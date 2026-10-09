Hanoï : 12.000 personnes attendues pour le lancement du Mouvement national de pratique sportive

Hanoï (VNA) - La cérémonie de lancement du Mouvement national de pratique sportive se tiendra le 10 octobre à 6h30 sur la place Dong Kinh Nghia Thuc et autour du lac Hoan Kiem, à Hanoï. Selon l’Autorité des sports du Vietnam, quelque 12.000 personnes sont attendues dans la capitale, tandis que 33 villes et provinces du pays participeront simultanément à l’événement.

​Organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec la Télévision du Vietnam, le Comité populaire de Hanoï et l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, cette manifestation a pour slogan : « Chaque citoyen choisit au moins un sport adapté à pratiquer régulièrement ». Elle vise à sensibiliser la population aux bienfaits de l’activité physique pour la santé, la condition physique et le développement de la stature des Vietnamiens. Elle marque aussi le lancement du programme « Pour un Vietnam en bonne santé".

​Retransmise en direct sur les chaînes VTV1 et VTV6, ainsi que sur les plateformes numériques de l’Autorité des sports, la cérémonie sera suivie d’une course à pied solidaire. Les participants partiront de la place Dong Kinh Nghia Thuc, feront le tour du lac Hoan Kiem et franchiront la ligne d’arrivée devant le siège du Service de la culture et des sports de Hanoï, au 47, rue Hang Dau.



L'événement rassemblera des militaires, des policiers, des jeunes, des élèves, des étudiants, des athlètes, des entraîneurs, des travailleurs et des membres de clubs sportifs. Le message central de la programmation est « Une nation en mouvement, un Vietnam en bonne santé », incitant chacun à choisir une discipline adaptée à sa condition et ses préférences pour une pratique durable.



Sur la rue Dinh Tien Hoang, en face du théâtre de marionnettes de Thang Long, une zone d'échange permettra au public de rencontrer les athlètes, d'obtenir des autographes et des photos. Les sportifs et entraîneurs dispenseront également des conseils techniques, participeront à des défis et disputeront des matchs amicaux avec les habitants, rapprochant ainsi le sport de haut niveau de la vie quotidienne.



Par ailleurs, des démonstrations d'arts martiaux et de gymnastique seront présentées par les forces armées sur la rue Dinh Tien Hoang. À partir de 8h30 le 10 octobre, la Police populaire fera une démonstration devant le monument Ly Thai To, suivie à 9h00 par l'Armée populaire, impliquant 1.500 cadres et soldats, dont 500 commandos.



Les 10 et 11 octobre, les abords du lac Hoan Kiem accueilleront des séances d’initiation à de nombreuses disciplines : pickleball, badminton, tennis de table, sepak takraw, plumfoot, échecs, xiangqi, golf, basket-ball 3x3, roller, marche sportive, pousse-bâton et tir à la corde. Des démonstrations de vovinam, de judo, de wushu, de taekwondo et d’arts martiaux traditionnels se tiendront également devant le Service municipal de la culture et des sports.

Des espaces consacrés aux bilans de santé de base, aux conseils d’entraînement et à l’engagement en faveur d’une pratique sportive régulière seront aménagés pour encourager la population à intégrer durablement l’activité physique dans son quotidien. -VNA