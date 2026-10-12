Hô Chi Minh-Ville : le pont piétonnier sur la rivière Saïgon devrait être assemblé en octobre

​Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La structure de l’arche principale et son ossature de support, d’un poids total de 3 400 tonnes, destinées au pont piétonnier enjambant la rivière Saïgon, à Hô Chi Minh-Ville, ont passé avec succès les essais de charge en usine. Les préparatifs pour le remorquage de la structure principale jusqu’au chantier sont désormais achevés. L’assemblage final du pont est prévu en ce mois.

Selon Nutifood, sponsor du projet, après la réussite des essais de charge de l’ensemble composé de la structure principale du pont et de son ossature de support, pesant au total environ 3 400 tonnes, les préparatifs sont en cours pour son acheminement par voie maritime depuis Vung Tau jusqu’à son emplacement définitif, au centre de la ville.

Avant son transfert vers le site d’installation, l’ensemble, comprenant la structure principale du pont, d’un poids d’environ 1 400 tonnes, et une ossature métallique de support spécialement conçue à cet effet, pesant environ 2 000 tonnes, a été soumis à des essais de charge spécifiques. Ces opérations visaient à vérifier la résistance, la stabilité et la sécurité de la structure du pont et de son ossature de support avant leur transport et l’assemblage final.

Pour ces essais, l’entreprise chargée des travaux a mobilisé une trentaine de modules de transporteurs modulaires autopropulsés à plusieurs essieux (SPMT), équipés d’un système hydraulique permettant de soulever l’ensemble de 3 400 tonnes à une hauteur de 40 cm. Des capteurs et des instruments de mesure ont été installés aux points névralgiques afin de relever les paramètres techniques de la structure.

Selon Nutifood, les résultats obtenus après 24 heures d’essais de charge et de suivi des déplacements montrent que l’ensemble formé par la structure du pont et son ossature de support est stable et répond aux exigences techniques. Les paramètres relatifs à la flèche et à la rigidité de la structure sont conformes aux calculs de conception, permettant ainsi de passer aux étapes suivantes du projet.

Depuis le port de Dong Xuyen, situé dans l’ancienne province de Ba Ria-Vung Tau, le convoi de remorquage devrait mettre environ deux jours pour acheminer l’ensemble jusqu’au site d’installation. Selon le calendrier prévu, l’assemblage final du pont devrait avoir lieu le 21 octobre, en fonction des conditions hydrologiques et du niveau de la rivière Saïgon.

À ce jour, le projet de pont piétonnier sur la rivière Saïgon affiche un taux d’avancement d’environ 90 %. Dans le cadre du lot XL01, l’entreprise chargée des travaux a achevé les ouvrages aux deux extrémités des rampes d’accès au pont. Pour le lot XL02, les principaux éléments et équipements du pont, notamment la structure, les escaliers en colimaçon, les escaliers, les ascenseurs, le bassin d’eau paysager et la station de pompage, sont pour l’essentiel achevés. Après l’assemblage final, les travaux se poursuivront avec la finition du tablier, la pose des garde-corps, l’aménagement paysager et l’installation des équipements annexes.

D’une longueur totale d’environ 720 mètres, le pont piétonnier a été lancé à la fin du mois de mars 2025, pour un investissement total de près de 1 000 milliards de dôngs. Sa travée principale, longue de 187 mètres, est constituée d’une structure en arche suspendue par des haubans. Le tablier en poutres d’acier présente une largeur variable de 6 à 11 mètres. L’ouvrage a été conçu avec un gabarit de navigation de 80 mètres de largeur et de 10 mètres de hauteur, afin de garantir le passage des bateaux sur la rivière Saïgon. – VNA

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