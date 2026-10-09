Le Vietnam privilégie un tourisme de qualité et renforce le contrôle des courts-métrages générés par l’IA

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a tenu, le 9 octobre à Hanoï, sa conférence de presse périodique du troisième trimestre 2026, au cours de laquelle ont notamment été abordés le développement d’un tourisme de qualité et le contrôle des courts-métrages générés par l’intelligence artificielle (IA) diffusés sur Internet.
Concernant le tourisme, le vice-directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Pham Van Thuy, a indiqué que le gouvernement s’était fixé pour objectif d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes nationaux en 2026. Au cours des neuf premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli environ 17,7 millions de visiteurs étrangers. Au vu des résultats obtenus et des mesures en cours, le secteur entend atteindre les objectifs fixés.
À partir d’octobre, le Vietnam entre généralement dans la haute saison touristique internationale. Le secteur prépare donc des campagnes de promotion sur les marchés prioritaires, tout en renouvelant ses méthodes de communication et en développant des produits adaptés aux attentes des visiteurs.
Les efforts porteront notamment sur les activités organisées dans le cadre de l’Année du tourisme Vietnam-Chine 2026-2027. Le secteur renforcera également sa coopération avec le ministère de la Sécurité publique sur les questions de visas, ainsi qu’avec les organismes compétents pour développer les liaisons aériennes nationales et internationales.
Pham Van Thuy a souligné la nécessité de privilégier un tourisme de qualité, en tenant compte non seulement du nombre de visiteurs, mais aussi de leurs dépenses et de la durée de leur séjour. Le développement de produits mettant en valeur la richesse culturelle, le patrimoine vietnamien et l’identité des 54 ethnies du pays constitue un axe important. La transformation numérique, le développement des paiements sans espèces et l’amélioration des services doivent également contribuer à prolonger les séjours et à accroître les dépenses touristiques.
S’agissant des courts-métrages générés par l’IA, un représentant du Département du cinéma a indiqué que les autorités avaient renforcé la surveillance des contenus diffusés en ligne et pris des mesures contre les violations de la législation. Certains contenus inappropriés ont été retirés. Toutefois, face à l’augmentation rapide du volume de publications, l’identification et le traitement de toutes les infractions demeurent difficiles.
Sur le plan juridique, la Loi sur le cinéma de 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, définit notamment la notion de film, les entités autorisées à diffuser des films en ligne et leurs responsabilités. Toute image animée ne constitue pas nécessairement un film au sens de cette loi : cette qualification doit être déterminée au regard des dispositions légales, et non de la seule durée du contenu.
Les œuvres diffusées en ligne, y compris celles réalisées à l’aide de l’IA, doivent respecter les obligations légales applicables. Le Département du cinéma poursuivra l’examen et l’amélioration des textes réglementaires encadrant la production, l’évaluation et la classification des films.
Enfin, les autorités renforceront leur coordination avec les organismes compétents en matière de presse, de sécurité et dans les domaines connexes afin d’améliorer la gestion des contenus cinématographiques en ligne, tout en favorisant l’innovation technologique et le respect de la loi.- VNA
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