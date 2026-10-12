Politique

Un membre du Politburo appelle à bien mener des politiques sur l’essor durable de Dà Nang

La prochaine deuxième session de l’Assemblée nationale exigera de nouvelles innovations en matière d’élaboration des lois et d’amélioration du système juridique. Les lois ne doivent pas se limiter à une fonction de régulation ; elles doivent également favoriser le développement, lever les obstacles, libérer des ressources et protéger les droits et intérêts légitimes de la population.

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu lors de sa rencontre avec les électeurs de Dà Nang, le 12 octobre. Photo : VNA
Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu lors de sa rencontre avec les électeurs de Dà Nang, le 12 octobre. Photo : VNA

Dà Nang (VNA) – Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu a appelé lundi 12 octobre, à renforcer la mise en œuvre des politiques, à accélérer la réforme administrative et à mobiliser plus efficacement les ressources de développement afin d’aider la ville de Dà Nang à parvenir à une croissance rapide et durable et à améliorer le niveau de vie de la population.

Lors d’une rencontre avec des électeurs des quartiers de Hai Châu, Hoa Cuong, Thanh Khê, An Hai et Son Trà, il a salué la franchise, le sens des responsabilités et le caractère pragmatique de leurs interventions, qui ont abordé un large éventail de questions d’intérêt public.

Il a souligné que l’année 2026 revêt une importance particulière pour la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et la poursuite des objectifs de développement du pays dans la nouvelle période. La situation socio-économique du Vietnam a connu des évolutions positives au cours des neuf premiers mois de l’année : la croissance économique a dépassé 9%, les grands équilibres économiques ont été préservés, et les activités de production, d’entreprise, d’investissement, de commerce et de services ont continué de s’améliorer.

Ces résultats sont le fruit du leadership du Parti, de la gouvernance de l’État ainsi que des efforts conjugués de l’ensemble du système politique, de la communauté des affaires et de la population, a-t-il affirmé.

La prochaine deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature exigera des innovations plus vigoureuses en matière d’élaboration et de perfectionnement juridiques. Les lois ne doivent pas se limiter à une fonction réglementaire ; elles doivent également favoriser le développement, lever les obstacles, libérer des ressources et protéger les droits et intérêts légitimes de la population.

Toutefois, le dirigeant a souligné qu’une mise en œuvre efficace prime sur la réforme institutionnelle. Bien que de nombreuses politiques et mécanismes majeurs aient été mis en place et que certains obstacles institutionnels aient été progressivement levés, le défi majeur consiste à garantir que ces politiques se traduisent par des résultats concrets de manière plus rapide et plus efficace.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a appelé à définir clairement les attributions, les responsabilités, les pouvoirs, les délais et les résultats attendus, tout en renforçant le contrôle et la supervision et en agissant rapidement pour résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain.

Concernant le développement de Dà Nang, il a salué les performances économiques de la ville, marquées par une croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) de 10,31% sur les neuf premiers mois de 2026 et de 11,83% au troisième trimestre.

Grâce à l’élargissement de son espace de développement à la suite de la fusion administrative, Dà Nang a renforcé ses atouts dans les domaines de l’économie maritime, de la logistique, du tourisme, des services, de la science et de la technologie, de l’innovation et des ressources humaines.

Toutefois, le dirigeant a souligné que ces avantages ne pourraient devenir de véritables moteurs de croissance qu’à la faveur de mécanismes appropriés, d’une gouvernance efficace et d’une mise en œuvre résolue, soutenues par la participation et le consensus des habitants.

Il a affirmé que le Comité central du Parti continuera d’affiner les mécanismes et les politiques pour aider la ville à mieux exploiter son potentiel. De son côté, Dà Nang doit identifier de manière proactive les obstacles, tirer les leçons de l’expérience pratique et proposer de nouveaux mécanismes et approches.

S’agissant du modèle d’administration locale à deux niveaux, il a insisté sur le fait que la restructuration de l’appareil administratif devait aller au-delà de la simple réduction du nombre d’organismes. L’objectif ultime est d’établir une administration plus proche de la population, aux responsabilités plus clairement définies, plus efficace et mieux à même de servir les citoyens. Ces derniers devraient ainsi effectuer moins de déplacements, bénéficier de procédures plus rapides et obtenir des réponses plus claires à leurs requêtes.

Il a souligné que la décentralisation devait s’accompagner de moyens humains et matériels adéquats ainsi que d’une responsabilisation accrue. Les questions pouvant être réglées au niveau local doivent l’être sur place, sans contraindre les habitants à multiplier les démarches auprès de différents organismes. La ville doit également revoir l’organisation de ses effectifs et remédier aux difficultés rencontrées par les autorités locales, en particulier dans les zones à forte densité de population et à charge de travail élevée.

Le dirigeant a également appelé à poursuivre la réforme de la gestion du personnel — du recrutement et de l’affectation jusqu’à la formation et l’évaluation — en privilégiant des critères clés tels que le caractère politique, les compétences, la crédibilité et la performance.

En matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique, l’humain, la connaissance et la capacité d’innovation demeurent des facteurs déterminants pour un développement rapide et durable. Dà Nang doit dépasser le stade des applications technologiques isolées pour viser une gouvernance améliorée, une exploitation optimale des données, une productivité accrue et de meilleurs services publics.

Forte de son expérience en matière de réforme administrative et de transformation numérique, la ville doit continuer à expérimenter de nouvelles approches et à partager les enseignements tirés afin de contribuer à l’amélioration des politiques nationales.

Il a également souligné que la croissance économique devait, à terme, se traduire par la création d’emplois, une hausse des revenus, une amélioration de l’éducation et de la santé, un accès au logement, un cadre de vie plus sain et des services publics de meilleure qualité. Pour Dà Nang, une croissance rapide doit aller de pair avec la protection de l’environnement, le bien-être social et la qualité de vie.

La ville doit améliorer la planification scolaire, garantir des effectifs enseignants suffisants, renforcer la qualité réelle de l’éducation et former des ressources humaines hautement qualifiées. Elle doit également consolider les soins de santé de proximité, affecter du personnel médical qualifié aux établissements locaux et recourir à la technologie et aux données pour relier les hôpitaux de différents niveaux, tout en généralisant les bilans de santé réguliers, notamment dans les zones reculées et celles peuplées de minorités ethniques.

Le dirigeant a demandé à la délégation parlementaire de Dà Nang d’examiner attentivement chaque recommandation des électeurs, de préciser les autorités compétentes pour chaque dossier, de fixer des échéances, de suivre l’avancement des actions et d’informer les électeurs des résultats obtenus.

Il s’est déclaré convaincu que, grâce à sa tradition de solidarité, de dynamisme et de créativité, ainsi qu’au soutien de ses habitants et des entreprises, Dà Nang surmontera les défis, renforcera son développement socio-économique et le renforcement du Parti, pour s’affirmer comme un pôle de croissance majeur pour le pays. – VNA

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