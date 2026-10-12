Économie

Le Premier ministre appelle Hung Yen à devenir un pôle de croissance dynamique

Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé Hung Yen à exploiter efficacement son nouvel espace de développement, à renforcer les infrastructures et les liens régionaux et à promouvoir une croissance verte, durable et fondée sur l’innovation.

Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués découvrent le plan d’aménagement de la province de Hung Yen pour la période 2021-2030. Photo : VNA.
Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués découvrent le plan d’aménagement de la province de Hung Yen pour la période 2021-2030. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a participé, dans l’après-midi du 12 octobre, à la réunion de présentation du plan d’aménagement de la province de Hung Yen pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

À cette occasion, le Comité populaire provincial a annoncé trois décisions : celle du Premier ministre portant création de la zone de haute technologie de Hung Yen, celle reconnaissant Hung Yen comme unité administrative de première catégorie et celle portant ajustement du plan d’aménagement provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a estimé que cet événement revêtait une importance majeure, en ouvrant de nouvelles perspectives et en donnant une nouvelle impulsion au développement de la province. Il a demandé à la province de valoriser pleinement sa position géoéconomique et de faire de la coopération interrégionale un levier essentiel pour élargir son espace de développement, mobiliser les ressources et stimuler la croissance.

Hung Yen doit devenir un centre moderne de l’industrie et des services, ainsi qu’une ville verte et intelligente. L’organisation de son espace de développement doit suivre une approche intégrée, polycentrique et multipolaire, en valorisant les avantages distinctifs et les complémentarités entre les différentes zones de la province.

Selon le chef du gouvernement, le modèle de croissance, jusqu’ici largement fondé sur les capitaux, les terres, la main-d’œuvre et l’exploitation des avantages existants, doit désormais reposer davantage sur les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique et les ressources humaines hautement qualifiées. Le développement doit placer l’être humain au centre et en faire un acteur essentiel, tout en considérant la culture comme un fondement et un moteur endogène.

Il a souligné la nécessité de concrétiser le plan d’aménagement par des projets, des ressources et des résultats tangibles.

Concernant les principales missions et solutions nécessaires à la mise en œuvre du plan, le Premier ministre a souligné que Hung Yen devait réaliser des percées dans les infrastructures stratégiques et la connectivité régionale. Il a appelé à renforcer les liaisons entre les zones industrielles, les zones économiques, les centres urbains, les pôles de production et de services, d’une part, et les autoroutes, les ports maritimes et les principaux nœuds de transport, d’autre part.

Hung Yen doit également privilégier le développement de l’industrie moderne et de haute technologie, des industries auxiliaires, de la transformation, de la fabrication et de l’industrie verte. L’attraction des investissements directs étrangers (IDE) doit être sélective, en accordant une importance particulière au niveau technologique, à la valeur ajoutée, aux liens avec les entreprises nationales et à la protection de l’environnement. La province doit développer les services à forte valeur ajoutée, notamment la logistique, le commerce, les services de soutien à l’industrie et le tourisme culturel et écologique.

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Le Premier ministre Le Minh Hung prend la parole. Photo : VNA



Dans le secteur agricole, le Premier ministre a appelé à passer d’une logique de production agricole à une approche fondée sur l’économie agricole, en développant une agriculture de haute technologie et écologique, en approfondissant la transformation des produits, en construisant des marques et en améliorant les revenus des agriculteurs.

Le Premier ministre a enfin appelé à bâtir une administration locale à deux niveaux véritablement au service du développement, intègre, efficace, proche de la population et attentive aux besoins des citoyens et des entreprises. Il a également insisté sur la nécessité de constituer un corps de fonctionnaires compétents, responsables et disciplinés. La satisfaction des citoyens et des entreprises, ainsi que les résultats obtenus dans l’accomplissement des missions, doivent servir de critères d’évaluation des cadres.

Lors de la réunion, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, ainsi que des représentants d’entreprises nationales ont partagé leurs appréciations sur l’environnement de l’investissement, les possibilités de coopération et les perspectives de leur contribution au développement de Hung Yen.

Dans le cadre de l’événement, les délégués ont visité un espace d’exposition présentant notamment une maquette du plan d’aménagement et une démonstration de robot doté d’intelligence artificielle chargé de présenter ce plan.

À cette occasion, la province de Hung Yen a honoré des entreprises, des entrepreneurs et des investisseurs ayant obtenu des résultats remarquables et apporté une contribution importante à son développement socio-économique. - VNA

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