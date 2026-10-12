Société

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale se penche sur les recommandations des électeurs

Lors de sa 7e réunion, le 12 octobre, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a appelé à accélérer le traitement des recommandations des électeurs et à améliorer la qualité des réponses qui leur sont apportées.

La vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Ha Thi Nga. Photo: VNA
La vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Ha Thi Nga. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Poursuivant les travaux de la deuxième phase de sa 7e réunion, le 12 octobre, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a examiné plusieurs rapports sur les avis et recommandations des électeurs, les suites qui leur ont été données, ainsi que la réception des citoyens, le traitement de leurs plaintes et dénonciations et le travail relatif aux préoccupations de la population en septembre 2026.

Présentant un rapport de synthèse des avis et recommandations des électeurs et de la population, la vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Ha Thi Nga, a indiqué que les électeurs et la population saluaient le succès du 14e Congrès national du Parti et des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031. Ils espèrent que les grandes orientations du Parti et de l’État seront mises en œuvre efficacement, avec des résultats concrets dans la vie quotidienne.

Ils ont également salué le sens des responsabilités et la volonté de réforme de la 16e législature, notamment les résultats de sa première session et les décisions importantes adoptées lors de sa première session extraordinaire. Ils souhaitent que ces décisions soient rapidement appliquées pour faciliter les activités des particuliers et des entreprises et soutenir le développement socio-économique.

Les électeurs ont reconnu les efforts du gouvernement pour stimuler la production, les exportations, les investissements et le développement des infrastructures, dans l’objectif d’atteindre une croissance économique à deux chiffres. Ils fondent également des espoirs sur l’administration locale à deux niveaux et le développement des services publics numériques.

Des préoccupations persistent toutefois concernant les escroqueries en ligne utilisant l’intelligence artificielle, les fraudes aux examens, les pénuries localisées de manuels scolaires et les irrégularités dans le secteur de la santé...

Présentant le rapport sur le travail relatif aux préoccupations des citoyens en septembre, la présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision, Le Thi Nga, a souligné que la population appréciait les efforts de l’AN et du gouvernement pour améliorer le cadre juridique, lever les obstacles et stimuler le développement socio-économique. Elle souhaite une application cohérente et transparente des politiques et des lois, dans le respect de ses droits et intérêts légitimes.

En septembre, les organes et les délégations de l’AN ont enregistré 196 visites de citoyens concernant 172 affaires, dont neuf délégations de nombreux plaignants. Au total, 47 dossiers ont été transmis aux autorités compétentes, 20 affaires ont fait l’objet d’orientations écrites et 105 ont donné lieu à des explications sur les dispositions légales applicables.

La vice-présidente de l’AN, Nguyen Thi Thanh, a appelé à améliorer la qualité des réponses aux recommandations des électeurs et à remédier aux réponses incomplètes ou incohérentes.

Le vice-président permanent de l’AN, Do Van Chiên, a demandé d’accélérer le traitement des recommandations en attente, y compris celles des sessions précédentes, et de préciser les responsabilités et les calendriers de leur règlement.

Le Comité permanent de l’AN a également examiné les préparatifs de la 2e session de la 16e législature, ainsi qu’un projet de loi modifiant plusieurs dispositions relatives aux enfants, aux personnes handicapées, aux soins médicaux, aux produits pharmaceutiques, aux personnes âgées et à l’assurance maladie.

La première phase de la 7e réunion s’était tenue les 1er et 2 octobre. -VNA

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