Culture-Sports

Le Vietnam privilégie un tourisme de qualité et renforce le contrôle des courts-métrages générés par l’IA

Le Vietnam entend accueillir 25 millions de visiteurs internationaux en 2026 en privilégiant un tourisme de qualité, tout en renforçant le contrôle des courts-métrages générés par l’intelligence artificielle (IA) diffusés sur Internet.

Conférence de presse périodique du troisième trimestre 2026 du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme. Photo: thethaovanhoa.vn
Conférence de presse périodique du troisième trimestre 2026 du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme. Photo: thethaovanhoa.vn



Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a tenu, le 9 octobre à Hanoï, sa conférence de presse périodique du troisième trimestre 2026, au cours de laquelle ont notamment été abordés le développement d’un tourisme de qualité et le contrôle des courts-métrages générés par l’intelligence artificielle (IA) diffusés sur Internet.

Concernant le tourisme, le vice-directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Pham Van Thuy, a indiqué que le gouvernement s’était fixé pour objectif d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes nationaux en 2026. Au cours des neuf premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli environ 17,7 millions de visiteurs étrangers. Au vu des résultats obtenus et des mesures en cours, le secteur entend atteindre les objectifs fixés.

À partir d’octobre, le Vietnam entre généralement dans la haute saison touristique internationale. Le secteur prépare donc des campagnes de promotion sur les marchés prioritaires, tout en renouvelant ses méthodes de communication et en développant des produits adaptés aux attentes des visiteurs.

Les efforts porteront notamment sur les activités organisées dans le cadre de l’Année du tourisme Vietnam-Chine 2026-2027. Le secteur renforcera également sa coopération avec le ministère de la Sécurité publique sur les questions de visas, ainsi qu’avec les organismes compétents pour développer les liaisons aériennes nationales et internationales.

Pham Van Thuy a souligné la nécessité de privilégier un tourisme de qualité, en tenant compte non seulement du nombre de visiteurs, mais aussi de leurs dépenses et de la durée de leur séjour. Le développement de produits mettant en valeur la richesse culturelle, le patrimoine vietnamien et l’identité des 54 ethnies du pays constitue un axe important. La transformation numérique, le développement des paiements sans espèces et l’amélioration des services doivent également contribuer à prolonger les séjours et à accroître les dépenses touristiques.

S’agissant des courts-métrages générés par l’IA, un représentant du Département du cinéma a indiqué que les autorités avaient renforcé la surveillance des contenus diffusés en ligne et pris des mesures contre les violations de la législation. Certains contenus inappropriés ont été retirés. Toutefois, face à l’augmentation rapide du volume de publications, l’identification et le traitement de toutes les infractions demeurent difficiles.

Sur le plan juridique, la Loi sur le cinéma de 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, définit notamment la notion de film, les entités autorisées à diffuser des films en ligne et leurs responsabilités. Toute image animée ne constitue pas nécessairement un film au sens de cette loi : cette qualification doit être déterminée au regard des dispositions légales, et non de la seule durée du contenu.

Les œuvres diffusées en ligne, y compris celles réalisées à l’aide de l’IA, doivent respecter les obligations légales applicables. Le Département du cinéma poursuivra l’examen et l’amélioration des textes réglementaires encadrant la production, l’évaluation et la classification des films.

Enfin, les autorités renforceront leur coordination avec les organismes compétents en matière de presse, de sécurité et dans les domaines connexes afin d’améliorer la gestion des contenus cinématographiques en ligne, tout en favorisant l’innovation technologique et le respect de la loi.- VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #courts-métrages générés par l’IA #tourisme de qualité #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

Voir plus

Un espace culturel hmong animé au Festival culturel de l’ethnie Hmong. Photo: VNA

Diên Biên vibre au rythme du Festival culturel de l’ethnie Hmong

Porté par la participation de 11 provinces, le 4e Festival culturel de l’ethnie Hmong s’est ouvert à Dien Bien en 2026. Véritable carrefour d’échanges, cet événement s’impose comme un puissant vecteur de rapprochement communautaire, tissant des liens de solidarité et de compréhension mutuelle entre les différentes ethnies du pays.

L'artiste Dang Ngoc Long et l'Orchestre symphonique de Tübingen (Allemagne) se produisent lors du concert « Une rhapsodie de deux mondes » au théâtre Ho Guom (Hanoï) en décembre 2025. Photo : VNA

Depuis Berlin, la guitare raconte le Vietnam au monde

Depuis deux décennies, le professeur Dang Ngoc Long fait vibrer la guitare au Festival international de Berlin pour raconter le Vietnam au monde. En insufflant l'âme de son pays dans des œuvres interprétées par de jeunes talents internationaux, ce virtuose transforme la musique en un pont culturel qu'il ambitionne aujourd'hui de bâtir jusqu'à Hanoi.

Les prétendantes au titre de Miss Vietnam 2026 ont fait monter la température d'un cran lors de la la conférence de presse, à Hai Phong, le 6 octobre. Photo : Comité d’organisation

Les 25 finalistes font souffler un vent d’été sur Miss Vietnam 2026

Selon les organisateurs, le concours Miss Vietnam 2026 repose sur quatre piliers indissociables : la beauté, la culture, l’intelligence et l’engagement. Tout au long de l’aventure, les candidates seront ainsi évaluées de manière globale, et non sur des critères isolés.

L'ancien ambassadeur du Panama, Servio S. Samudio, pose pour une photo avec des enfants des régions montagneuses du Vietnam. Photo fournie par l’intéressé.

Vietnam - Panama : Une proximité née de choses simples

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique latine, l’ancien ambassadeur du Panama au Vietnam, Servio S. Samudio (mandat 2015-2020) a exprimé que des expériences durant son mandat au Vietnam figurent parmi les souvenirs les plus marquants de sa mission.