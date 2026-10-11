La technologie 3D Mapping sublime le spectacle de cirque « Sơn Thần Thủy Quái »

Le spectacle de cirque « Sơn Thần Thủy Quái » (Génie des montagnes et Monstres des eaux), récemment présenté par la Fédération vietnamienne de cirque, se distingue par une alliance originale entre les techniques traditionnelles du cirque et les technologies du 3D Mapping, les jeux de lumière, la musique et une scène aquatique. Cette combinaison spectaculaire élargit les possibilités d’expression du cirque, tout en renouvelant les codes de la narration scénique. En s’appuyant sur les technologies contemporaines, le spectacle offre ainsi une nouvelle manière de mettre en valeur les récits et les imaginaires traditionnels, tout en les rendant plus accessibles et attractifs pour le public d’aujourd’hui.