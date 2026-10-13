Économie

Quang Ninh : l’usine textile Wellrain entre en service avec un investissement de 15 millions de dollars

L'objectif principal de cette usine est la fabrication de tissus tissés et la finition des produits textiles, avec pour production majeure les tissus teints. La capacité de production annuelle prévue s'élève à environ 42 millions de mètres carrés de tissu, soit 8.400 tonnes de tissu teint par an.

Inauguration de l'usine de fabrication de tissus greges et teints Wellrain à Quang Ninh. Photo: baoquangninh.vn
Inauguration de l'usine de fabrication de tissus greges et teints Wellrain à Quang Ninh. Photo: baoquangninh.vn

Quang Ninh (VNA) – Le 6 octobre, dans la zone industrielle de Hai Ha, située dans la commune de Quang Ha, la société Wellrain Textile Vietnam a inauguré son usine de fabrication de tissus grèges et teints, représentant un investissement total de 381 milliards de dôngs, soit environ 15 millions de dollars.

Implantée sur une superficie d’environ 25 638 m² au sein de la zone industrielle de Hai Ha, l’usine comprend des ateliers répondant aux normes en vigueur ainsi que diverses installations annexes. Elle est destinée principalement au tissage et à la finition de produits textiles, notamment à la production de tissus teints. Sa capacité annuelle prévue est d’environ 42 millions de mètres carrés de tissu, soit l’équivalent de 8 400 tonnes de tissu teint.

La mise en service de l’usine, après plus d’un an de travaux, témoigne de la capacité à transformer rapidement les investissements en capacités de production. Le projet devrait contribuer à compléter et à développer la chaîne d’approvisionnement textile au sein de la zone industrielle de Hai Ha.

Lors de la cérémonie, Truong Manh Hung, vice-président permanent du Comité de gestion de la zone économique de Quang Ninh, a salué les efforts déployés par l’investisseur pour mener à bien le projet.

Dans un contexte où la croissance économique de Quang Ninh a atteint 12,54 % au cours des neuf premiers mois de 2026, l’industrie manufacturière demeure l’un des principaux moteurs de l’économie provinciale.

La mise en œuvre de ce projet devrait contribuer à atteindre l’objectif de croissance de 26,3 % fixé pour le secteur industriel en 2026 et à porter la part de ce secteur à plus de 14 % du produit intérieur brut provincial. Le responsable a également appelé l’entreprise à respecter strictement les normes de sécurité, à protéger l’environnement et à assurer la formation de la main-d’œuvre locale. -VNA

#Quang Ninh #tissus greges
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