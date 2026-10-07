Santé

Étudier et développer un modèle de navire-hôpital à long terme

Lors de la séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) à Hanoï, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a hautement apprécié l'idée du navire-hôpital, soulignant qu'avec son long littoral et ses nombreuses îles, le Vietnam réunit les conditions pour étudier la médecine mobile en mer et la réponse aux catastrophes.

Dans l'après-midi du 7 octobre, la vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra a eu une séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) et membre du conseil d'administration du groupe VAMED+WWH (Allemagne). Photo : VNA
Dans l'après-midi du 7 octobre, la vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra a eu une séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) et membre du conseil d'administration du groupe VAMED+WWH (Allemagne). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 7 octobre, la vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra a eu une séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) et membre du conseil d'administration du groupe VAMED+WWH (Allemagne).

Elle a salué l'accompagnement de VAMED au Vietnam depuis 1997. En près de 30 ans, le groupe a déployé environ 158 millions d'euros d'aide publique au développement à travers 10 projets majeurs, contribuant à moderniser les équipements de 15 hôpitaux militaires, des hôpitaux Bach Mai, Cho Ray et de l’hôpital central de Hue, ainsi qu'à installer des incinérateurs de déchets médicaux pour 25 regroupements hospitaliers provinciaux.

La vice-Première ministre a estimé que ces résultats constituent la base pour engager une nouvelle phase de coopération à plus grande échelle, axée sur les technologies clés et générant des valeurs concrètes pour la population.

Selon César Louis-Philip Marseille, le Vietnam figure parmi les partenaires essentiels de VAMED en Asie du Sud-Est. Le groupe prévoit d'investir 1,2 milliard d'euros au Vietnam au cours des cinq prochaines années, créant des milliers d'emplois et favorisant le transfert de connaissances et de technologies. VAMED souhaite poursuivre sa coopération via des crédits concessionels, des partenariats public-privé (PPP) et avec des acteurs privés, tout en fournissant des produits médicaux d'Autriche et d'Allemagne aux partenaires vietnamiens.

Notamment, VAMED a proposé d'étudier le déploiement d'un modèle de navire-hôpital à Phu Quoc si les conditions le permettent. Ce modèle permettra de renforcer les capacités sanitaires et de dispenser des soins à un grand nombre de patients.

La vice-Première ministre a hautement apprécié l'idée du navire-hôpital, soulignant qu'avec son long littoral et ses nombreuses îles, le Vietnam réunit les conditions pour étudier la médecine mobile en mer et la réponse aux catastrophes. L'idée d'un navire-hôpital à Phu Quoc concorde également avec l'orientation nationale d'associer santé et tourisme.

En particulier, dans le contexte où le Vietnam accueillera la Semaine des dirigeants de l’APEC 2027 à Phu Quoc, elle a souligné que la mise en place du modèle de navire-hôpital devraient s’inscrire dans une perspective à long terme, et non servir uniquement à l’APEC. Ce modèle contribuerait également à renforcer les capacités médicales, à répondre aux besoins liés aux événements internationaux et à assurer les soins de santé à la population.

Outre ce navire-hôpital, la vice-Première ministre a suggéré à VAMED d'étudier des investissements dans les soins gériatriques, un secteur prioritaire pour le Vietnam alors que VAMED gère déjà environ 60 établissements de ce type dans le monde. Elle a réaffirmé que le gouvernement vietnamien est prêt à créer des conditions favorables pour les investisseurs dotés de capacités technologiques et d'une responsabilité sociale.-VNA

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