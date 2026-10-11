La technologie 3D Mapping sublime le spectacle de cirque « Sơn Thần Thủy Quái »

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La technologie ne se substitue pas au savoir-faire des artistes, mais vient en amplifier la portée, en donnant davantage d’ampleur et d’intensité à leurs mouvements, à leurs figures et aux différents tableaux scéniques.
La technologie ne se substitue pas au savoir-faire des artistes, mais vient en amplifier la portée, en donnant davantage d’ampleur et d’intensité à leurs mouvements, à leurs figures et aux différents tableaux scéniques.
La scène circulaire du Cirque central ets transformée en scène aquatique, offrant aux artistes un espace supplémentaire d’expression et d’interaction.
La scène circulaire du Cirque central ets transformée en scène aquatique, offrant aux artistes un espace supplémentaire d’expression et d’interaction.
La scène circulaire du Cirque central a été transformée en scène aquatique, offrant aux artistes un espace supplémentaire d’expression et d’interaction.
La scène circulaire du Cirque central a été transformée en scène aquatique, offrant aux artistes un espace supplémentaire d’expression et d’interaction.
Le spectacle de cirque « Sơn Thần Thủy Quái » se distingue par une alliance réussie entre les techniques traditionnelles du cirque et le 3D Mapping, les jeux de lumière, la musique et une scène aquatique.
Le spectacle de cirque « Sơn Thần Thủy Quái » se distingue par une alliance réussie entre les techniques traditionnelles du cirque et le 3D Mapping, les jeux de lumière, la musique et une scène aquatique.
Le spectacle connaît un succès rare dans le paysage du cirque vietnamien : les plus de 1 200 places du Cirque central affichent régulièrement complet.
Le spectacle connaît un succès rare dans le paysage du cirque vietnamien : les plus de 1 200 places du Cirque central affichent régulièrement complet.
Grâce aux technologies modernes, l’espace d’expression de l’art du cirque s’élargit.
Grâce aux technologies modernes, l’espace d’expression de l’art du cirque s’élargit.
L’espace scénique est élargi grâce aux images, à la lumière et aux technologies de projection, plongeant les spectateurs dans un univers mythologique.
L’espace scénique est élargi grâce aux images, à la lumière et aux technologies de projection, plongeant les spectateurs dans un univers mythologique.
La technologie 3D Mapping est utilisée tout au long du spectacle, recréant des univers allant des montagnes et forêts aux océans et au monde mythologique, permettant de raconter l’histoire à travers plusieurs niveaux d’images.
La technologie 3D Mapping est utilisée tout au long du spectacle, recréant des univers allant des montagnes et forêts aux océans et au monde mythologique, permettant de raconter l’histoire à travers plusieurs niveaux d’images.
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La technologie 3D Mapping sublime le spectacle de cirque « Sơn Thần Thủy Quái »

Le spectacle de cirque « Sơn Thần Thủy Quái » (Génie des montagnes et Monstres des eaux), récemment présenté par la Fédération vietnamienne de cirque, se distingue par une alliance originale entre les techniques traditionnelles du cirque et les technologies du 3D Mapping, les jeux de lumière, la musique et une scène aquatique. Cette combinaison spectaculaire élargit les possibilités d’expression du cirque, tout en renouvelant les codes de la narration scénique. En s’appuyant sur les technologies contemporaines, le spectacle offre ainsi une nouvelle manière de mettre en valeur les récits et les imaginaires traditionnels, tout en les rendant plus accessibles et attractifs pour le public d’aujourd’hui.

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