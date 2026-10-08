Le Vietnam suit la situation après le décès d’un employé de laboratoire en Russie

Hanoi (VNA) - Face à l’annonce du décès d’un employé de laboratoire dans la région d’Irkoutsk, en Fédération de Russie, après une pneumonie dont la cause demeure indéterminée, le Département de la prévention des maladies du ministère de la Santé, point focal national pour la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI), a contacté le Bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Vietnam afin de vérifier et d’échanger des informations sur cet événement. Au 7 octobre 2026, l’OMS suivait étroitement la situation et échangeait avec les autorités compétentes au sujet de cet incident.
L’employé travaillait à l’Institut de recherche sur la peste d’Irkoutsk, dans la région d’Irkoutsk. Il est décédé le 2 octobre après avoir été hospitalisé pour une pneumonie sévère.
Aucun cas récent de peste signalé à Irkoutsk
Selon les autorités sanitaires fédérales russes, aucun cas récent de peste n’a été signalé dans la région d’Irkoutsk.
Les autorités russes ont mené une enquête épidémiologique et pris les mesures nécessaires de prévention et de contrôle. Les personnes ayant été en contact avec le patient ont été identifiées afin de faire l’objet d’une surveillance médicale et de tests. À ce jour, aucun agent pathogène présentant un risque élevé n’a été détecté chez ces personnes, selon les informations communiquées par l’OMS. Leur surveillance médicale est désormais achevée.
L’OMS continue de coordonner ses efforts avec les autorités russes afin de vérifier les informations diffusées par les médias et de recueillir des données supplémentaires permettant d’évaluer tout impact potentiel sur la santé publique internationale.
Face à cette situation, le Département de la prévention des maladies du ministère de la Santé poursuit sa coordination étroite avec l’OMS afin d’assurer une surveillance proactive, d’évaluer les risques et de mettre en œuvre en temps opportun les mesures appropriées de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses.
Appel à la vigilance face aux informations non vérifiées
Le Département de la prévention des maladies du ministère de la Santé recommande à la population de rester calme et de suivre activement les informations publiées par le ministère de la Santé et les autorités sanitaires officielles. Il appelle également la population à ne pas céder à la panique ou à l’inquiétude face aux informations non vérifiées et à ne pas partager d’informations non confirmées sur les maladies infectieuses.
Le ministère de la Santé recommande également à la population de maintenir l’hygiène de son environnement de vie et de prendre des mesures de prévention contre les rats et les puces. Il déconseille tout contact avec des rongeurs malades ou morts dans des circonstances inhabituelles, ainsi que leur capture ou leur manipulation sans mesures de protection appropriées.
Les personnes ayant été en contact avec une source potentiellement infectée ou ayant séjourné dans une zone touchée par une épidémie doivent consulter immédiatement un établissement de santé en cas d’apparition de symptômes tels qu’une forte fièvre soudaine, un gonflement douloureux des ganglions lymphatiques, une toux, des douleurs thoraciques ou des difficultés respiratoires. Elles ne doivent pas prendre d’antibiotiques de leur propre initiative. Le Département de la prévention des maladies continuera de suivre et d’évaluer la situation et de fournir des informations actualisées et transparentes, afin de permettre à la population de prendre les mesures de prévention nécessaires pour protéger sa santé et celle de la communauté. - VNA
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