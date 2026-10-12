Économie

Associer les produits OCOP à l'agrotourisme pour accroître la valeur des produits agricoles vietnamiens

L’association des produits OCOP (One Commune, one Product) au tourisme agricole et rural ouvre de nouvelles perspectives pour valoriser les produits vietnamiens, élargir leurs débouchés et accroître les revenus des producteurs. La promotion commerciale, la transformation numérique et la mise en valeur des savoir-faire et des cultures locales sont essentielles pour développer des expériences touristiques attractives et construire des chaînes de valeur durables.

Les produits agricoles de la commune de Khanh Trung, dans la province de Ninh Binh, ont obtenu la certification OCOP, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus et au développement des marques locales. Photo : VNA
Les produits agricoles de la commune de Khanh Trung, dans la province de Ninh Binh, ont obtenu la certification OCOP, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus et au développement des marques locales. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le développement de l'agrotourisme ne peut se limiter à la mise en valeur des paysages ou à la vente de produits agricoles. Il repose sur la structuration de chaînes de valeur reliant production, transformation, commercialisation et tourisme. La promotion commerciale, la transformation numérique et la valorisation des produits OCOP à travers la culture locale constituent autant de leviers pour accroître leur valeur ajoutée, élargir les débouchés et dynamiser l’économie rurale.

Selon Phuong Dinh Anh, chef adjoint du Bureau central de coordination du Programme national cible, après plus de huit ans de mise en œuvre, le programme "À chaque commune, son produit" (One Commune, One Product – OCOP) a obtenu des résultats notables et contribué à la restructuration de l’économie rurale. En septembre 2026, le Vietnam comptait plus de 21 000 produits OCOP classés trois étoiles ou plus, portés par plus de 10 000 acteurs. Le pays avait également développé plus de 600 modèles de tourisme rural, dont près de 400 sites officiellement reconnus.

Toutefois, les liens entre produits OCOP et tourisme restent insuffisamment exploités. Dans de nombreuses destinations, les produits sont simplement exposés et vendus comme des marchandises ordinaires. À l’inverse, certains sites touristiques manquent de produits locaux, tandis que des producteurs ne disposent pas encore des infrastructures nécessaires pour accueillir les visiteurs.

Phuong Dinh Anh a estimé qu’il faudrait encourager les touristes à se rendre directement sur les lieux de production. Les producteurs de thé, de café, de sauce de poisson et les coopératives agricoles peuvent accueillir des visiteurs, leur faire découvrir certaines étapes de production, déguster leurs produits et explorer les traditions qui y sont liées. Ils doivent pour cela aménager des espaces d’accueil, garantir l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments, présenter les procédés de fabrication, valoriser l’histoire de leurs produits et améliorer leurs compétences en matière d’accueil et de vente.

Dans la province de Thai Nguyen, le tourisme communautaire et agricole autour de la culture du thé se développe notamment à Tan Cuong, La Bang et Tuc Tranh. La coopérative de thé Hao Dat, située à Tan Cuong, propose un produit classé OCOP cinq étoiles et deux autres classés respectivement trois et quatre étoiles. Elle a investi plusieurs milliards de dongs dans un espace culturel consacré au thé, où les visiteurs peuvent déguster cette boisson, découvrir les plantations et s’initier aux différentes étapes de sa culture, de sa récolte et de sa transformation.

Selon sa directrice, Dao Thanh Hao, ces activités permettent aux visiteurs de mieux connaître le métier de producteur de thé et le terroir de Tan Cuong, tout en contribuant à la promotion et à la commercialisation des produits de la coopérative.

La transformation numérique constitue un autre levier majeur. La numérisation des informations sur l’origine des matières premières, les procédés de fabrication et les normes de qualité, notamment au moyen de codes QR, permet de renforcer la transparence et la traçabilité. Dans la commercialisation, la transformation numérique ne doit pas se limiter à la présence sur les réseaux sociaux ou les plateformes de commerce électronique. Elle doit permettre aux produits d’atteindre les acheteurs, de générer des commandes réelles et de développer des débouchés stables.

Selon Hoang Hoa Quan, représentant de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le développement du tourisme rural nécessite une coordination étroite entre les secteurs de l’économie, des transports et de la culture, ainsi que des politiques de soutien adaptées aux acteurs locaux. Le passage d’une logique de simple commercialisation des produits agricoles à une offre axée sur les expériences culturelles permettra de lever les obstacles, de créer des chaînes de valeur durables et d’améliorer les conditions de vie des populations rurales.-VNA

#Xây dựng nông thôn mới #produits OCOP #produits agricoles vietnamiens #nouvelle ruralité
Suivez VietnamPlus

Nouvelle ruralité

Sur le même sujet

Voir plus

Centre financier international du Vietnam à Da Nang. Photo : VNA

Trois projets prioritaires pour dynamiser le Centre financier international à Da Nang

Dès sa création, le Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN) a été conçu selon le modèle d’un centre financier international de nouvelle génération. Il entend plutôt développer des secteurs présentant des avantages spécifiques et susceptibles de se connecter directement aux nouveaux moteurs de croissance, en reliant les capitaux internationaux aux projets, aux entreprises et aux opportunités d’investissement de Da Nang, du Centre et de l’ensemble du Vietnam.

