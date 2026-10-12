Lung Cu attire les visiteurs avec ses collines de fleurs de sarrasin en pleine floraison

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Tuyen Quang (VNA) - Au début du mois d’octobre, la commune de Lung Cu, dans la province de Tuyen Quang au Nord, entre dans la plus belle saison des fleurs de sarrasin. Au pied du mât du drapeau national, les champs fleuris attirent les visiteurs venus admirer les paysages, découvrir la culture locale et partager le quotidien des populations montagnardes. Avec environ 70 hectares de sarrasin cultivés et des espaces touristiques en cours d’aménagement, Lung Cu entend renforcer son attractivité durant la saison touristique de fin d’année 2026.

Si le printemps est marqué par les fleurs de pêcher et de prunier, l’automne offre à Lung Cu les couleurs délicates du sarrasin, devenu un symbole du plateau karstique de Dong Van. Autrefois essentiel à la vie des habitants pendant les périodes de pénurie alimentaire, cette plante contribue aujourd’hui au développement du tourisme local.

En 2026, environ 70 hectares de fleurs de sarrasin ont été semés dans les 16 villages de la commune, dont 18,2 hectares dans les principaux sites touristiques de Then Pa, Lo Lo Chai, San Tro, Ma Le et Ma So. Les semis sont répartis en plusieurs périodes afin d’échelonner la floraison et de prolonger la période de visite.

Chaque site possède son charme particulier. À Then Pa, les champs fleuris s’intègrent au paysage des villages de l’ethnie Mong et de leurs maisons traditionnelles. À Lo Lo Chai, les fleurs mettent en valeur les maisons en terre, les clôtures en pierre et le mode de vie de la communauté Lo Lo. À San Tro, Ma Le et Ma So, elles offrent des panoramas ouverts sur les montagnes.

Après avoir gravi les marches menant au mât du drapeau national de Lung Cu, les visiteurs peuvent poursuivre leur découverte à travers les villages, déguster des spécialités montagnardes et se familiariser avec les traditions des communautés ethniques.

Selon Duong Ngoc Duc, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Lung Cu, la culture du sarrasin constitue un produit touristique caractéristique que la localité entend valoriser. Les zones de plantation sont progressivement associées aux itinéraires touristiques, tandis que les habitants sont encouragés à préserver les paysages et à participer aux services destinés aux visiteurs.

La commune compte 15 restaurants et plus de 80 établissements d’hébergement. Les familles locales proposent notamment des repas, des nuitées, des visites guidées et des produits du terroir. De nouveaux jardins fleuris et espaces verts sont également envisagés près du centre communal.

Tran Duc Chung, président du Comité populaire communal, a souligné l’importance de l’amélioration des paysages, de l’hygiène environnementale et de la qualité de l’accueil, afin de développer un tourisme respectueux du patrimoine naturel et culturel.

La saison 2026 coïncide avec la 12e Fête des fleurs de sarrasin, placée sous le thème « Échos du pays de pierre ». En associant paysages fleuris, découverte culturelle et participation des habitants, Lung Cu souhaite créer de nouvelles opportunités économiques tout en préservant l’identité des villages montagnards. -VNA

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