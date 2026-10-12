Vietnam-France : vers une coopération renforcée dans les technologies quantiques

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu, le 12 octobre à Hanoï, Mark Armstrong, directeur commercial du groupe français Pasqal pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique.

Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam accélérait le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, conformément à la Résolution n° 57-NQ/TW sur les percées dans ces domaines. Les technologies quantiques figurent parmi les secteurs stratégiques prioritaires du pays.

Il a également rappelé que les relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) avaient été élevées au rang de partenariat stratégique global en janvier 2026, les sciences et les technologies constituant l’un des piliers de cette coopération. Il a salué l’intérêt de Pasqal, entreprise française spécialisée dans les technologies quantiques à atomes neutres, pour les possibilités de coopération avec le Vietnam, ainsi que le rôle pionnier du groupe vietnamien FPT dans les investissements consacrés à la recherche et à la formation en technologies quantiques et en intelligence artificielle (IA).

Lors de la rencontre, Mark Armstrong a présenté les activités de recherche de Pasqal, ainsi que ses activités commerciales liées aux ordinateurs quantiques et au cloud computing, avec la participation de plus de sept entités et organismes de recherche. Pasqal coopère avec FPT et souhaite lancer rapidement des programmes communs dans le domaine du calcul quantique en nuage, afin de permettre aux organismes de recherche et aux universités d’accéder à cette technologie.

Le représentant de Pasqal a également exprimé le souhait d’établir une coopération étroite au Vietnam, notamment en recrutant du personnel local, en transférant des compétences, en formant des enseignants universitaires et en renforçant les connaissances et les compétences des chercheurs et ingénieurs dans les domaines concernés, contribuant ainsi à poser les bases du développement des sciences quantiques dans le pays.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué les informations partagées par les représentants de Pasqal et FPT. Il les a invités à traduire rapidement les orientations discutées en projets de coopération concrets, assortis d’engagements en matière de ressources et d’échéances précises.

Il a enfin réaffirmé que le gouvernement vietnamien encourageait les entreprises technologiques internationales à renforcer leur coopération dans la recherche, le développement scientifique et technologique, la formation des ressources humaines et l’innovation au Vietnam. Le gouvernement est disposé à accompagner les entreprises et à faciliter, dans le respect du cadre juridique, la mise en œuvre d’une coopération concrète et efficace entre Pasqal et FPT. -VNA

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