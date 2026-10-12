Économie

Le Vietnam encourage la participation des entreprises américaines à l’APEC 2027

Le Vietnam souhaite une large participation des entreprises américaines aux activités de l’Année de l’APEC 2027, notamment à la Semaine des dirigeants économiques et au Sommet des entreprises de l’APEC.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, et John Goyer, vice-président de la Chambre de commerce des États-Unis (USCC), chargé de l’Asie du Sud-Est et de l’Océanie. Photo: Le ministère vietnamien des Affaires étrangères
La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, et John Goyer, vice-président de la Chambre de commerce des États-Unis (USCC), chargé de l’Asie du Sud-Est et de l’Océanie. Photo: Le ministère vietnamien des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a encouragé les entreprises américaines à participer activement aux activités de l’Année de l’APEC 2027, lors d’une rencontre, le 12 octobre à Hanoï, avec John Goyer, vice-président de la Chambre de commerce des États-Unis (USCC), chargé de l’Asie du Sud-Est et de l’Océanie.

Les deux parties ont échangé sur les relations économiques entre le Vietnam et les États-Unis ainsi que sur les préparatifs de l’Année de l’APEC 2027.

Nguyen Minh Hang a salué le rôle et les contributions de l’USCC au développement des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays. Elle a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde au partenariat stratégique global avec les États-Unis, exprimant le souhait de voir cette relation continuer à se développer de manière concrète et efficace, avec une coopération économique et commerciale stable, équilibrée et durable. La vice-ministre a également évoqué les résultats positifs des négociations sur l’accord commercial réciproque entre les deux pays.

Elle a par ailleurs salué le retour de John Goyer au Vietnam à l’occasion du Sommet des affaires Vietnam–États-Unis, organisé conjointement par l’USCC, la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et la Chambre américaine de commerce au Vietnam (AmCham).

Elle a appelé l’USCC à poursuivre son rôle de passerelle entre les deux communautés d’affaires et à encourager les entreprises américaines à renforcer leurs investissements, à développer leurs activités et à élargir leur coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

Concernant l’APEC, la vice-ministre a souligné l’importance du rôle des États-Unis, l’une des économies fondatrices du Forum. Elle a indiqué que le Vietnam travaillait activement avec les économies membres, les entreprises et les autres parties concernées afin de préparer au mieux le programme et les infrastructures nécessaires à l’Année de l’APEC 2027.

L’un des principaux objectifs sera de renforcer les liens, d’élargir la participation du secteur privé et de favoriser ses contributions concrètes. Le Vietnam souhaite notamment une forte présence des entreprises américaines lors des différentes activités, en particulier la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, le Sommet des entreprises de l’APEC et les réunions ministérielles sectorielles.

John Goyer s’est dit impressionné par la démarche proactive et la rapidité avec lesquelles le Vietnam prépare cet événement, soulignant que le pays avait engagé très tôt les consultations avec les économies membres. Il a affirmé que l’USCC était prête à coopérer avec la partie vietnamienne et à mobiliser son réseau d’entreprises et d’experts internationaux afin de contribuer concrètement à la réussite de l’Année de l’APEC 2027.

Il s’est également dit confiant quant à la conclusion prochaine des négociations sur l’accord commercial réciproque, qui contribuerait au développement des relations économiques Vietnam–États-Unis équilibrées, durables et mutuellement bénéfiques. -VNA

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