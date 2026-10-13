Entrepreneurs vietnamiens : moteurs de l’innovation et de la croissance

À l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens, célébrée le 13 octobre, le rôle de ces acteurs économiques est plus que jamais mis en lumière. Dans un contexte d’intégration économique approfondie, ils contribuent activement à la croissance, à la création d’emplois, à l’amélioration des revenus des travailleurs et au renforcement de la compétitivité du Vietnam sur la scène internationale.