Économie

Accélérer les projets et moderniser l’ensemble de la zone touristique de Do Son

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong, Le Ngoc Chau, a demandé d’accélérer les projets d’investissement et de moderniser les infrastructures et les paysages de Do Son, afin d’en faire un pôle de tourisme balnéaire et de services haut de gamme de dimension régionale et internationale.

Le Ngoc Chau, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong, s'exprime. Photo: baohaiphong.vn
Le Ngoc Chau, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong, s'exprime. Photo: baohaiphong.vn

Hai Phong (VNA) - Le Ngoc Chau, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong et chef de la délégation des députés de Hai Phong, a effectué le 10 octobre une visite de terrain consacrée à l’aménagement urbain et à plusieurs projets d’investissement dans la zone touristique de Do Son.

La délégation a notamment inspecté le projet d’élargissement de la rue Ly Thai To et d’aménagement de ses abords, ainsi que le complexe touristique international de Doi Rong. Elle a également examiné les plans de gestion des terrains environnants et de végétalisation des principaux axes routiers.

Doté d’un investissement d’environ 300,6 milliards de dôngs provenant du budget municipal, le projet d’élargissement de la rue Ly Thai To prévoit de porter à 34 mètres la largeur d’un tronçon de 1 341 mètres reliant la place du 15-Mai au carrefour de Van Bun. Le déblaiement des terrains est achevé du côté droit et réalisé à 70,84 % du côté gauche, sur une longueur de 950 mètres. Le projet rencontre toutefois des difficultés liées au relogement des habitants, à la détermination de l’origine des terrains et aux procédures de récupération foncière.

D’une superficie d’environ 480,2 hectares, le complexe touristique international de Doi Rong comprend trois projets, représentant un investissement total de plus de 31 000 milliards de dôngs. Plusieurs équipements sont déjà en service, dont un parcours de golf de 27 trous et un parc aquatique. L’investisseur propose de modifier la vocation d’une composante du projet, initialement consacrée à l’hébergement touristique et aux séjours de villégiature, pour en faire un ensemble urbain mixte comprenant des logements, ainsi que de réserver des terrains supplémentaires aux infrastructures techniques et sociales.

À l’issue de la visite, Le Ngoc Chau a souligné que Do Son constituait une zone stratégique pour le tourisme balnéaire de Hai Phong. L’extension de l’espace urbain, des services et des activités touristiques vers le littoral doit permettre de transformer cette destination saisonnière en un pôle balnéaire moderne fonctionnant toute l’année. Il a demandé aux services compétents de lever les obstacles aux projets et d’améliorer les infrastructures, les espaces publics et le paysage urbain.

chau-2.jpg
Le Ngoc Chau, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation des députés de Hai Phong, inspecte, avec la délégation qui l’accompagne, le chantier du projet d’élargissement de la rue Ly Thai To et d’aménagement de ses abords. Photo: baohaiphong.vn

Il a notamment chargé les autorités municipales d’achever rapidement les opérations de libération des terrains nécessaires à l’élargissement de la rue Ly Thai To, afin de lancer les travaux début novembre. Un calendrier détaillé devra être établi pour chaque composante, avec pour objectif d’achever les principaux ouvrages avant la saison touristique de 2027. Les procédures de récupération foncière devront être finalisées en 2026 et les terrains concernés strictement protégés contre toute réoccupation illégale.

Concernant l’aménagement paysager, le Service municipal de la construction devra élaborer un plan de plantation adapté au littoral, privilégiant des essences résistantes aux vents violents et aux tempêtes. Les travaux devront être coordonnés avec la rénovation des trottoirs, de l’éclairage public, des enseignes et des façades.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti a également appelé à diversifier l’offre touristique autour du tourisme quatre saisons, des activités nocturnes, des événements et des sports nautiques, en renforçant les liens entre Doi Rong, Hon Dau et Van Huong, ainsi que la promotion de la destination en vue de la saison 2027.

Enfin, la proposition de réajustement du projet de Doi Rong devra faire l’objet d’une évaluation approfondie, conformément à la législation et aux documents d’urbanisme. Le Ngoc Chau a souligné la nécessité de préserver les espaces publics du littoral, les plages et les accès à la mer, de protéger l’environnement côtier et de garantir des infrastructures adaptées. Il a également exigé une évaluation transparente des obligations financières, afin de prévenir toute perte ou tout gaspillage des biens, des terrains et des fonds publics, ainsi que tout litige ou conflit d’intérêts. -VNA

#Hai Phong #Do Son #zone touristique
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Les secteurs du textile-habillement et du cuir-chaussure s’orientent vers un modèle industriel allant au-delà de la sous-traitance et de l’assemblage, afin de se positionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée, d’accroître le contenu technologique et de renforcer leur compétitivité. Photo: VNA

Vietnam : renforcer les liens entre entreprises étrangères et sous-traitants locaux

Malgré les importants investissements directs étrangers attirés par le Vietnam, les liens entre les multinationales et les entreprises locales restent limités. Le renforcement de la sous-traitance industrielle, à travers le transfert de technologies, la formation et le développement des fournisseurs vietnamiens, constitue un enjeu majeur pour accroître la compétitivité de l’économie et favoriser une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales.

Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués. Photo: VNA

Vietnam-UE : de vastes perspectives de coopération

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné, le 12 octobre, que les transformations de l’économie vietnamienne ouvraient de vastes perspectives de coopération avec l’UE, notamment dans l’énergie, les technologies et les infrastructures stratégiques.

Centre financier international du Vietnam à Da Nang. Photo : VNA

Trois projets prioritaires pour dynamiser le Centre financier international à Da Nang

Dès sa création, le Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN) a été conçu selon le modèle d’un centre financier international de nouvelle génération. Il entend plutôt développer des secteurs présentant des avantages spécifiques et susceptibles de se connecter directement aux nouveaux moteurs de croissance, en reliant les capitaux internationaux aux projets, aux entreprises et aux opportunités d’investissement de Da Nang, du Centre et de l’ensemble du Vietnam.

Les produits agricoles de la commune de Khanh Trung, dans la province de Ninh Binh, ont obtenu la certification OCOP, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus et au développement des marques locales. Photo : VNA

Associer les produits OCOP à l'agrotourisme pour accroître la valeur des produits agricoles vietnamiens

L’association des produits OCOP (One Commune, one Product) au tourisme agricole et rural ouvre de nouvelles perspectives pour valoriser les produits vietnamiens, élargir leurs débouchés et accroître les revenus des producteurs. La promotion commerciale, la transformation numérique et la mise en valeur des savoir-faire et des cultures locales sont essentielles pour développer des expériences touristiques attractives et construire des chaînes de valeur durables.

Saigontel obtient une licence pour distribuer l’Internet par satellite et renforcer la connectivité pour la production. Photo : cafef.vn

Saigontel mise sur l’espace pour révolutionner la connectivité industrielle

En vertu de cette licence, Saigontel est autorisée à revendre des services de télécommunications sur des réseaux publics, notamment des services de lignes louées pour les stations de base mobiles, l’accès à Internet via des réseaux publics de télécommunications par satellite fixe à l’échelle nationale, ainsi que l’accès à Internet via des réseaux publics de télécommunications par satellite mobile pour la connectivité maritime.

Récolte du café. Photo : VNA

Le Festival du café de Buon Ma Thuot prévu en mars 2027

Le 10e Festival du café de Buon Ma Thuot se tiendra en mars 2027, avec une envergure nationale et 30 activités destinées à promouvoir la marque du café vietnamien, à valoriser le café Robusta et à attirer quelque 1,3 million de visiteurs.

Transformation de poulpes destinés à l’exportation vers le marché japonais au sein de l’entreprise Huy Nam, dans la province d’An Giang. Photo: VNA

Produits aquatiques : le Vietnam vise 12 milliards de dollars d’exportations en 2026

​Avec une production de près de 7,9 millions de tonnes sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 3,9 % sur un an, le secteur aquatique vietnamien dispose d’une base solide pour atteindre son objectif de 12 milliards de dollars d’exportations annuelles, malgré la hausse des coûts de production et le ralentissement de la demande sur certains marchés.

Les dirigeants et les membres d'équipage de Vietjet Air posent pour une photo avec les invités présents à la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

Vietjet Air inaugure une ligne directe entre Prague et Hanoï

Le lancement de la ligne aérienne directe Prague-Hanoï par Vietjet Air, le 10 octobre, renforce la connectivité aérienne entre le Vietnam et la République tchèque, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme, les échanges entre les deux peuples et la coopération économique bilatérale.

Nong Duc Lai, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Chine. Photo: VNA

Vietnam-Chine : La coopération commerciale poursuit son essor, gagnant en profondeur

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine connaissent une forte croissance, soutenue par les orientations stratégiques des dirigeants des deux pays et le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines. L’enjeu est désormais de privilégier la qualité, la valeur ajoutée et un développement commercial plus équilibré et durable.

Dans la zone industrielle de Yen Phong II-C, province de Bac Ninh. Photo : VNA

IDE : au Vietnam, la stabilité fiscale devient un nouvel argument de compétitivité

Dans la compétition mondiale pour attirer les investissements étrangers, les avantages fiscaux ne constituent plus le seul critère déterminant. Pour les entreprises à capitaux étrangers déjà implantées au Vietnam, la stabilité, la transparence et la prévisibilité de la politique fiscale jouent un rôle croissant dans leurs décisions de maintenir, d’étendre leurs activités et d’investir à long terme.