Économie

Phu Quôc : un dialogue avec les entreprises axé sur les infrastructures et les procédures administratives

Lors d’une rencontre avec les entreprises le 10 octobre, les autorités de la province d’An Giang et de la zone spéciale de Phu Quôc ont recueilli plusieurs propositions concernant les ports, les transports, l’approvisionnement en eau, les matières premières pour la fabrication de la sauce de poisson et les formalités administratives. Elles se sont engagées à accélérer la résolution des difficultés en vue de préparer le sommet de l’APEC 2027.

Dinh Van Noi, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la zone spéciale de Phu Quôc à la rencontre. Photo: baoangiang.com
Dinh Van Noi, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la zone spéciale de Phu Quôc à la rencontre. Photo: baoangiang.com

An Giang (VNA) - Lors d’une rencontre organisée le 10 octobre, les dirigeants de la province d’An Giang et de la zone spéciale de Phu Quôc ont recueilli plusieurs propositions concernant les ports maritimes, les transports, l’approvisionnement en eau, les matières premières pour la fabrication de la sauce de poisson et les procédures administratives. Ils se sont engagés à accélérer la résolution des difficultés en vue de préparer l’APEC 2027.

La rencontre, organisée par le Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, a réuni notamment Lê Quang Tùng, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang, ainsi que Dinh Van Noi, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la zone spéciale de Phu Quôc.

Des difficultés à résoudre dans plusieurs secteurs

Le groupe Sun Group a demandé que les obstacles à la mise en service du port d’An Thoi soient rapidement levés, que les liaisons routières entre le Nord et le Sud de l’île soient achevées et qu’un projet de ligne de tramway soit étudié. Le groupe a également signalé que la poussière et la pollution provenant des chantiers nuisaient à l’image touristique de Phu Quôc.

L’Association des producteurs de sauce de poisson de Phu Quôc a proposé d’adapter la réglementation sur la pêche à l’anchois aux spécificités locales afin de faciliter l’approvisionnement en matières premières. Elle a également demandé l’aménagement d’une zone de production regroupée, associée au tourisme expérientiel. Les entreprises ont par ailleurs suggéré de renforcer la formation des professionnels du tourisme, de créer un fonds spécifique de promotion touristique et de soutenir les produits du programme OCOP (À chaque commune son produit).

De son côté, la société par actions de construction Nam Dao a proposé de financer, en coordination avec les autorités, la construction d’une conduite d’eau dans la commune de Bai Thom, afin de répondre aux besoins des habitants et des activités économiques.

Accélérer les solutions et améliorer le climat des affaires

Dinh Van Noi a indiqué que la localité prendrait en compte les propositions formulées, organiserait des dialogues thématiques par secteur d’activité et mettrait en service un portail officiel permettant de recueillir publiquement les signalements. Les numéros de téléphone directs des principaux dirigeants seraient également rendus publics afin que les entreprises et les habitants puissent leur faire part directement de leurs préoccupations.

Lê Quang Tùng a souligné le rôle de Phu Quôc comme pôle de croissance important pour la province et le pays, notamment grâce à son économie maritime et à son tourisme haut de gamme. An Giang accélérera l’ajustement du plan directeur de Phu Quôc à l’horizon 2050, la résolution des problèmes liés aux données foncières et le développement des services publics en ligne.

La province vise également à porter la capacité de l’aéroport international de Phu Quôc à 20 millions de passagers en mars 2027, avec un objectif à terme de 50 millions de passagers par an.

Enfin, les autorités ont appelé les entreprises à contribuer à la mise en place d’un écosystème de soutien aux petites entreprises et aux ménages commerçants, ainsi qu’à la préservation d’un environnement propre, vert, sûr et accueillant, en préparation de l’APEC 2027. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #Phu Quôc #APEC
Suivez VietnamPlus

APEC

Sur le même sujet

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang (à droite) et l’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Mi-yon. Photo : baoquocte.vn

Année de l’APEC 2027 : Hanoi et Séoul partagent leur expertise organisationnelle

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a appelé les deux parties à maintenir une coordination étroite pour préparer et organiser avec succès les visites et réunions de haut niveau à venir, tout en renforçant le partage d’expériences et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier alors que le Vietnam se prépare à accueillir l’Année de l’APEC 2027.

