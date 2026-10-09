La culture vietnamienne à l’honneur lors d’une journée d’échanges à Séoul

Hanoï (VNA) – La deuxième Journée de l’échange et de l’intégration de Séoul s’est tenue dans l’après-midi du 9 octobre sur la place Oullim, au sein du complexe culturel Dongdaemun Design Plaza (DDP), en présence de Nguyen Thi Thai Binh, ministre-conseillère de l’ambassade du Vietnam en République de Corée, ainsi que de représentants de missions diplomatiques et de communautés étrangères résidant dans la capitale sud-coréenne.
Placée sous le thème « S’intégrer dans la diversité, connecter Séoul », la manifestation était organisée par le Centre de soutien aux étrangers de Séoul afin de promouvoir les échanges culturels, de renforcer les liens entre les étrangers et la population locale et de faciliter l’intégration des communautés internationales dans la vie sociale de la capitale.
Le programme proposait diverses activités, notamment des services d’information et de conseil sur la vie en République de Corée à l’intention des étrangers, des expériences autour de la beauté sud-coréenne (K-Beauty), des tests de condition physique, des consultations de santé, ainsi que des activités de découverte des traditions coréennes et des cultures d’autres pays. Ces activités ont permis aux participants d’échanger directement, de découvrir différentes cultures et de renforcer les liens entre les communautés.
Le stand vietnamien, présenté par l’Association des femmes vietnamiennes en République de Corée, a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs grâce à des produits représentatifs de l’identité nationale, tels que des ao dai (tuniques traditionnelles), des chapeaux coniques, des objets artisanaux et des modèles inspirés de la culture populaire vietnamienne. Ces objets et représentations traditionnels ont contribué à faire découvrir la richesse culturelle du Vietnam et à mieux faire connaître aux visiteurs le pays, son peuple et ses traditions.
La ministre-conseillère Nguyen Thi Thai Binh a participé à la manifestation et accompagné l’Association des femmes vietnamiennes en République de Corée dans la présentation du stand vietnamien. Cette participation témoigne du soutien de l’ambassade à la communauté vietnamienne dans la préservation de son identité culturelle et souligne le rôle des associations dans la promotion de la culture vietnamienne et le développement des échanges entre les peuples en République de Corée.
Outre les stands proposant diverses expériences, le programme scénique comprenait des prestations de gayageum, instrument traditionnel coréen, de K-pop et de taekwondo, mettant en valeur plusieurs aspects caractéristiques de la culture sud-coréenne. La combinaison des services de conseil, des activités interactives et des spectacles a contribué à créer un espace d’échanges multiculturels et à renforcer la compréhension entre la population locale et les communautés internationales.
À travers cette manifestation, Séoul entend promouvoir un environnement de vie ouvert, respectueux de la diversité culturelle et propice au renforcement des liens communautaires. La présentation de la culture vietnamienne contribue à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple, tout en favorisant les échanges entre les peuples et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et la République de Corée.- VNA
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