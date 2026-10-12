Des connaissances de la diaspora au Canada aux solutions écologiques pour une agriculture durable

Ottawa (VNA) - Dans le contexte des défis croissants posés par le changement climatique, l'application des sciences et des technologies pour réduire les émissions, économiser les ressources et améliorer l'efficacité de la production constitue une exigence pressante pour le Vietnam. Au Canada, des scientifiques d'origine vietnamienne recherchent des opportunités de coopération concrètes afin de transférer leurs résultats de recherche sur le terrain.



S'exprimant lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) au Canada, le professeur associé Dang Duc Huy, de l'École de l'environnement et du Département de chimie de l'Université Trent, a indiqué que les progrès de la chimie environnementale, des engrais et des méthodes de culture modernes offrent des solutions adaptées aux besoins du Vietnam. Il a souligné la nécessité de bâtir des mécanismes de coopération à long terme pour amener les recherches jusqu'aux entreprises, aux coopératives et aux agriculteurs.



Selon le chercheur, l’agriculture, l’environnement et le changement climatique sont étroitement liés par l’intermédiaire des sols, de l’eau et de l’air. Par conséquent, le développement agricole durable doit viser non seulement le rendement, mais aussi l'efficacité des ressources et la protection des écosystèmes, particulièrement dans le delta du Mékong, une région agricole clé confrontée à la pollution, à l'intrusion saline et aux dérèglements climatiques.



Depuis plusieurs années, le professeur associé Dang Duc Huy et ses collègues vietnamiens étudient les eaux souterraines, la qualité de l'environnement et les politiques de protection dans cette région. L'un de leurs axes majeurs concerne le développement d'engrais azotés à faibles émissions. Sa formule d'urée vise à améliorer l'absorption des nutriments par les plantes, réduire les pertes d'engrais et limiter l'impact environnemental. Déjà testée au Canada, cette technologie est proposée pour des essais dans les conditions réelles de culture au Vietnam.



L'équipe s'intéresse également aux émissions de méthane dans la riziculture et les zones humides, en recherchant des méthodes de réduction fondées sur des processus naturels et évaluées de manière globale sur l'environnement. Par ailleurs, des essais d'hydroponie menés à l'Université Trent ont montré des résultats positifs sur les légumes feuillus, et des tests adaptés aux conditions vietnamiennes sont envisagés.



Le professeur associé Dang Duc Huy a précisé que le transfert technologique nécessite une adaptation locale tenant compte du climat, de la qualité de l'eau, des cultures et des compétences sur place. Il préconise un co-développement entre partenaires canadiens et vietnamiens pour renforcer les capacités de recherche et de commercialisation des acteurs locaux.



Dans le cadre de la Résolution n°23, qui considère les Vietnamiens de l'étranger comme une ressource stratégique, le chercheur propose de passer de contributions individuelles à des programmes de coopération durables fondés sur la diplomatie académique. Selon lui, le relèvement des relations entre le Vietnam et le Canada au niveau de Partenariat stratégique ouvre de nouvelles perspectives dans les sciences, la technologie, l'environnement, l'agriculture et l'éducation.



Pour concrétiser ces opportunités, il préconise la mise en place de programmes à long terme permettant de concevoir des projets conjoints, de procéder à des essais et de former de jeunes scientifiques, créant ainsi un mécanisme régulier pour relier les connaissances mondiales aux besoins réels du pays. -VNA