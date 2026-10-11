Tuyen Quang et Wenshan veulent dynamiser le tourisme transfrontalier

Tuyen Quang (VNA) - Le poste-frontière international de Thanh Thuy-Tianbao constitue un maillon clé pour renforcer les échanges touristiques entre Tuyen Quang et Wenshan. Depuis ce point de passage, les visiteurs peuvent accéder aux destinations du Nord de Tuyen Quang, notamment au Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van, au mât du drapeau national de Lung Cu, ainsi qu’aux villages de tourisme communautaire et aux espaces culturels des différentes ethnies.

En 2026, les deux parties prévoient d’intensifier l’échange d’informations sur les politiques, les marchés et les produits touristiques, tout en facilitant l’organisation des circuits et l’accueil des visiteurs via le poste-frontière de Thanh Thuy–Tianbao, conformément à la réglementation de chaque pays. La coopération portera également sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel.

La coopération avec Wenshan ouvre des perspectives dans les deux sens. Les touristes chinois peuvent découvrir les paysages, la culture et la vie communautaire de Tuyen Quang, tandis que les entreprises vietnamiennes peuvent développer des circuits à destination de Wenshan et d’autres sites du Yunnan.

Après la réorganisation administrative, l’espace touristique de Tuyen Quang réunit désormais de nombreux atouts : le plateau karstique de Dong Van, le site historique national spécial de Tan Trao, le lac Na Hang-Lam Binh, les zones de villégiature et les villages de tourisme communautaire. Cette diversité permet de développer des produits combinant patrimoine, nature, découverte culturelle, détente et expériences locales.

Lors d’un récent entretien sur la coopération culturelle et touristique entre la province vietnamienne de Tuyen Quang et la préfecture de Wenshan, en Chine, Lai Quoc Tinh, président de l’Association du tourisme de Tuyen Quang, a souligné que le renforcement des échanges entre les deux territoires offrirait aux entreprises touristiques de nouvelles possibilités d’accéder à de nouveaux marchés et de développer des circuits adaptés aux besoins des visiteurs des deux pays.

Grâce au poste-frontière international de Thanh Thuy–Tianbao et à la diversité de ses destinations, Tuyen Quang dispose de conditions favorables pour relier les circuits, échanger les flux de touristes et mieux valoriser les services d’hébergement, de transport, de restauration et les expériences culturelles. L’Association du tourisme continuera de jouer son rôle d’intermédiaire, en aidant les entreprises à trouver des partenaires et à transformer progressivement les orientations de coopération en produits touristiques concrets.

Selon Liu Huai, vice-directeur du Département de la culture et du tourisme de Wenshan, Tuyen Quang possède un important potentiel en matière de tourisme écologique et culturel. Wenshan souhaite poursuivre la coopération afin de développer les circuits transfrontaliers, favoriser les échanges de groupes de touristes et faciliter les partenariats entre entreprises.

Le tourisme communautaire constitue notamment l’un des atouts de Tuyen Quang. Au village de Tha, dans le quartier de Ha Giang 1, les maisons traditionnelles sur pilotis des Tay, les produits de broderie et de tissage, les chants Then, les instruments traditionnels et la gastronomie locale offrent aux visiteurs une immersion dans la culture locale. Le village compte actuellement 14 établissements d’hébergement et de restauration. Sa fréquentation est passée de plus de 183 000 visiteurs en 2023 à plus de 316 000 en 2025.

Les autorités locales souhaitent désormais améliorer la qualité des services, préserver les paysages et l’identité culturelle et associer davantage les habitants aux activités touristiques. Des entreprises touristiques et des établissements d’hébergement de Tuyen Quang ont récemment signé des accords avec leurs partenaires de Wenshan, jetant les bases de nouveaux circuits transfrontaliers.

Pour inscrire cette coopération dans la durée, les entreprises devront toutefois harmoniser les prix, les itinéraires, les modalités de transport et la répartition des responsabilités. De leur côté, les destinations devront garantir la qualité des services, la sécurité, la protection de l’environnement et l’authenticité des expériences proposées.

Avec le poste-frontière de Thanh Thuy–Tianbao et un patrimoine naturel et culturel particulièrement diversifié, Tuyen Quang dispose ainsi de solides atouts pour approfondir sa coopération touristique avec Wenshan, élargir ses marchés internationaux et générer davantage de revenus et d’emplois au profit des populations locales.-VNA