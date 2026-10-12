Préserver le patrimoine et valoriser la force culturelle dans une nouvelle ère



Hanoï (VNA) – La préservation de l’identité culturelle, le renforcement de la fierté nationale et la valorisation du patrimoine deviennent des priorités majeures du développement culturel. Au cours de la semaine écoulée, des localités à travers le Vietnam ont organisé diverses activités artistiques, sportives et de promotion culturelle, tout en poursuivant leurs efforts de préservation des sites historiques. Ces initiatives visent à diffuser l’esprit de la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique et à faire des valeurs culturelles une ressource au service du développement national dans cette nouvelle ère.



Promouvoir un mode de vie actif et bâtir un Vietnam en meilleure santé



Le matin du 10 octobre, une cérémonie a eu lieu sur la place Dong Kinh Nghia Thuc, à Hanoï, pour lancer une campagne nationale encourageant la pratique régulière d’une activité physique, sous le mot d’ordre : « Chacun devrait choisir au moins un sport adapté et le pratiquer régulièrement ». L’événement s’est déroulé en présentiel, avec une retransmission en ligne dans 33 provinces et villes du pays.



Parmi les participants figuraient Tran Cam Tu, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti ; Pham Thi Thanh Tra, vice-Première ministre ; des dirigeants de ministères et de secteurs ; ainsi qu’un grand nombre d’habitants. À Hanoï seulement, l’événement a attiré environ 12 000 participants. Les activités organisées dans les autres localités dans le cadre de cette campagne ont rassemblé près de 100 000 personnes.

Le programme artistique spécial « 80 ans – L’épopée éternelle de Hanoï » a été mis en scène avec soin, mêlant musique, danse, chorale et techniques scéniques modernes. Photo : VNA

Les 10 et 11 octobre, les abords du lac Hoan Kiem ont accueilli une série de spectacles et d’activités d’initiation sportive, contribuant à améliorer la santé publique, à promouvoir un mode de vie actif et à bâtir un Vietnam en meilleure santé.



À l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de Hanoï (10 octobre 1954-2026), la capitale a organisé diverses activités culturelles et artistiques afin de créer une atmosphère festive, de raviver la fierté liée à ses traditions historiques et de répondre aux besoins culturels des habitants comme des visiteurs.



Hanoï encourage également le développement d’espaces créatifs liés à la préservation et à la valorisation du patrimoine. Le matin du 8 octobre, le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem a lancé les travaux de rénovation et de réparation de deux sites, situés aux numéros 17 de la rue Nguyen Thien Thuat et 40 de la rue Thanh Ha, marquant ainsi une première étape vers la création du Centre des industries culturelles Dong Xuan-Bac Qua.



S’étendant sur environ 3 860 m², ce centre est conçu comme un espace multifonctionnel alliant espaces d’exposition, galeries d’art, ateliers de création, artisanat, gastronomie du Vieux Quartier, spectacles artistiques et activités communautaires. Le projet vise à créer une destination culturelle et créative, à diversifier l’offre touristique et de services, et à contribuer au développement économique durable de la ville.



Préserver et valoriser les valeurs culturelles pour stimuler la croissance



Le 10 octobre, la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, a organisé un séminaire scientifique d’envergure nationale. Les participants ont souligné la nécessité de faire de la culture et de l’humain des piliers, des ressources endogènes et des moteurs directs du développement, tout en intégrant la dimension culturelle dès l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.



Du 9 au 11 octobre, la quatrième édition du Festival culturel de l’ethnie Mong s’est tenue à Dien Bien sous le thème « Couleurs de la culture Mong : convergence et rayonnement ». L’événement a rassemblé près de 800 artisans, artistes et sportifs amateurs venus de 11 localités, célébrant l’identité culturelle Mong et renforçant les échanges entre les régions comptant d’importantes communautés Mong.



À Da Nang, le 5 octobre, le Musée de Da Nang, le Conseil de gestion des monuments et paysages de la ville et l’Institut d’archéologie ont procédé à la remise de 88 artefacts mis au jour sur les sites du fort de Chon Sang et du poste de Nam Chon. Ces deux ouvrages faisaient partie d’un système de défense côtière datant de la dynastie des Nguyen (1802-1945), destiné à contrôler la route impériale Nord-Sud et à protéger l’accès nord à la baie de Da Nang.



Les représentants des différentes parties procèdent à la remise des objets issus des fouilles archéologiques du fort de Chon Sang et du poste de Nam Chon au Musée de Da Nang. Photo : VNA

Les fouilles, couvrant une superficie totale de 600 m², ont permis de mettre au jour des vestiges architecturaux ainsi que divers objets, notamment des céramiques vernissées, des pièces en grès, des matériaux de construction en terre cuite et des objets en pierre. Ces découvertes ont contribué à mieux comprendre l’envergure, la structure et l’importance historique de ces deux sites. Les artefacts, accompagnés de leurs dossiers scientifiques, ont été remis en vue de leur étude et de leur conservation. Ils serviront également de base à l’élaboration des dossiers visant à faire reconnaître ces sites comme vestiges historiques d’intérêt municipal, contribuant ainsi à la préservation et à la valorisation du patrimoine.-VNA