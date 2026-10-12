Le Premier ministre appelle à garantir l’approvisionnement en électricité pour soutenir la croissance

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 12 octobre, une réunion avec les ministères et organismes concernés sur les mesures visant à garantir l’approvisionnement en électricité jusqu’en 2030 et les orientations d’ajustement du Plan directeur de développement de l’électricité VIII.

La réunion s’est déroulée en présence du vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, ainsi que de responsables des ministères, des organismes concernés et des groupes du secteur énergétique.

Les participants ont évalué l’avancement des principaux projets de production et de transport d’électricité, la mise en œuvre des directives gouvernementales et les difficultés rencontrées, notamment sur les plans réglementaire et organisationnel. Ils ont également examiné les mesures urgentes pour assurer un approvisionnement suffisant pendant les périodes de forte demande d’ici à la fin de 2026, en 2027 et jusqu’en 2030, ainsi que les moyens de mobiliser les financements publics et privés.

Le gouvernement a récemment proposé plusieurs mécanismes et politiques spécifiques et renforcé la décentralisation au profit des collectivités locales afin d’accélérer la mise en œuvre du Plan directeur de développement de l’électricité VIII révisé. Il a notamment soumis à l’Assemblée nationale la Loi sur l’électricité, la résolution n° 253/2025/QH15 sur le développement énergétique national pour la période 2026-2030, ainsi que des mesures visant à lever les obstacles aux projets d’énergies renouvelables.

Lors de la réunion, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que la sécurité énergétique et l’approvisionnement en électricité devaient être garantis conformément aux orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Il a qualifié cet impératif de condition préalable à la réalisation des objectifs socio-économiques de 2026, année charnière pour accélérer le développement en 2027 et atteindre les objectifs de l’ensemble du mandat.

Il a demandé au gouvernement et aux ministères, en particulier au ministère de l’Industrie et du Commerce, de faire preuve d’une forte détermination et d’apporter les ajustements nécessaires à la mise en œuvre du Plan directeur de développement de l’électricité VIII. L’objectif est de répondre aux besoins énergétiques d’une croissance économique à deux chiffres et du développement de projets de haute technologie, notamment des centres de données.

Il a insisté sur la nécessité de prendre des mesures plus énergiques, en définissant clairement les calendriers et les responsabilités de chaque partie prenante.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce devra ainsi travailler avec le ministère des Finances, les organismes concernés, les entreprises publiques et les collectivités locales pour examiner l’avancement de chaque projet, identifier ceux qui accusent du retard ou ne sont pas réalisables, et proposer les ajustements, ajouts ou remplacements nécessaires.

Une liste des projets assortie de calendriers précis devra être établie, avec une répartition claire des responsabilités, notamment concernant la désignation des investisseurs et la mobilisation des financements. Les questions dépassant les compétences des organismes concernés devront être soumises aux autorités compétentes.

Le Premier ministre a enfin souligné que tout ajustement devait garantir la faisabilité, favoriser l’achèvement et la mise en service des projets, dans le respect de la réglementation et des exigences de qualité. -VNA

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