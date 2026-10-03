Can Tho veut conforter son rôle de pôle médical du delta du Mékong

Can Tho (VNA) - Parallèlement au développement des ressources humaines et à l’application des avancées scientifiques et technologiques, la construction d’infrastructures médicales modernes et de grande envergure contribue à renforcer les capacités de soins spécialisés de la ville de Can Tho. Ces investissements répondent à une demande croissante de soins et confortent l’ambition de Can Tho de devenir un centre médical de référence dans le delta du Mékong.

Le secteur de la santé de la ville se développe progressivement autour du renforcement des capacités de traitement et de la création d’établissements spécialisés. Parmi les projets majeurs figure la deuxième phase de l’Hôpital international de l’Université Nam Can Tho, dont les travaux ont récemment débuté. D’un investissement d’environ 1 500 milliards de dôngs, cette extension comprendra 20 étages et deux sous-sols, pour une superficie totale de plancher d’environ 59 511 m². À son achèvement, la capacité de l’établissement devrait passer de 300 à environ 1 000 lits.

Cette deuxième phase s’inscrit dans le prolongement de la première, mise en service en mai 2022 après un investissement de 860 milliards de dôngs. L’hôpital a depuis développé plusieurs spécialités et déployé différentes techniques médicales, notamment l’imagerie et les interventions cardiovasculaires, la chirurgie de la cataracte par phacoémulsification, l’épuration extrarénale continue et l’hémodiafiltration en ligne (HDF-Online).

Dans le secteur public, l’Hôpital d’oncologie de Can Tho, d’une capacité de 500 lits et représentant un investissement révisé de plus de 2 071 milliards de dôngs, devrait être achevé en 2026. Son réseau de soins sera également élargi avec un troisième établissement à Phong Dien, dont la première phase prévoit 120 lits, avec une capacité à terme de 400 lits.

Les nouveaux projets mettent toutefois l’accent non seulement sur l’augmentation du nombre de lits, mais aussi sur les technologies médicales de pointe, la formation, la recherche et la transformation numérique. La deuxième phase de l’Hôpital international de l’Université Nam Can Tho prévoit notamment un bloc opératoire robotisé, des équipements d’imagerie de nouvelle génération, un système de dépistage et de détection précoce des cancers, la radiothérapie par accélérateur linéaire, ainsi qu’un dossier médical électronique et une plateforme de gestion hospitalière intelligente.

De son côté, le Centre de gastroentérologie et d’endoscopie de l’Hôpital Hoan My Cuu Long, mis en service en août 2026 après un investissement de plus de 57 milliards de dôngs, dispose de six salles d’endoscopie et d’équipements de haute technologie permettant notamment de détecter précocement les lésions précancéreuses et les cancers digestifs.

La deuxième phase de l’Hôpital international de l’Université Nam Can Tho prévoit par ailleurs une aire d’atterrissage pour hélicoptères d’urgence sur le toit, reliée aux services des urgences, de soins intensifs et aux blocs opératoires. Cette infrastructure doit faciliter la prise en charge des patients nécessitant une intervention médicale rapide.

À plus long terme, ces projets s’inscrivent dans une stratégie visant à développer un écosystème intégré associant soins, formation, recherche et innovation. L’Université Nam Can Tho prévoit ainsi de développer progressivement la médecine de précision et personnalisée, les technologies génétiques et cellulaires, la chirurgie robotique, l’intelligence artificielle et la télémédecine.

Ces investissements devraient contribuer à renforcer le rôle de Can Tho en tant que centre régional de santé, de formation, de recherche scientifique, de technologie et d’innovation au service du delta du Mékong.-VNA

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