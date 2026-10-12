55 ans de relations diplomatiques Vietnam-Suisse : un partenariat dynamique tourné vers l’avenir

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Hanoï (VNA) – Le 11 octobre 1971, la Suisse est devenue l’un des premiers pays d’Europe occidentale à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. En 55 ans, les liens entre les deux pays se sont continuellement renforcés dans de nombreux domaines, s’affirmant aujourd’hui comme un partenariat solide et dynamique.





Une amitié traditionnelle et des échanges politiques soutenus





Malgré la distance géographique, la Suisse occupe une place particulière dans l’histoire des relations avec le Vietnam. Dès le 19e siècle, des marchands, chercheurs et explorateurs suisses se sont rendus au Vietnam. Le scientifique Alexandre Yersin, figure emblématique de ces échanges, s’y est installé pour mener d’importantes recherches et est décédé à Nha Trang en 1943. Les relations commerciales ont également débuté dans la seconde moitié du 19e siècle, avec l’implantation de sociétés suisses telles que Diethelm et Biedermann, actives notamment dans le commerce, l’ingénierie et l’agriculture.

Sur le plan diplomatique, la Conférence de Genève sur l’Indochine de 1954, accueillie par la Suisse, a constitué une étape importante dans les premiers contacts entre les deux pays. Ces échanges ont préparé le terrain à l’établissement de relations diplomatiques officielles le 11 octobre 1971.

La Suisse a ouvert son ambassade à Hanoï en février 1973, puis un consulat à Hô Chi Minh-Ville en mars 1994. Le Vietnam a établi un consulat à Genève le 3 juillet 1984, élevé au rang de consulat général en décembre 1994, avant d’inaugurer son ambassade à Berne le 28 novembre 2000.

Au fil des décennies, la confiance politique bilatérale s’est consolidée grâce à de nombreux échanges et visites de haut niveau. Du côté vietnamien, plusieurs dirigeants se sont rendus en Suisse, dont le président Nguyen Minh Triet en mai 2010, le président de l’Assemblée nationale Nguyen Sinh Hung en mars 2014 et la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan en mars 2018, à l’occasion de la 138e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP).

En 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au 55e Forum économique mondial à Davos et rencontré la présidente suisse Karin Keller-Sutter. En juillet de la même année, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man s’est rendu en Suisse pour participer à la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement. En septembre 2026, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh a également effectué une visite dans ce pays.

Du côté suisse, le Vietnam a notamment accueilli le président Arnold Koller en novembre 1997, à l’occasion du 7e Sommet de la Francophonie, le président Pascal Couchepin en août 2008, le vice-président Ignazio Cassis en août 2021 et le président du Conseil national Martin Candinas en juin 2023. La secrétaire d’État à l’Économie Helene Budliger Artieda s’est rendue au Vietnam en mars 2026.

L’établissement du partenariat global en janvier 2025 a marqué une étape décisive dans le rapprochement des deux pays. Le 11 mai 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, le dirigeant To Lam, s’est entretenu par téléphone avec le président suisse Guy Parmelin, avant de le rencontrer le 22 septembre à New York, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Lors de cette rencontre, Guy Parmelin a exprimé le souhait de faire de la Suisse un partenaire économique majeur du Vietnam et proposé de développer des projets de recherche conjoints dans l’agriculture, les industries biologiques, les énergies propres et l’économie numérique.

Le dirigeant To Lam a, pour sa part, encouragé les grandes entreprises suisses à accroître leurs investissements dans la finance, la banque, l’industrie manufacturière, la pharmacie et l’innovation. Il a également appelé à renforcer la coopération technique et la formation dans les technologies financières, les centres financiers internationaux, la finance numérique et la blockchain.

Les deux parties se sont engagées à porter leurs échanges commerciaux à plus de 2 milliards de dollars d’ici 2030 et à poursuivre leur coordination au sein des instances internationales.





Une coopération économique, commerciale et humaine diversifiée





La Suisse est un partenaire important du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam occupe une place notable pour la Suisse au sein de l’ASEAN. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 811,2 millions de dollars en 2024, puis 1,04 milliard de dollars en 2025, et 716 millions de dollars au cours des huit premiers mois de 2026.

La conclusion, le 2 juillet 2026, des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), après 14 années de discussions, constitue une avancée importante pour stimuler les échanges, les investissements et le développement durable.

Fin avril 2026, la Suisse se classait au 20e rang parmi 154 pays et territoires investissant au Vietnam, avec plus de 200 projets représentant plus de 2 milliards de dollars. Des multinationales telles que Nestlé, ABB, Roche, Zurich Insurance et Holcim y sont durablement implantées et contribuent à la création de nombreux emplois.

Selon l’ambassadrice du Vietnam en Suisse, Chau Mai Anh, ces résultats offrent une base solide pour approfondir les complémentarités économiques des deux pays dans l’innovation, la transformation numérique, la finance et le développement des compétences.

Les échanges éducatifs, culturels et humains occupent également une place importante dans les relations bilatérales. La Suisse soutient le Vietnam à travers des programmes de formation portant notamment sur l’environnement et la gestion administrative, ainsi que des cursus supérieurs en finance, banque et gestion d’entreprise. Forte d’environ 10 000 personnes, la communauté vietnamienne en Suisse s’intègre activement à la société d’accueil et contribue au renforcement de l’amitié entre les deux peuples.

L’année 2026 marque le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse. À cette occasion, plusieurs manifestations commémoratives ont été organisées. Du 28 au 30 septembre, à Berne, une cérémonie organisée dans le cadre de la visite de travail de la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh a associé la célébration de la Fête nationale du Vietnam et celle du 55e anniversaire des relations bilatérales.

À cette occasion, Nguyen Thi Thanh a souligné l’importance que le Vietnam accorde à son amitié traditionnelle avec la Suisse, fondée sur la confiance politique, la coopération économique et l’innovation scientifique. Le sénateur suisse Mauro Poggia a, de son côté, salué la diversification et la consolidation constantes des relations entre les deux pays. Les participants ont également pu découvrir des projections historiques, des spectacles artistiques et la gastronomie vietnamienne.

Après plus de cinq décennies de coopération, les relations entre le Vietnam et la Suisse disposent de solides fondements et d’un potentiel important pour poursuivre leur développement au bénéfice des deux peuples. -VNA

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