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Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec les géants américains de l’audiovisuel

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a appelé, le 12 octobre à Hanoï, la Motion Picture Association (MPA) à encourager les investissements de ses membres au Vietnam et à contribuer au rayonnement international du cinéma vietnamien.

Urmila Venugopalan, présidente et directrice générale de la Motion Picture Association (MPA) pour la région Asie-Pacifique. Photo: thethaovanhoa.vn
Urmila Venugopalan, présidente et directrice générale de la Motion Picture Association (MPA) pour la région Asie-Pacifique. Photo: thethaovanhoa.vn

Hanoï (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a souligné, le 12 octobre, le rôle important de la Motion Picture Association (MPA) dans la mise en relation du Vietnam avec les grandes entreprises américaines du cinéma, de la télévision et des contenus numériques.

Lors d’une rencontre avec Urmila Venugopalan, présidente et directrice générale de la Motion Picture Association (MPA) pour la région Asie-Pacifique, Nguyen Minh Hang a salué la contribution de l’association au développement du partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis, notamment dans les domaines du cinéma et de la culture.

Présentant les objectifs de développement du pays pour la nouvelle période, elle a notamment évoqué l’ambition d’atteindre une croissance économique à deux chiffres et de faire des sciences, des technologies et de l’innovation de nouveaux moteurs de croissance. Elle a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l’importance aux investissements américains et créait des conditions favorables aux entreprises américaines. Elle a invité la MPA à encourager ses membres à développer leurs investissements au Vietnam, contribuant ainsi à faire connaître le cinéma vietnamien dans le monde.

La vice-ministre a également souligné l’importance accordée par le Vietnam à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle. Rappelant les efforts concrets engagés dans ce domaine, elle a souhaité que la MPA continue de soutenir le pays et de reconnaître objectivement les progrès accomplis.

Urmila Venugopalan a présenté la MPA, qui représente sept grands producteurs et distributeurs américains de films, dont Warner Bros. et Disney. Ses membres sont actifs dans plusieurs secteurs, notamment les médias, le divertissement et les technologies.

Elle a indiqué que ces entreprises souhaitaient établir des partenariats durables avec le Vietnam. Saluant les talents vietnamiens et la qualité des productions cinématographiques locales, elle a souligné l’intérêt de l’association pour le marché vietnamien et sa volonté d’y investir, tout en contribuant à développer et à promouvoir des histoires ancrées dans la culture locale.

Elle a également salué les efforts vietnamiens en matière de propriété intellectuelle, notamment l’amélioration du cadre juridique et le traitement des violations. L’association s’est déclarée prête à partager des informations et à soutenir le renforcement des capacités du Vietnam dans ce domaine, afin de contribuer à un climat d’investissement plus attractif et plus fiable pour les entreprises étrangères.

Enfin, la MPA a exprimé son souhait de coopérer à certaines activités liées aux préparatifs du Vietnam en vue d’accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en 2027. La vice-ministre Nguyen Minh Hang a salué cette proposition et invité l’association à participer aux activités appropriées de l’Année de l’APEC 2027. -VNA

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