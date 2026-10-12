Hanoi lance les travaux d’un safari de 299 hectares à ses portes de l’ouest

Hanoi (VNA) - Le Comité du Parti de la ville de Hanoi a donné le 9 octobre le premier coup de pioche du projet de parc safari de Ba Vi, dans la commune de Ba Vi, promettant une destination majeure pour la découverte de la nature dans l’ouest de la capitale.



Les travaux du futur parc qui s’étend sur environ 299 hectares à 60 km à l’ouest du centre-ville, seront mis en oeuvre par le conglomérat immobilier privé Sun Group avec un investissement préliminaire d’environ 6.500 milliards de dôngs.



Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a déclaré que ce chantier, couplé à une série d’autres projets culturels, touristiques et commerciaux lancés pour le 72e anniversaire de la libération de la capitale, doit contribuer à valoriser pleinement les atouts de Hanoi, à enrichir son offre de services et à ouvrir de nouveaux espaces de développement pour la ville.



Le déploiement du projet doit impérativement s’aligner sur les règles d’urbanisme, tout en plaçant la sauvegarde du patrimoine historico-culturel et de l’environnement au cœur des priorités, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de garantir un juste équilibre entre les intérêts de l’État, des citoyens et des investisseurs.



Imaginé par le cabinet américain PGAV Destinations — référence mondiale dans le design de zoos et de parcs à thème —, le futur parc s’annonce comme une immersion en semi-liberté. Ce projet ambitieux fusionne harmonieusement conservation de la faune, éducation à l’environnement, tourisme et divertissement.



Au cœur du parc, l’espace dédié aux enclos et aux soins se distingue par sa conception immersive, pensée pour reproduire fidèlement les habitats naturels des pensionnaires. Cette approche garantit aux animaux un cadre de vie parfaitement adapté à leurs besoins, tout en offrant aux visiteurs une occasion privilégiée d’observer leurs comportements authentiques, au plus près du monde sauvage.



Le futur parc se veut résolument ouvert sur son environnement, dédiant près de 81,8% de sa superficie aux espaces végétaux et aquatiques. Cet aménagement, savamment réparti entre les différentes zones fonctionnelles, devra donner naissance à de véritables corridors écologiques et à des habitats privilégiés pour la faune locale.



Il intègre les espaces d’expositions et des activités immersives imaginés pour captiver tant les élèves que le grand public. En parallèle, déploiement d’une offre de loisirs et de divertissement est déjà en marche pour diversifier les parcours de découverte, enrichir l’expérience des visiteurs et, par conséquent, prolonger leur immersion sur le site.



Une fois ses portes ouvertes, le parc safari de Ba Vi table sur une fréquentation de 6 millions de visiteurs par an. Ce complexe viendra diversifier l’offre touristique régionale, booster l’attractivité de la zone et dynamiser fortement les secteurs de l’hébergement, de la restauration, des transports et du commerce.



Plus qu’un simple levier touristique, ce projet promet non seulement de dynamiser l’emploi local, mais aussi d’offrir de nouvelles perspectives de reconversion aux habitants. Selon les prévisions de l’investisseur, le chantier mobilisera d’abord 400 à 500 travailleurs, avant que l’exploitation du site ne génère 700 à 1.000 emplois directs une fois les installations opérationnelles.



Le coup d’envoi de ce chantier s’annonce comme un moteur pour le tourisme dans l’ouest de la capitale. En plus d’enrichir l’offre de loisirs régionale, ce projet d’envergure va stimuler le commerce local, dynamiser les services et ouvrir de nombreuses perspectives d’emploi pour les habitants de la région. – VNA

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