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Forum Vietnam–Australie sur l’investissement et les technologies numériques et l’IA

Le Forum sur la coopération en matière d’investissement et de développement des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA) entre le Vietnam et l’Australie a eu lieu le 12 octobre à Hanoi.

Signature d'un protocole d'accord de coopération entre le Département des technologies numériques et de l'intelligence artificielle et l'Institut de recherche sur le développement agricole. Photo : VNA
Signature d'un protocole d'accord de coopération entre le Département des technologies numériques et de l'intelligence artificielle et l'Institut de recherche sur le développement agricole. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Département des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, relevant du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, et l’Association des universitaires et experts Vietnam-Australie (Vietnam-Australia Scholars & Experts Association – VASEA) ont organisé, le 12 octobre à Hanoï, un Forum sur la coopération en matière d’investissement et de développement des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA) entre le Vietnam et l’Australie.

Cette rencontre vise à concrétiser les engagements de coopération pris par les deux parties et à renforcer les liens entre leurs écosystèmes technologiques, d’investissement et d’innovation. Elle s’inscrit dans le prolongement du protocole d’accord signé le 10 août 2026 à l’Université de technologie de Sydney entre ledit Département et la VASEA, dans le cadre du Forum Tech Connect Vietnam – Australie 2026.

​Selon le Dr Nguyen Khac Lich, directeur du Département des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, le Forum vise à renforcer les liens entre les organismes de gestion, les instituts de recherche, les universités, les entreprises et les investisseurs, afin de promouvoir la coopération dans la recherche et le développement technologique, le transfert de technologies, la commercialisation et l’investissement. L’IA, les semi-conducteurs et l’innovation figurent parmi les priorités de coopération pour les prochaines années. Placé sous le thème "De la conversation à la connexion, de l’innovation à l’investissement", le Forum vise à concrétiser le partenariat entre les deux pays et à ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises vietnamiennes dans les domaines des technologies, des marchés et de l’investissement.Renee Deschamps, chargée d’affaires par intérim de l’ambassade d’Australie au Vietnam, a souligné le vif intérêt des entreprises australiennes pour les perspectives de développement numérique du Vietnam, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’IA et de la cybersécurité.​

De plus, les entreprises australiennes souhaitent coopérer et soutenir leurs homologues vietnamiennes dans le partage de connaissances technologiques et d’investissement. L’innovation et la croissance numérique reposent toutes deux sur des infrastructures numériques et des systèmes de données solides, stimulant le développement de l’économie numérique. Par conséquent, les parties doivent investir et soutenir les entreprises afin que la transformation numérique bénéficie à l’ensemble de la population et à l’économie tout entière, constituant une orientation majeure pour le développement durable futur des deux nations.

Prenant la parole lors du Forum, le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Le Xuan Dinh, a souligné que le Vietnam avait des besoins considérables en matière d’application des technologies, tandis que ses ingénieurs et ses entreprises intensifiaient leurs activités à l’international. L’Australie dispose, pour sa part, d’universités, de centres de recherche et d’un écosystème d’innovation auxquels les partenaires vietnamiens souhaitent se connecter.

En combinant ces ressources au sein de projets concrets, les deux parties peuvent co-développer des technologies, former des ressources humaines et prospecter de nouveaux marchés. Les organismes du ministère soutiennent une coopération concrète, efficace et durable, tout en invitant les partenaires australiens à sélectionner et mettre en œuvre quatre groupes de travaux.

Dans le cadre du Forum se sont tenues deux sessions de discussion sur la coopération en matière d’IA, de semi-conducteurs et d’innovation, ainsi que sur la connexion des technologies avec le marché. Un espace d’exposition présentant une dizaine de produits numériques "Make in Viet Nam" et australiens a également été aménagé, permettant des échanges directs.

La rencontre a été marquée par le lancement de la plateforme V-bridge, développée conjointement par le Département des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, le groupe FPT et la VASEA afin de connecter les acteurs de l’écosystème technologique des deux pays.- VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Vietnam-Australie
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