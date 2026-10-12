Politique

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans l’éducation et la culture

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre a salué les contributions de Takebe Tsutomu dans la promotion des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Japon, notamment dans les échanges culturels, les échanges entre peuples, la coopération décentralisée ainsi que dans la formation des ressources humaines à travers le projet de l'Université Vietnam - Japon.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (droite) reçoit Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (droite) reçoit Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a reçu le 12 octobre à Hanoï, Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam.

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre a salué les contributions de Takebe Tsutomu dans la promotion des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Japon, notamment dans les échanges culturels, les échanges entre peuples, la coopération décentralisée ainsi que dans la formation des ressources humaines à travers le projet de l'Université Vietnam - Japon. Le dirigeant vietnamien a également félicité le responsable japonais pour l'organisation réussie de la Fête du Vietnam à Hokkaido en août 2026.

De son côté, Takebe Tsutomu s'est félicité des progrès enregistrés par le projet d'Université Vietnam - Japon, modèle symbole de la coopération bilatérale en matière de formation. À l'occasion du 10e anniversaire de la création de l'établissement en 2026, M. Takebe Tsutomu a exprimé l'espoir que l'université poursuive sa transformation dans le contexte de réforme de l’éducation au Vietnam..

Il a sollicité le soutien du gouvernement vietnamien pour permettre de nouvelles avancées et a proposé de promouvoir un modèle de partenariat tripartite réunissant l'État, les universités et les entreprises, afin de former des ressources humaines qualifiées au service du développement économique et social des deux nations.

Prenant note de ces propositions, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a indiqué que le projet d'Université Vietnam - Japon fait l'objet d'un suivi actif et enregistre des avancées positives.

Il a souhaité que Takebe Tsutomu continue à encourager les entreprises, les instituts de recherche et les universités japonais à nouer des partenariats avec l’établissement. Ces coopérations devraient notamment permettre de développer des programmes de formation spécialisés dans des secteurs d’avenir tels que les semi-conducteurs, la transformation numérique, la transition verte et l’intelligence artificielle. Enfin, le vice-Premier ministre a appelé Takebe Tsutomu à poursuivre ses efforts en faveur de la coopération culturelle et touristique, des échanges entre les peuples et des partenariats entre les collectivités locales. Il a également souhaité que le gouvernement japonais et les autorités locales continuent de garantir des conditions de travail et de vie favorables aux stagiaires et aux travailleurs vietnamiens au Japon.-VNA

#Japon #Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
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