Politique

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man rencontre le Premier ministre chinois Li Qiang

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le Premier ministre chinois, Li Qiang, ont convenu, le 12 octobre à Pékin, de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (gauche), et le Premier ministre chinois, Li Qiang, en octobre 2026 à Pékin. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (gauche), et le Premier ministre chinois, Li Qiang, en octobre 2026 à Pékin. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 12 octobre, à Pékin, le Premier ministre chinois Li Qiang, dans le cadre de son séjour en Chine pour effectuer une visite officielle en Chine et coprésider la deuxième réunion du Comité de coopération entre les organes législatifs des deux pays.

À cette occasion, le plus haut législateur vietnamien a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens à leurs homologues chinois. Il a félicité la Chine pour le 77e anniversaire de sa Fête nationale (1er octobre) et salué ses réalisations en matière de développement socio-économique.

Le Premier ministre Li Qiang a félicité le Parti communiste du Vietnam (PCV) pour le succès du 4e Plénum de son Comité central et salué les réalisations du pays. Il a réaffirmé que le Vietnam constituait une priorité dans la politique de voisinage de la Chine et exprimé la volonté de Pékin d’approfondir les relations entre les deux Partis et les deux pays.

Les deux dirigeants se sont réjouis de la dynamique positive des relations bilatérales, marquées par des progrès concrets dans les relations politiques, la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, la connectivité des infrastructures stratégiques et les échanges entre les populations.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a souligné que le développement des relations avec la Chine constituait une orientation constante, une nécessité objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique extérieure du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la multilatéralisation et la diversification.

Pour renforcer cette coopération, il a appelé à maintenir les contacts de haut niveau, à intensifier les échanges stratégiques et la coopération entre les organes chargés des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité publique. Il a notamment plaidé pour accélérer la construction des lignes ferroviaires reliant les deux pays. Il a également proposé de faciliter davantage les échanges commerciaux, de développer les postes-frontières intelligents et les zones de coopération économique transfrontalière, et d’élargir les investissements de qualité. Il a souligné le potentiel de coopération dans les sciences et les technologies, l’innovation, ainsi que dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

L’Assemblée nationale du Vietnam accompagnera le gouvernement vietnamien et coopérera étroitement avec les organes chinois pour renforcer les échanges d’expériences et élaborer et perfectionner ensemble un cadre juridique favorable à la coopération bilatérale, a-t-il affirmé.

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Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (gauche), rencontre à Pékin et le Premier ministre chinois, Li Qiang. Photo: VNA



De son côté, le Premier ministre Li Qiang a réaffirmé la volonté de la Chine de maintenir les échanges stratégiques et de promouvoir les contacts de haut niveau, tout en valorisant les mécanismes de coopération existants, notamment le Comité de coopération entre les organes législatifs des deux pays, le Comité de pilotage de la coopération bilatérale et le Dialogue stratégique « 3+3 » entre les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique.

Saluant le soutien de l’Assemblée nationale vietnamienne à la coopération ferroviaire, il a appelé à accélérer la construction de lignes ferroviaires à écartement standard. Il a également évoqué le renforcement des liaisons fluviales et routières, la création de postes-frontières intelligents et de zones de coopération transfrontalière, ainsi que la coopération en matière d’interconnexion électrique.

Saluant la participation du Vietnam en tant que membre fondateur de l’Organisation mondiale de coopération en matière d’intelligence artificielle (WAICO), le chef du gouvernement chinois a proposé d’intensifier la coopération dans l’application de l’IA à la fabrication et à l’agriculture intelligentes, ainsi que dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Il a affirmé que la Chine était disposée à ouvrir davantage son marché aux produits vietnamiens de qualité, notamment agricoles, et à encourager les entreprises chinoises à investir au Vietnam. Il a également soutenu le renforcement des échanges entre les populations, la création rapide d’un comité de coopération dans l’éducation, l’accélération des projets d’aide et l’organisation de l’Année de coopération touristique Vietnam-Chine.

Enfin, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux, ainsi que leur coopération pour assurer une bonne gestion de leur frontière terrestre, de mieux maîtriser et régler les questions maritimes. -VNA

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