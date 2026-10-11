À Hiroshima, un concert pour la paix et les victimes de l’agent orange

Tokyo (VNA) - Un concert caritatif consacré à la musique traditionnelle vietnamienne s’est tenu le 9 octobre à Hiroshima, au Japon, afin de soutenir les victimes de l’agent orange et de promouvoir la paix ainsi que l’amitié entre le Vietnam et le Japon.

Baptisé "Love & Peace Concert 2026 in Hiroshima", l’événement a réuni environ 400 personnes, dont le consul général du Vietnam à Osaka, Nguyen Truong Son, des représentants des autorités locales et des associations d’amitié Vietnam-Japon, ainsi que des citoyens vietnamiens et japonais.

Le concert a été organisé sous le parrainage de l’ambassade du Vietnam au Japon, du consulat général du Vietnam à Osaka, des autorités de Hiroshima et d’autres organisations concernées.



Lors de l'événement, Cao Thanh Dinh, représentant du comité d'organisation, a souligné la portée symbolique de la tenue d'un tel concert à Hiroshima, ville dévastée par la bombe atomique et devenue aujourd'hui un symbole de l'aspiration à la paix.



Alors que le monde reste confronté aux conflits armés et au risque d’utilisation d’armes de destruction massive, cette manifestation rappelle la responsabilité collective de la communauté internationale dans la préservation de la paix et le soutien aux victimes qui continuent de subir les conséquences à long terme de la guerre, a-t-il déclaré.

Cao Thanh Dinh a confié à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que les préparatifs avaient commencé en février 2026. Ils ont mobilisé des organisations, des bénévoles, des artistes et des militants pour la paix unis par leur attachement au Vietnam.



Le programme a vu la participation de Nguyen Duc, une victime vietnamienne de l'agent orange. Avant le concert, il s'est rendu au Parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima pour y déposer des fleurs en mémoire des victimes du bombardement atomique. Il a également échangé avec Kiriake Chieko, une survivante du bombardement, partageant leurs souvenirs de guerre, les conséquences dévastatrices de celle-ci et leur aspiration commune à la paix.



Lors du concert, Nguyen Duc a exprimé l’espoir que la musique, notamment celle jouée sur les instruments traditionnels vietnamiens et japonais, contribuerait à rapprocher les peuples des deux pays, à favoriser leur compréhension mutuelle et à les mobiliser en faveur de la paix pour les générations futures. La représentation de la troupe vietnamienne Bong Sen a constitué l’un des temps forts du programme, avec des numéros de musique et de danse traditionnelles autour du thème "Les 54 groupes ethniques tissent l’harmonie millénaire de la culture vietnamienne".



En parallèle des spectacles, une exposition a permis aux visiteurs de découvrir les conséquences de l’agent orange et les actions menées pour soutenir les victimes au Vietnam. La vente de produits au profit de cette cause et une séance de dédicaces avec Nguyen Duc ont également suscité un vif intérêt. -VNA