Économie

Vietnam-UE : de vastes perspectives de coopération

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné, le 12 octobre, que les transformations de l’économie vietnamienne ouvraient de vastes perspectives de coopération avec l’UE, notamment dans l’énergie, les technologies et les infrastructures stratégiques.

Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 12 octobre au siège du gouvernement, l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, Julien Guerrier, ainsi que les ambassadeurs et chargés d’affaires des États membres de l’UE en poste à Hanoï.

Présentant la situation du Vietnam, le chef du gouvernement a souligné que le pays mettait en œuvre des décisions majeures pour atteindre ses objectifs de développement à moyen et long termes. Le Vietnam est déterminé à atteindre une croissance économique à deux chiffres sur la période 2026-2030, en vue de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Le Vietnam accélère le renouvellement de son modèle de croissance, en misant sur les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte. Il s’emploie également à perfectionner son cadre juridique pour faciliter la mobilisation des ressources nécessaires à son développement. Selon le Premier ministre, ces profondes transformations de l’économie vietnamienne ouvrent de vastes perspectives de coopération avec l’UE et ses États membres.

Concernant les relations bilatérales, le Premier ministre a rappelé que, 36 ans après l’établissement des relations diplomatiques, la coopération Vietnam-UE n’avait cessé de se développer. Le Vietnam est le premier pays d’Asie du Sud-Est à avoir établi un partenariat stratégique global avec l’UE. Celle-ci est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam, son troisième marché d’exportation et son cinquième marché d’importation. Il a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à ses relations avec l’UE et ses États membres.

Dans un contexte international complexe, le Premier ministre a appelé les deux parties à approfondir leur partenariat stratégique global, à renforcer les échanges à tous les niveaux et leur coordination au sein des forums multilatéraux. Il a également plaidé pour une coopération accrue dans la défense et la sécurité, les sciences et les technologies, l’innovation, les matières premières critiques, les infrastructures stratégiques, la transition énergétique, la transformation numérique et la transition verte.

Il a notamment proposé de renforcer la coopération dans les nouvelles énergies, l’hydrogène et l’ammoniac verts, l’éolien en mer ainsi que les infrastructures de transport stratégiques, avec un soutien en matière de financement, de technologies et de formation et une participation accrue des entreprises européennes aux investissements au Vietnam. Il a également appelé à élargir la coopération dans l’éducation et la formation, notamment dans le cadre du programme Erasmus.

Sur le plan économique, il a appelé les ambassadeurs à promouvoir la mise en œuvre effective de l’accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et l’accélération de la ratification de l’accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA). Il a également appelé les ambassadeurs à soutenir la levée rapide, par la Commission européenne, du « carton jaune » imposé au Vietnam en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a salué la décision de l’UE de retirer le Vietnam de sa liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, en reconnaissance des efforts du pays pour améliorer son cadre juridique et renforcer la coopération fiscale.

Concernant les divergences persistantes, le Premier ministre a préconisé de poursuivre le dialogue dans le cadre des mécanismes bilatéraux existants, afin qu’elles ne portent pas atteinte au partenariat stratégique global.

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Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et l’ambassadeur Julien Guerrier. Photo: VNA

Au nom des représentants européens, l’ambassadeur Julien Guerrier a souligné le caractère de plus en plus concret, dynamique et fondé sur la confiance des relations Vietnam-UE. Il a estimé que le maintien et le renforcement d’une coopération stable et fiable avec le Vietnam revêtaient une importance particulière pour l’UE.

Selon lui, les entreprises européennes souhaitent intensifier leurs investissements et leur coopération dans de nombreux domaines, notamment la transition verte, les chaînes d’approvisionnement, les transports, les infrastructures stratégiques, les matières premières critiques, les sciences et les technologies ainsi que la défense et la sécurité. Il a réaffirmé la volonté de l’UE de continuer à accompagner le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement.

Les deux parties ont enfin convenu de préparer les prochaines activités diplomatiques de haut niveau et d'accélérer la concrétisation du partenariat stratégique global à travers des programmes et projets de coopération concrets et à long terme. -VNA

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