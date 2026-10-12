Politique

Le président de l’AN rencontre des personnalités chinoises engagées dans l’amitié

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 12 octobre à Pékin des personnalités chinoises engagées dans l’amitié entre les deux pays, soulignant le rôle essentiel de la diplomatie populaire dans la consolidation des relations Vietnam-Chine. Il a appelé à renforcer les échanges entre les peuples, notamment les jeunes générations, ainsi que la coopération culturelle et touristique, afin de consolider les fondements sociaux d’un partenariat bilatéral stable et durable.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, rencontre des personnalités chinoises engagées dans l’amitié entre les deux pays. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, rencontre des personnalités chinoises engagées dans l’amitié entre les deux pays. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 12 octobre au matin, à Pékin, une délégation de personnalités chinoises engagées dans l’amitié entre les deux pays, conduite par Yang Wanming, président de l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec les pays étrangers (CPAFFC).

Lors de la rencontre, M. Tran Thanh Man s’est dit heureux et ému de retrouver les personnalités chinoises et a exprimé sa profonde gratitude à l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec les pays étrangers, à l’Association d’amitié Chine-Vietnam et aux personnes ayant contribué durablement au développement des relations bilatérales.

Il a souligné que les relations entre les deux pays connaissaient une période de développement favorable et approfondi, offrant de nouvelles perspectives pour une coopération plus concrète et durable. Il a également salué le rôle de la diplomatie populaire dans le rapprochement des générations, des collectivités locales, des organisations sociales, des milieux universitaires, culturels et économiques, ainsi que des jeunes et des populations des deux pays.

Le dirigeant vietnamien a souhaité que les organisations d’amitié des deux pays poursuivent leur rôle de passerelle et contribuent à préserver et à approfondir l’amitié traditionnelle. Il a notamment appelé à promouvoir des initiatives telles que le programme « Voyage rouge » de recherche et d’études des jeunes Vietnamiens en Chine, le Forum populaire Vietnam-Chine et le Festival de l’amitié populaire frontalière Vietnam-Chine.

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Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, rencontre des personnalités chinoises engagées dans l’amitié entre les deux pays. Photo: VNA

Il a insisté sur l’importance des échanges entre les jeunes, afin de leur permettre de mieux comprendre l’histoire des relations entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que les liens d’amitié transmis par les générations précédentes.

M. Tran Thanh Man a également plaidé pour que les échanges populaires produisent des bénéfices concrets pour les populations. À cet égard, l’Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027 constitue, selon lui, une occasion de multiplier les activités culturelles, touristiques et les échanges entre localités, ainsi que de relier les patrimoines, les sites historiques et les circuits touristiques de l’amitié.

Il a en outre encouragé les organisations d’amitié, les chercheurs, les médias, les artistes et les personnalités influentes des deux pays à renforcer leurs échanges et à diffuser des informations objectives sur les deux peuples et leur coopération.

De son côté, Yang Wanming a remercié M. Tran Thanh Man pour cette rencontre, qu’il a considérée comme une marque de l’importance accordée par le Parti et l’État vietnamiens à l’amitié sino-vietnamienne. Il a affirmé que son association continuerait à mettre en œuvre les orientations communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays, à multiplier les passerelles entre les peuples et à renforcer la coopération culturelle ainsi que la compréhension mutuelle, contribuant ainsi au développement stable et durable des relations Chine-Vietnam. -VNA

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