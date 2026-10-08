Santé

Le Vietnam suit la situation après le décès d’un employé de laboratoire en Russie

Face au décès d’un employé de laboratoire à Irkoutsk des suites d’une pneumonie sévère de cause indéterminée, le Vietnam se coordonne étroitement avec l’OMS pour suivre la situation et évaluer les risques, alors qu’aucun cas récent de peste n’a été signalé dans la région.

La bactérie Yersinia pestis, responsable de la peste, dont la forme la plus courante est la peste bubonique, se transmet généralement par la piqûre de puces infectées. Photo : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis.
La bactérie Yersinia pestis, responsable de la peste, dont la forme la plus courante est la peste bubonique, se transmet généralement par la piqûre de puces infectées. Photo : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis.


Hanoi (VNA) - Face à l’annonce du décès d’un employé de laboratoire dans la région d’Irkoutsk, en Fédération de Russie, après une pneumonie dont la cause demeure indéterminée, le Département de la prévention des maladies du ministère de la Santé, point focal national pour la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI), a contacté le Bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Vietnam afin de vérifier et d’échanger des informations sur cet événement. Au 7 octobre 2026, l’OMS suivait étroitement la situation et échangeait avec les autorités compétentes au sujet de cet incident.

L’employé travaillait à l’Institut de recherche sur la peste d’Irkoutsk, dans la région d’Irkoutsk. Il est décédé le 2 octobre après avoir été hospitalisé pour une pneumonie sévère.

Aucun cas récent de peste signalé à Irkoutsk

Selon les autorités sanitaires fédérales russes, aucun cas récent de peste n’a été signalé dans la région d’Irkoutsk.
Les autorités russes ont mené une enquête épidémiologique et pris les mesures nécessaires de prévention et de contrôle. Les personnes ayant été en contact avec le patient ont été identifiées afin de faire l’objet d’une surveillance médicale et de tests. À ce jour, aucun agent pathogène présentant un risque élevé n’a été détecté chez ces personnes, selon les informations communiquées par l’OMS. Leur surveillance médicale est désormais achevée.
L’OMS continue de coordonner ses efforts avec les autorités russes afin de vérifier les informations diffusées par les médias et de recueillir des données supplémentaires permettant d’évaluer tout impact potentiel sur la santé publique internationale.

Face à cette situation, le Département de la prévention des maladies du ministère de la Santé poursuit sa coordination étroite avec l’OMS afin d’assurer une surveillance proactive, d’évaluer les risques et de mettre en œuvre en temps opportun les mesures appropriées de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses.

Appel à la vigilance face aux informations non vérifiées

Le Département de la prévention des maladies du ministère de la Santé recommande à la population de rester calme et de suivre activement les informations publiées par le ministère de la Santé et les autorités sanitaires officielles. Il appelle également la population à ne pas céder à la panique ou à l’inquiétude face aux informations non vérifiées et à ne pas partager d’informations non confirmées sur les maladies infectieuses.

Le ministère de la Santé recommande également à la population de maintenir l’hygiène de son environnement de vie et de prendre des mesures de prévention contre les rats et les puces. Il déconseille tout contact avec des rongeurs malades ou morts dans des circonstances inhabituelles, ainsi que leur capture ou leur manipulation sans mesures de protection appropriées.

Les personnes ayant été en contact avec une source potentiellement infectée ou ayant séjourné dans une zone touchée par une épidémie doivent consulter immédiatement un établissement de santé en cas d’apparition de symptômes tels qu’une forte fièvre soudaine, un gonflement douloureux des ganglions lymphatiques, une toux, des douleurs thoraciques ou des difficultés respiratoires. Elles ne doivent pas prendre d’antibiotiques de leur propre initiative. Le Département de la prévention des maladies continuera de suivre et d’évaluer la situation et de fournir des informations actualisées et transparentes, afin de permettre à la population de prendre les mesures de prévention nécessaires pour protéger sa santé et celle de la communauté. - VNA

source
#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #Russie #décès #employé de laboratoire
Suivez VietnamPlus

Pour un Vietnam en bonne santé

Voir plus

Dans l'après-midi du 7 octobre, la vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra a eu une séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) et membre du conseil d'administration du groupe VAMED+WWH (Allemagne). Photo : VNA

Étudier et développer un modèle de navire-hôpital à long terme

Lors de la séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) à Hanoï, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a hautement apprécié l'idée du navire-hôpital, soulignant qu'avec son long littoral et ses nombreuses îles, le Vietnam réunit les conditions pour étudier la médecine mobile en mer et la réponse aux catastrophes.

Perspective du futur héliport destiné au transport médical d’urgence. Photo: VNA

Can Tho veut conforter son rôle de pôle médical du delta du Mékong

Avec une série de projets médicaux de grande envergure, intégrant des équipements de pointe, la transformation numérique et des activités de formation et de recherche, Can Tho renforce progressivement ses capacités de soins spécialisés et son rôle de centre de santé du delta du Mékong.

Plus de la moitié des Vietnamiens ont bénéficié d’un bilan de santé gratuit. Photo: VNA

Plus de la moitié des Vietnamiens ont bénéficié d’un bilan de santé gratuit

Plus de 50% de la population vietnamienne a déjà bénéficié d’un bilan de santé périodique gratuit, avec des taux dépassant 90% dans certaines localités. Le ministère de la Santé poursuit la collecte et l’analyse des résultats afin d’améliorer le dépistage précoce, de mieux exploiter les données médicales disponibles et de limiter les examens redondants et les coûts inutiles.

Photo: l’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie

Une première intervention FETO réalisée avec succès au Vietnam

L’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie a réalisé avec succès, pour la première fois au Vietnam, une intervention FETO sur un fœtus atteint d’une forme sévère de hernie diaphragmatique congénitale, une avancée majeure dans le développement de la médecine fœtale dans le pays.

L'IA et l’innovation technologique contribuent à améliorer les soins de santé. Photo: VNA

L'IA et l’innovation technologique contribuent à améliorer les soins de santé

La concrétisation des objectifs et missions de la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique se poursuit au Vietnam, avec de nouvelles initiatives visant à rapprocher les services de santé de la population, à renforcer les compétences médicales et à maîtriser progressivement les techniques et technologies modernes.

Le système d’imagerie UCT 960, équipé de l’intelligence artificielle, a été mis en service à l’Hôpital général international de Hai Phong. Photo : VNA

Le crédit-bail, un levier de financement pour la santé privée

Capable de financer jusqu’à 100% de la valeur des équipements médicaux, le crédit-bail offre une solution adaptée aux besoins d’investissement croissants du secteur privé de la santé, mais son développement reste freiné par plusieurs obstacles.