminaire intitulé « Accomplissements médicaux et applications technologiques dans le traitement des cas complexes », organisé le 9 octobre à Hô Chi Minh-Ville, le docteur Ha Anh Duc, directeur du Département de gestion des services médicaux relevant du ministère de la Santé, a affirmé que les compétences des praticiens vietnamiens n’avaient désormais plus rien à envier à celles de leurs confrères étrangers.

Le système de santé vietnamien, qui assure environ 200 millions de consultations annuelles, dont 10% de traitements hospitaliers, fait face à une pression constante sur ses infrastructures de référence. Des établissements majeurs comme l'Hôpital Cho Ray ou l'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville (HUMP) accueillent quotidiennement jusqu'à 10 000 patients.

Dans le domaine des transplantations d’organes, le pays compte désormais 34 centres spécialisés capables de réaliser des greffes du cœur, du foie, des poumons, des reins ou de la cornée. Au-delà des transplantations d’un seul organe, le Vietnam maîtrise désormais les greffes multiorganes et les procédures complexes dites « en domino », ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques aux patients atteints de pathologies multiples. Parallèlement, les interventions cardiaques in utero réalisées avec succès par les hôpitaux Tu Du et Nhi dong 1 témoignent de la précision technique des équipes médicales vietnamiennes.

Toutefois, selon le Dr Ha Anh Duc, si l'accès aux technologies de pointe est essentiel, la priorité doit rester la formation d'un personnel hautement qualifié capable de transformer ces outils en bénéfices cliniques réels pour la population.

Avec le réseau médical le plus dense du pays, comprenant 170 hôpitaux et 50 000 lits, Hô Chi Minh-Ville a enregistré plus de 50 millions de consultations pour la seule année 2025.

Face à un tel volume d’activité, le docteur Huynh Minh Chin, directeur adjoint du service municipal de la Santé, a souligné la nécessité d’évoluer vers une gestion hospitalière intelligente. Cette transformation repose sur la généralisation du dossier médical électronique, l’interopérabilité des données de santé et le recours croissant à l’intelligence artificielle (IA) pour affiner les diagnostics et personnaliser les stratégies thérapeutiques.

Lors de ce séminaire, les experts ont également mis en avant les progrès réalisés dans plusieurs domaines, notamment la chirurgie laparoscopique, les interventions vasculaires, la robotique chirurgicale et l’intégration de l’IA et d’équipements de pointe. Le Vietnam maîtrise désormais un large éventail de techniques innovantes et se rapproche progressivement des standards internationaux d’excellence.

Grâce aux progrès scientifiques et technologiques, les patients peuvent ainsi bénéficier de traitements pour des pathologies complexes sans quitter le pays, réduisant d’autant le recours aux soins à l’étranger. -VNA

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