Phu Quôc : un dialogue avec les entreprises axé sur les infrastructures et les procédures administratives

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An Giang (VNA) - Lors d’une rencontre organisée le 10 octobre, les dirigeants de la province d’An Giang et de la zone spéciale de Phu Quôc ont recueilli plusieurs propositions concernant les ports maritimes, les transports, l’approvisionnement en eau, les matières premières pour la fabrication de la sauce de poisson et les procédures administratives. Ils se sont engagés à accélérer la résolution des difficultés en vue de préparer l’APEC 2027.

La rencontre, organisée par le Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, a réuni notamment Lê Quang Tùng, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang, ainsi que Dinh Van Noi, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la zone spéciale de Phu Quôc.

Des difficultés à résoudre dans plusieurs secteurs

Le groupe Sun Group a demandé que les obstacles à la mise en service du port d’An Thoi soient rapidement levés, que les liaisons routières entre le Nord et le Sud de l’île soient achevées et qu’un projet de ligne de tramway soit étudié. Le groupe a également signalé que la poussière et la pollution provenant des chantiers nuisaient à l’image touristique de Phu Quôc.

L’Association des producteurs de sauce de poisson de Phu Quôc a proposé d’adapter la réglementation sur la pêche à l’anchois aux spécificités locales afin de faciliter l’approvisionnement en matières premières. Elle a également demandé l’aménagement d’une zone de production regroupée, associée au tourisme expérientiel. Les entreprises ont par ailleurs suggéré de renforcer la formation des professionnels du tourisme, de créer un fonds spécifique de promotion touristique et de soutenir les produits du programme OCOP (À chaque commune son produit).

De son côté, la société par actions de construction Nam Dao a proposé de financer, en coordination avec les autorités, la construction d’une conduite d’eau dans la commune de Bai Thom, afin de répondre aux besoins des habitants et des activités économiques.

Accélérer les solutions et améliorer le climat des affaires

Dinh Van Noi a indiqué que la localité prendrait en compte les propositions formulées, organiserait des dialogues thématiques par secteur d’activité et mettrait en service un portail officiel permettant de recueillir publiquement les signalements. Les numéros de téléphone directs des principaux dirigeants seraient également rendus publics afin que les entreprises et les habitants puissent leur faire part directement de leurs préoccupations.

Lê Quang Tùng a souligné le rôle de Phu Quôc comme pôle de croissance important pour la province et le pays, notamment grâce à son économie maritime et à son tourisme haut de gamme. An Giang accélérera l’ajustement du plan directeur de Phu Quôc à l’horizon 2050, la résolution des problèmes liés aux données foncières et le développement des services publics en ligne.

La province vise également à porter la capacité de l’aéroport international de Phu Quôc à 20 millions de passagers en mars 2027, avec un objectif à terme de 50 millions de passagers par an.

Enfin, les autorités ont appelé les entreprises à contribuer à la mise en place d’un écosystème de soutien aux petites entreprises et aux ménages commerçants, ainsi qu’à la préservation d’un environnement propre, vert, sûr et accueillant, en préparation de l’APEC 2027. -VNA

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