Le président de l’AN Tran Thanh Man en visite officielle en Chine

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a entamé le 11 octobre une visite officielle en Chine. Il coprésidera, à cette occasion, la deuxième session du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a entamé le 11 octobre une visite officielle en Chine. Il coprésidera, à cette occasion, la deuxième session du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Le 11 octobre à Pékin, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Les deux parties ont salué les progrès importants et globaux enregistrés récemment dans les relations Vietnam-Chine, marqués par le renforcement de la confiance politique, l’approfondissement des échanges et de la coopération entre les organes législatifs, les Fronts et les organes législatifs des deux pays, de nouvelles avancées dans la coopération concrète ainsi que des échanges dynamiques et diversifiés entre les deux peuples.

Les deux dirigeants se sont accordés pour faire progresser concrètement leur coopération dans les domaines du commerce, des investissements, des postes-frontières intelligents, des zones de coopération économique transfrontalière, des sciences et technologies, de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique et de l’économie verte.

Ils sont également convenus de renforcer leur coordination multilatérale et de se soutenir mutuellement pour assurer le succès des années d’accueil du Forum de coopération économique Asie-Pacifique en 2026 et en 2027. Elles ont convenu de mieux maîtriser et régler leurs différends afin de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en mer et dans la région.

Dès son arrivée à Pékin, il est allé étudier le modèle de centre de liaison législative de Nanmofang, un modèle clé de la démocratie populaire à tout-processus, dans le district de Chaoyang, à Pékin et a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté des Vietnamiens en Chine./.