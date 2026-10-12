Culture-Sports

Manchester United, l’AC Milan et l’Inter en tournée amicale au Vietnam en 2027

Les géants italiens de l’AC Milan et de l’Inter Milan, ainsi que le club anglais de Manchester United, ont officiellement accepté les invitations pour y disputer une série de matchs de gala exclusifs.

Manchester United, l’AC Milan et l’Inter Milan disputeront des amicaux au Vietnam en 2027. Source: thethao247.vn
Manchester United, l’AC Milan et l’Inter Milan disputeront des amicaux au Vietnam en 2027. Source: thethao247.vn

Hanoi (VNA) - Le club de football anglais Manchester United, ainsi que les clubs italiens de l’AC Milan et de l’Inter Milan, ont accepté des offres pour disputer des matchs de gala au Vietnam en 2027.

Ces matchs amicaux viendront ponctuer l’inauguration du nouveau stade PVF, une enceinte de 60.000 places située dans la province de Hun Yên. L’annonce a été faite le 10 octobre par le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, en marge de la cérémonie du 70e anniversaire du club Police de Hanoi FC.

Érigé au cœur d’un gigantesque complexe sportif et de services de 92 hectares dans la commune de Nghia Tru, le futur stade PVF déploiera ses quatre tribunes (A, B, C et D) sur une superficie de plus de 55.000 m², cette enceinte moderne sera en mesure d’accueillir quelque 60.000 spectateurs. La livraison de cet équipement de premier plan est attendue pour mars 2027.

Il convient de noter que l’acceptation des invitations par les clubs ne constitue qu’une première étape du processus de planification. Les dates précises, les adversaires, les formats de match ainsi que la composition des effectifs de chaque club restent à annoncer. Des informations détaillées devraient être confirmées lors de prochaines annonces.

Avec ses vingt couronnes de Premier League, Manchester United s’impose comme le club international le plus adulé au Vietnam, dominant systématiquement les sondages de popularité locaux.

Au-delà des titres, ses innombrables supporters vietnamiens vibrent pour l’ADN des Red Devils : un football résolument offensif, dicté par des combinaisons spectaculaires et une avalanche de buts. Dès lors, qu’il s’agisse d’un choc officiel ou d’un simple match amical, la venue d’une telle légende mondiale promet d’enflammer les tribunes et d’offrir une ferveur unique au public.

L’AC Milan, septuple vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, et l’Inter Milan, sacré à trois reprises, s’appuient sur une communauté de supporters d’une fidélité absolue, particulièrement vibrante au Vietnam et dans toute l’Asie du Sud-Est. L’éventuelle participation de ces géants du football italien, aux côtés d’un troisième cador, transformerait de simples matchs de gala et leurs événements satellites en véritables phénomènes d’audience mondiaux.

Le Vietnam a déjà vibré au rythme de la Premier League en accueillant deux de ses clubs phares : en 2013, Arsenal défiait l’équipe nationale au stade national de My Dinh, à Hanoi, suivi quatre ans plus tard, en 2017, par Manchester City dans cette même enceinte.

À peine couronnée reine d’Europe, la Juventus FC entrait déjà dans l’histoire du football vietnamien. Une semaine seulement après avoir soulevé le trophée de l’UEFA Champions League 1995-1996, le club turinois devenait ainsi le tout premier vainqueur de la prestigieuse compétition à fouler le sol du Vietnam.

L’été dernier, une sélection de joueurs vietnamiens a eu le privilège d’affronter Manchester United en Malaisie. Duy Manh, Hai Long, Van Vi et Hoàng Duc ont en effet porté les couleurs des «ASEAN All Stars» lors de cette rencontre de prestige. – VNA

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#Manchester United #AC Milan #Inter Milan #Juventus FC #Arsenal
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