Saigontel obtient une licence pour distribuer l’Internet par satellite et renforcer la connectivité pour la production. Photo : cafef.vn

Saigontel mise sur l’espace pour révolutionner la connectivité industrielle

En vertu de cette licence, Saigontel est autorisée à revendre des services de télécommunications sur des réseaux publics, notamment des services de lignes louées pour les stations de base mobiles, l’accès à Internet via des réseaux publics de télécommunications par satellite fixe à l’échelle nationale, ainsi que l’accès à Internet via des réseaux publics de télécommunications par satellite mobile pour la connectivité maritime.

Récolte du café. Photo : VNA

Le Festival du café de Buon Ma Thuot prévu en mars 2027

Le 10e Festival du café de Buon Ma Thuot se tiendra en mars 2027, avec une envergure nationale et 30 activités destinées à promouvoir la marque du café vietnamien, à valoriser le café Robusta et à attirer quelque 1,3 million de visiteurs.

Transformation de poulpes destinés à l’exportation vers le marché japonais au sein de l’entreprise Huy Nam, dans la province d’An Giang. Photo: VNA

Produits aquatiques : le Vietnam vise 12 milliards de dollars d’exportations en 2026

​Avec une production de près de 7,9 millions de tonnes sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 3,9 % sur un an, le secteur aquatique vietnamien dispose d’une base solide pour atteindre son objectif de 12 milliards de dollars d’exportations annuelles, malgré la hausse des coûts de production et le ralentissement de la demande sur certains marchés.

Les dirigeants et les membres d'équipage de Vietjet Air posent pour une photo avec les invités présents à la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

Vietjet Air inaugure une ligne directe entre Prague et Hanoï

Le lancement de la ligne aérienne directe Prague-Hanoï par Vietjet Air, le 10 octobre, renforce la connectivité aérienne entre le Vietnam et la République tchèque, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme, les échanges entre les deux peuples et la coopération économique bilatérale.

Nong Duc Lai, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Chine. Photo: VNA

Vietnam-Chine : La coopération commerciale poursuit son essor, gagnant en profondeur

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine connaissent une forte croissance, soutenue par les orientations stratégiques des dirigeants des deux pays et le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines. L’enjeu est désormais de privilégier la qualité, la valeur ajoutée et un développement commercial plus équilibré et durable.

Dans la zone industrielle de Yen Phong II-C, province de Bac Ninh. Photo : VNA

IDE : au Vietnam, la stabilité fiscale devient un nouvel argument de compétitivité

Dans la compétition mondiale pour attirer les investissements étrangers, les avantages fiscaux ne constituent plus le seul critère déterminant. Pour les entreprises à capitaux étrangers déjà implantées au Vietnam, la stabilité, la transparence et la prévisibilité de la politique fiscale jouent un rôle croissant dans leurs décisions de maintenir, d’étendre leurs activités et d’investir à long terme.

En présence des deux Premiers ministres vietnamien et cambodgien, les organismes et entreprises des deux pays ont échangé cinq documents de coopération. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge déterminés à porter leur coopération économique à un niveau supérieur

Le Vietnam et le Cambodge entendent exploiter davantage les complémentarités de leurs deux économies, renforcer la connectivité des infrastructures, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement, et faciliter les investissements et les activités des entreprises des deux pays, avec pour objectif de porter prochainement leurs échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars.

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam renforce le contrôle des prix des produits essentiels

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a appelé, le 9 octobre, les ministères, secteurs et collectivités locales à suivre de près l’offre, la demande et les prix des produits essentiels afin de maîtriser l’inflation, de stabiliser la macroéconomie et de soutenir la croissance en 2026.

Des produits VinFast exposés lors de l'Exposition « 80 ans de parcours vers l'indépendance, la liberté et le bonheur » à Hanoï. Photo : VNA.

Les véhicules électriques dopent le marché automobile vietnamien dans l’ASEAN-6

Selon le rapport Overview of the ASEAN-6 Automotive Market, les ventes automobiles au Vietnam, en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines et à Singapour ont atteint environ 1,76 million de véhicules au cours des six premiers mois de 2026. Le Vietnam se distingue avec une progression de 31,1 %, atteignant près de 291 000 véhicules écoulés.