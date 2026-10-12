Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le ministre luxembourgeois des Finances

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu, le 12 octobre à Hanoï, le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth, en visite au Vietnam. Les deux parties ont souligné leur volonté de renforcer la coopération économique et financière, notamment dans la finance verte, les marchés de capitaux, les technologies financières et le développement du Centre financier international du Vietnam, afin de promouvoir les investissements et d’approfondir le partenariat bilatéral.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu, le 12 octobre au siège du gouvernement, le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth, en visite au Vietnam, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et financier entre les deux pays.

Le Premier ministre s’est félicité de la signature d’un mémorandum d’entente entre les deux ministères des Finances, qui approfondit le partenariat stratégique sur la finance verte établi en 2023. Il a salué les atouts du Luxembourg dans la finance verte, les sciences et technologies ainsi que l’innovation, des domaines prioritaires pour le Vietnam.

Il a présenté les grandes lignes de la situation socio-économique du Vietnam, soulignant la forte croissance de l’économie et l’objectif d’une croissance à deux chiffres, soutenue par des fondamentaux macroéconomiques solides. Face aux importants besoins de financement, le Vietnam entend mobiliser davantage de ressources pour le développement, en misant sur les sciences et technologies, l’innovation et les ressources humaines hautement qualifiées afin d’améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité de son économie.

Le Vietnam poursuivra également le perfectionnement de son cadre juridique conformément aux pratiques internationales, dans un souci de transparence, de prévisibilité et de renforcement de la confiance des investisseurs étrangers. Il restera ainsi une destination attractive pour les investisseurs internationaux, notamment luxembourgeois.

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Réunion entre le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth. Photo: VNA

Il a appelé à traduire les accords de coopération existants en résultats concrets, notamment dans les domaines de la finance verte et de la coopération financière et bancaire. Les priorités portent sur la finance durable, les marchés de capitaux, la gestion de fonds, les technologies financières (fintech), ainsi que la formation et le renforcement des capacités.

Le chef du gouvernement a également appelé à renforcer les flux de capitaux du Luxembourg et de l’Europe vers le Vietnam, en particulier dans les infrastructures stratégiques, les énergies renouvelables, les technologies, la logistique, la fintech, les actifs cryptographiques et l’économie verte. Il a souhaité bénéficier de l’expérience luxembourgeoise pour développer le Centre financier international du Vietnam, notamment en matière de gestion d’actifs, de finance verte et de supervision financière.

Il a également proposé aux deux pays de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux et dans le cadre des relations ASEAN-UE, de promouvoir conjointement la croissance verte et la finance durable, et de relever les défis mondiaux, notamment le changement climatique et les fluctuations économiques et financières internationales. Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour renforcer les relations entre le Luxembourg et l’ASEAN. Le Premier ministre a souhaité que le Luxembourg continue de soutenir le renforcement des relations Vietnam-UE et UE-ASEAN, ainsi que la ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA).

De son côté, le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth, a remercié le Premier ministre vietnamien pour son accueil, espérant que cette visite ouvrira une nouvelle étape dans le partenariat bilatéral. Il a souligné que le Luxembourg, malgré sa petite superficie, dispose d’un centre financier de premier plan, d’un vaste réseau bancaire et financier international et de fonds gérant d’importants actifs. Le pays souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam dans la finance verte, l’investissement, la formation, la mobilisation de capitaux privés et les relations avec l’UE.

Saluant la forte croissance du Vietnam, il a plaidé pour une coopération accrue dans les domaines législatif, financier et bancaire, ainsi que dans la formation, les marchés boursiers, l’émission obligataire, les infrastructures de transport, la finance numérique et la blockchain, sur la base de plans d’action concrets.

En septembre 2026, le Luxembourg comptait 68 projets d’investissement direct étranger (IDE) en vigueur au Vietnam, pour un capital enregistré d’environ 2,79 milliards de dollars, le plaçant au 19e rang parmi les 154 pays et territoires investisseurs et au 4e rang dans l’UE. -VNA

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