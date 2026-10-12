Le permanent du Secrétariat du CC du Parti révolutionnaire populaire lao attendu au Vietnam

Hanoï (VNA) – Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Vilay Lakhamfong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), effectuera une visite officielle au Vietnam du 14 au 16 octobre 2026, à la tête d’une délégation de haut rang du Laos.



Cette visite se déroulera à l’invitation de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam. – VNA