Voir plus

Le parc Le Van Tam est un espace où des investissements dans le développement d'un parking souterrain pourraient être réalisés afin de compléter l'espace constructible et d'accroître la capacité des infrastructures de la ville Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville : un potentiel à valoriser grâce à l’aménagement souterrain

Face à la raréfaction du foncier et aux besoins croissants en infrastructures, Hô Chi Minh-Ville mise sur l’espace souterrain pour élargir ses capacités de développement. Une nouvelle résolution vise à encadrer son aménagement, à renforcer la connectivité des transports et à garantir une exploitation sûre et durable du sous-sol.

Les secteurs du textile-habillement et du cuir-chaussure s’orientent vers un modèle industriel allant au-delà de la sous-traitance et de l’assemblage, afin de se positionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée, d’accroître le contenu technologique et de renforcer leur compétitivité. Photo: VNA

Vietnam : renforcer les liens entre entreprises étrangères et sous-traitants locaux

Malgré les importants investissements directs étrangers attirés par le Vietnam, les liens entre les multinationales et les entreprises locales restent limités. Le renforcement de la sous-traitance industrielle, à travers le transfert de technologies, la formation et le développement des fournisseurs vietnamiens, constitue un enjeu majeur pour accroître la compétitivité de l’économie et favoriser une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales.

Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués. Photo: VNA

Vietnam-UE : de vastes perspectives de coopération

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné, le 12 octobre, que les transformations de l’économie vietnamienne ouvraient de vastes perspectives de coopération avec l’UE, notamment dans l’énergie, les technologies et les infrastructures stratégiques.

Centre financier international du Vietnam à Da Nang. Photo : VNA

Trois projets prioritaires pour dynamiser le Centre financier international à Da Nang

Dès sa création, le Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN) a été conçu selon le modèle d’un centre financier international de nouvelle génération. Il entend plutôt développer des secteurs présentant des avantages spécifiques et susceptibles de se connecter directement aux nouveaux moteurs de croissance, en reliant les capitaux internationaux aux projets, aux entreprises et aux opportunités d’investissement de Da Nang, du Centre et de l’ensemble du Vietnam.

Les produits agricoles de la commune de Khanh Trung, dans la province de Ninh Binh, ont obtenu la certification OCOP, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus et au développement des marques locales. Photo : VNA

Associer les produits OCOP à l'agrotourisme pour accroître la valeur des produits agricoles vietnamiens

L’association des produits OCOP (One Commune, one Product) au tourisme agricole et rural ouvre de nouvelles perspectives pour valoriser les produits vietnamiens, élargir leurs débouchés et accroître les revenus des producteurs. La promotion commerciale, la transformation numérique et la mise en valeur des savoir-faire et des cultures locales sont essentielles pour développer des expériences touristiques attractives et construire des chaînes de valeur durables.

Saigontel obtient une licence pour distribuer l’Internet par satellite et renforcer la connectivité pour la production. Photo : cafef.vn

Saigontel mise sur l’espace pour révolutionner la connectivité industrielle

En vertu de cette licence, Saigontel est autorisée à revendre des services de télécommunications sur des réseaux publics, notamment des services de lignes louées pour les stations de base mobiles, l’accès à Internet via des réseaux publics de télécommunications par satellite fixe à l’échelle nationale, ainsi que l’accès à Internet via des réseaux publics de télécommunications par satellite mobile pour la connectivité maritime.

Récolte du café. Photo : VNA

Le Festival du café de Buon Ma Thuot prévu en mars 2027

Le 10e Festival du café de Buon Ma Thuot se tiendra en mars 2027, avec une envergure nationale et 30 activités destinées à promouvoir la marque du café vietnamien, à valoriser le café Robusta et à attirer quelque 1,3 million de visiteurs.