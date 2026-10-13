Hô Chi Minh-Ville accélère la valorisation énergétique des déchets

Les plus de 14 000 tonnes de déchets ménagers solides générées chaque jour exercent une pression sur le système de collecte et de traitement de Hô Chi Minh-Ville. Au sein du complexe intégré de gestion des déchets de Da Phuoc, le plus grand de la ville, une transition technologique est en cours pour réduire la mise en décharge et développer la valorisation énergétique des déchets.

​

Les plus de 14 000 tonnes de déchets ménagers solides générées chaque jour exercent une pression sur le système de collecte et de traitement de Hô Chi Minh-Ville. Au sein du complexe intégré de gestion des déchets de Da Phuoc, le plus grand de la ville, une transition technologique est en cours pour réduire la mise en décharge et développer la valorisation énergétique des déchets.

Le complexe intégré de gestion des déchets de Da Phuoc traite une part importante des déchets ménagers produits quotidiennement à Hô Chi Minh-Ville. L'entreprise Vietnam Waste Solutions y exploite des systèmes de traitement des lixiviats, de contrôle des odeurs et de captage du biogaz de décharge. Elle a également proposé la construction d'une usine de valorisation énergétique d'une capacité d'environ 3 000 tonnes par jour, projet actuellement en attente d'évaluation et d'autorisation.

Kevin Moore, Directeur de la société Vietnam Waste Solutions

« Nous sommes pleinement conscients des objectifs fixés pour la ville et la région en matière de recherche d'alternatives à la mise en décharge. Nous avons soumis des propositions à la municipalité pour mettre en place la valorisation énergétique des déchets. Nous collaborons avec un autre groupe, un groupe international, pour construire une usine de valorisation énergétique d'une capacité de 3 000 tonnes par jour. Le projet traverse actuellement les phases d'évaluation. Nous sommes donc impatients de travailler en étroite collaboration avec la ville pour obtenir les autorisations nécessaires et lancer la construction. »

Selon le Service de l'agriculture et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville, quatre installations traitent les déchets municipaux solides par compostage et incinération, mais sans produire d'énergie. Deux usines de valorisation énergétique des déchets, chacune dotée d'une capacité supérieure à 3 000 tonnes par jour, devraient être achevées en 2026. La ville ambitionne de passer à la technologie de valorisation énergétique d'ici 2030.

Nguyen Hong Nguyen, Directeur adjoint du Service de l'agriculture et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville

« Hô Chi Minh-Ville produit plus de 14 000 tonnes de déchets par jour. Nous disposons de calculs, de solutions et de plans pour atteindre l'objectif de 2030. La transition de la mise en décharge vers l'incinération des déchets pour la valorisation énergétique et la production d'électricité est en cours. Deux projets actuellement en construction devraient être achevés d'ici la fin de l'année et début 2027. D'autres projets sont en phase de préparation pour l'investissement. »

Parallèlement à ce virage technologique, la ville prévoit de généraliser le tri des déchets ménagers à la source en 2027, de réorganiser les réseaux de collecte, de transport et de transfert, et d'utiliser des systèmes de pesage automatisés ainsi que le GPS pour suivre les volumes et les itinéraires de transport.

À Da Phuoc, l'entreprise Vietnam Waste Solutions a investi dans une usine de tri et de recyclage de plus de 8 000 mètres carrés, achevée en 2011. Le tri des déchets à la source devrait garantir un approvisionnement stable en matériaux recyclables tout en réduisant la quantité de déchets nécessitant un traitement final. Le biogaz issu de la décharge du complexe est capté pour produire de l'électricité.

Huynh Vy An, Opérateur de l'usine de récupération de gaz de la société Vietnam Waste Solutions

« Le système a été installé pour récupérer le gaz. Auparavant, nous le captions et le brûlions à la torche pour limiter la pollution environnementale. Par la suite, l'entreprise a installé deux générateurs pour produire de l'électricité. Ils utilisent le méthane comme combustible. La combustion du méthane produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, réduisant ainsi la pollution sans émettre de fumée. Chaque générateur a une capacité d'un mégawatt. »

Cette transition concerne également certains déchets déjà enfouis à Da Phuoc. Une fois la nouvelle technologie mise en place, les anciens déchets seront excavés, triés et traités conjointement avec les déchets quotidiens. Il s'agit de l'une des mesures envisagées pour réduire le volume des décharges, accroître la valorisation énergétique et aligner la gestion des déchets sur les objectifs de croissance verte et de neutralité carbone de la ville. -VNA