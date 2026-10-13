Accélérer les projets et moderniser l’ensemble de la zone touristique de Do Son

Hai Phong (VNA) - Le Ngoc Chau, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong et chef de la délégation des députés de Hai Phong, a effectué le 10 octobre une visite de terrain consacrée à l’aménagement urbain et à plusieurs projets d’investissement dans la zone touristique de Do Son.

La délégation a notamment inspecté le projet d’élargissement de la rue Ly Thai To et d’aménagement de ses abords, ainsi que le complexe touristique international de Doi Rong. Elle a également examiné les plans de gestion des terrains environnants et de végétalisation des principaux axes routiers.

Doté d’un investissement d’environ 300,6 milliards de dôngs provenant du budget municipal, le projet d’élargissement de la rue Ly Thai To prévoit de porter à 34 mètres la largeur d’un tronçon de 1 341 mètres reliant la place du 15-Mai au carrefour de Van Bun. Le déblaiement des terrains est achevé du côté droit et réalisé à 70,84 % du côté gauche, sur une longueur de 950 mètres. Le projet rencontre toutefois des difficultés liées au relogement des habitants, à la détermination de l’origine des terrains et aux procédures de récupération foncière.

D’une superficie d’environ 480,2 hectares, le complexe touristique international de Doi Rong comprend trois projets, représentant un investissement total de plus de 31 000 milliards de dôngs. Plusieurs équipements sont déjà en service, dont un parcours de golf de 27 trous et un parc aquatique. L’investisseur propose de modifier la vocation d’une composante du projet, initialement consacrée à l’hébergement touristique et aux séjours de villégiature, pour en faire un ensemble urbain mixte comprenant des logements, ainsi que de réserver des terrains supplémentaires aux infrastructures techniques et sociales.

À l’issue de la visite, Le Ngoc Chau a souligné que Do Son constituait une zone stratégique pour le tourisme balnéaire de Hai Phong. L’extension de l’espace urbain, des services et des activités touristiques vers le littoral doit permettre de transformer cette destination saisonnière en un pôle balnéaire moderne fonctionnant toute l’année. Il a demandé aux services compétents de lever les obstacles aux projets et d’améliorer les infrastructures, les espaces publics et le paysage urbain.

Le Ngoc Chau, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation des députés de Hai Phong, inspecte, avec la délégation qui l’accompagne, le chantier du projet d’élargissement de la rue Ly Thai To et d’aménagement de ses abords. Photo: baohaiphong.vn

Il a notamment chargé les autorités municipales d’achever rapidement les opérations de libération des terrains nécessaires à l’élargissement de la rue Ly Thai To, afin de lancer les travaux début novembre. Un calendrier détaillé devra être établi pour chaque composante, avec pour objectif d’achever les principaux ouvrages avant la saison touristique de 2027. Les procédures de récupération foncière devront être finalisées en 2026 et les terrains concernés strictement protégés contre toute réoccupation illégale.

Concernant l’aménagement paysager, le Service municipal de la construction devra élaborer un plan de plantation adapté au littoral, privilégiant des essences résistantes aux vents violents et aux tempêtes. Les travaux devront être coordonnés avec la rénovation des trottoirs, de l’éclairage public, des enseignes et des façades.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti a également appelé à diversifier l’offre touristique autour du tourisme quatre saisons, des activités nocturnes, des événements et des sports nautiques, en renforçant les liens entre Doi Rong, Hon Dau et Van Huong, ainsi que la promotion de la destination en vue de la saison 2027.

Enfin, la proposition de réajustement du projet de Doi Rong devra faire l’objet d’une évaluation approfondie, conformément à la législation et aux documents d’urbanisme. Le Ngoc Chau a souligné la nécessité de préserver les espaces publics du littoral, les plages et les accès à la mer, de protéger l’environnement côtier et de garantir des infrastructures adaptées. Il a également exigé une évaluation transparente des obligations financières, afin de prévenir toute perte ou tout gaspillage des biens, des terrains et des fonds publics, ainsi que tout litige ou conflit d’intérêts. -VNA