Quang Ninh : l’usine textile Wellrain entre en service avec un investissement de 15 millions de dollars

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Quang Ninh (VNA) – Le 6 octobre, dans la zone industrielle de Hai Ha, située dans la commune de Quang Ha, la société Wellrain Textile Vietnam a inauguré son usine de fabrication de tissus grèges et teints, représentant un investissement total de 381 milliards de dôngs, soit environ 15 millions de dollars.

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Implantée sur une superficie d’environ 25 638 m² au sein de la zone industrielle de Hai Ha, l’usine comprend des ateliers répondant aux normes en vigueur ainsi que diverses installations annexes. Elle est destinée principalement au tissage et à la finition de produits textiles, notamment à la production de tissus teints. Sa capacité annuelle prévue est d’environ 42 millions de mètres carrés de tissu, soit l’équivalent de 8 400 tonnes de tissu teint.

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La mise en service de l’usine, après plus d’un an de travaux, témoigne de la capacité à transformer rapidement les investissements en capacités de production. Le projet devrait contribuer à compléter et à développer la chaîne d’approvisionnement textile au sein de la zone industrielle de Hai Ha.

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Lors de la cérémonie, Truong Manh Hung, vice-président permanent du Comité de gestion de la zone économique de Quang Ninh, a salué les efforts déployés par l’investisseur pour mener à bien le projet.

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Dans un contexte où la croissance économique de Quang Ninh a atteint 12,54 % au cours des neuf premiers mois de 2026, l’industrie manufacturière demeure l’un des principaux moteurs de l’économie provinciale.

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La mise en œuvre de ce projet devrait contribuer à atteindre l’objectif de croissance de 26,3 % fixé pour le secteur industriel en 2026 et à porter la part de ce secteur à plus de 14 % du produit intérieur brut provincial. Le responsable a également appelé l’entreprise à respecter strictement les normes de sécurité, à protéger l’environnement et à assurer la formation de la main-d’œuvre locale. -VNA

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