Économie

Les entrepreneurs vietnamiens, acteurs clés du développement économique et du Renouveau

À l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens, le 13 octobre, le Vietnam met en avant la contribution croissante des entreprises à la croissance nationale et les nouvelles mesures destinées à renforcer la compétitivité du secteur privé.

Le Premier ministre Lê Minh Hung et les délégués lors du lancement de la plateforme numérique de l'Association des PME du Vietnam. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung et les délégués lors du lancement de la plateforme numérique de l'Association des PME du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Depuis les premières années de l’indépendance, le Président Hô Chi Minh a souligné le rôle essentiel des activités commerciales et industrielles dans la construction du pays, en liant la prospérité des entreprises à celle de l’économie nationale. Cette vision continue d’inspirer les orientations du Parti communiste du Vietnam (PCV), notamment en matière de développement du secteur privé.

Le 13 octobre 1945, un peu plus d’un mois après la naissance de la République démocratique du Vietnam, le Président Hô Chi Minh avait adressé une lettre aux milieux industriels et commerciaux, les appelant à contribuer à la construction d’une économie et de finances solides et prospères. Il avait également affirmé que le gouvernement et le peuple soutiendraient les commerçants dans cette entreprise, soulignant que les intérêts du pays et ceux des entreprises étaient étroitement liés.

Selon le ministère des Finances, le Vietnam comptait environ 1,1 million d’entreprises en activité en septembre 2026, pour un capital enregistré total de plus de 30 millions de milliards de dôngs. Au cours des neuf premiers mois de l’année, plus de 223 900 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités, soit une moyenne de 24 900 nouvelles entreprises entrant chaque mois sur le marché.

Le secteur des entreprises contribue à plus de 60 % du produit intérieur brut (PIB), emploie plus de 17,6 millions de personnes et représente environ 55 % des recettes budgétaires de l’État.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance de 9,01 %, son rythme le plus élevé depuis 2011. La production industrielle a progressé de 12,3 %, la consommation de 13,4 % et les investissements totaux de 15,1 %. Ces résultats sont liés aux efforts des entreprises pour maintenir la production, rechercher de nouveaux marchés, investir dans les technologies et s’adapter aux évolutions économiques.

Cette dynamique a également des effets sur l’emploi et les revenus. Le Vietnam comptait 52,7 millions de personnes ayant un emploi sur cette période, soit 683 800 de plus qu’un an auparavant. Le revenu mensuel moyen des travailleurs atteignait 9,1 millions de dôngs, en hausse de 9,1 %.

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Chargement d'autobus électriques Kim Long Motor au port de Chân Mây (Huê) pour exportation vers la Thaïlande. Photo: VNA

Pour consolider ces acquis, le Parti et l’État ont adopté de nouvelles orientations en faveur du secteur privé. La résolution no 68-NQ/TW du 4 mai 2025 du Bureau politique définit le secteur privé comme "l’un des moteurs les plus importants de l’économie nationale". Elle vise notamment à développer une communauté d’entrepreneurs dotés d’une éthique professionnelle, de capacités de gestion et d’un esprit d’innovation.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de compter deux millions d’entreprises en activité. Le secteur privé devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne de 10 à 12 %, contribuer à hauteur de 55 à 58 % du PIB et fournir des emplois à environ 84 à 85 % de la main-d’œuvre. Le pays vise également la participation d’au moins 20 grandes entreprises aux chaînes de valeur mondiales.

La résolution prévoit l’amélioration du cadre institutionnel, la garantie de la liberté d’entreprendre et la protection de la propriété, ainsi que la levée des obstacles liés aux terrains, aux capitaux, aux technologies, aux ressources humaines et aux marchés. Les entreprises sont, de leur côté, appelées à moderniser leur gestion, accélérer la transformation numérique et verte, renforcer leurs marques et répondre aux exigences toujours plus élevées des marchés internationaux.

Dans cette perspective, le Premier ministre a approuvé, le 6 avril 2026, le programme de développement de 1 000 entreprises pionnières pour la période 2026-2030. Celui-ci prévoit notamment qu’au moins 15 % de ces entreprises soient dirigées par des femmes et qu’au moins 200 connaissent une croissance rapide. Des mécanismes de soutien sont prévus pour faciliter les investissements, l’accès au financement, l’innovation, la formation et la promotion commerciale à l’étranger.

À l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens, cette évolution rappelle que la réussite des entreprises ne se mesure pas seulement à leur taille ou à leurs bénéfices, mais aussi à leur contribution durable aux travailleurs, à la société et au pays. Plus de 80 ans après l’appel du Président Hô Chi Minh à agir dans l’intérêt du pays et du peuple, les entrepreneurs sont appelés à participer davantage à l’ambition d’un Vietnam puissant et prospère. -VNA

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