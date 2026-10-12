Culture-Sports

Journée de la culture vietnamienne : marquer les esprits dès la première édition

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a appelé à faire de la première édition de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre 2026, un événement marquant, plaçant la population au cœur des activités et contribuant à faire de la culture un moteur du développement durable et du renforcement de la grande union nationale.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra s'exprime. Photo: VNA
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra s'exprime. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra a présidé, le 12 octobre au siège du gouvernement, une conférence nationale en présentiel et en visioconférence consacrée à la préparation de la Journée de la culture vietnamienne 2026, articulée avec la Journée de la grande union nationale.

La réunion a rassemblé des représentants des ministères et organismes centraux, ainsi que des 34 provinces et villes du pays.

Soulignant l’importance particulière de cette année, marquée par le début de la mise en œuvre de la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne et par l’organisation de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, conformément à la décision n° 1111/QD-TTg et à la directive n° 35/CT-TTg du Premier ministre, Pham Thi Thanh Tra a appelé à faire de cette première édition un événement marquant et durable.

La culture doit véritablement devenir une force spirituelle, un levier et une ressource au service du développement rapide et durable du pays, ainsi qu’un facteur régulateur du développement national. La vice-Première ministre a exprimé le souhait que, chaque année, à l’approche du 24 novembre, la population attende cette journée avec enthousiasme, y participe activement et se sente pleinement associée aux activités organisées.

Le rapprochement de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre), de la Journée de la grande union nationale (18 novembre) et de la Journée du patrimoine culturel vietnamien (23 novembre), au sein de la Semaine de la culture et de la grande union nationale, prévue du 18 au 24 novembre 2026, vise à renforcer les liens entre identité culturelle, cohésion sociale et unité nationale.

La vice-Première ministre a toutefois relevé que les préparatifs de certains ministères, organismes centraux et collectivités locales manquaient encore de rigueur et ne répondaient pas pleinement aux objectifs fixés.

À un peu plus d’un mois de l’événement, elle a demandé de placer la population au cœur des activités, à la fois comme actrice de la création, de la préservation et de la transmission du patrimoine culturel, et comme bénéficiaire de ses valeurs. Les initiatives devront privilégier les communautés locales, réduire les formalités administratives et favoriser les échanges et les expériences culturelles, tout en renforçant la solidarité entre les communautés ethniques et religieuses.

Elle a également appelé à élargir l’accès aux musées, bibliothèques, théâtres, sites patrimoniaux, infrastructures culturelles et sportives et sites touristiques, notamment par des horaires prolongés et des réductions, voire la gratuité, le 24 novembre. La mobilisation devra associer les autorités, le Front de la Patrie du Vietnam, les citoyens et les entreprises.

S’agissant des missions prioritaires, Pham Thi Thanh Tra a demandé aux ministères et aux collectivités locales d’appliquer le principe des "six précisions" : définir clairement les tâches, les organismes responsables, les organismes associés, les échéances, les ressources et les résultats attendus.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme devra finaliser, avant le 15 octobre, le cadre des activités de la semaine et coordonner le calendrier des grands événements nationaux. Il sera également chargé d’organiser une semaine du cinéma vietnamien ainsi que des activités artistiques, culturelles et patrimoniales.

Les collectivités locales devront normaliser les premières données de la Plateforme de cartographie numérique de la culture vietnamienne avant le 15 octobre, en vue de son lancement national le 1er novembre.

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Panorama de la conférence. Photo: VNA

La ville de Hanoï, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, organisera un spectacle spécial au stade national de My Dinh, prévu pour accueillir entre 60 000 et 70 000 spectateurs. Le ministère de la Défense sera chargé d’assurer les conditions matérielles, la sécurité et la sûreté de l’événement.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce devra, pour sa part, encourager les opérations promotionnelles le 24 novembre. Les organismes chargés de la communication renforceront les campagnes d’information dans les médias, sur les plateformes numériques et par l’intermédiaire de l’application VNeID.

Lors de la conférence, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Huy Dung, a indiqué que son ministère avait publié la décision n° 1558/QD-BVHTTDL et préparait une identité visuelle commune pour l’événement. Il a également annoncé le lancement du programme "Les sonorités du Vietnam 2026", qui se déroulera d’octobre à décembre. Celui-ci vise à diffuser les connaissances sur la musique traditionnelle et à favoriser l’accès de tous à la création et aux pratiques artistiques.

Une campagne intitulée "Parcours de découverte de la culture vietnamienne 2026" sera également déployée. Les 34 provinces et villes ont déjà reçu des comptes sur la plateforme de cartographie culturelle, en préparation de son lancement national.-VNA

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