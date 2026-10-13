Entrepreneurs vietnamiens : moteurs de l’innovation et de la croissance

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Le secrétaire général du Parti, To Lam, et les délégués visitent l’exposition sur les réalisations du secteur privé et les stands de produits nationaux lors d'une conférence nationale sur l'application des résolutions No 66 et 68 du Bureau politique relatives au développement du secteur privé, organisée au siège de l'Assemblée nationale, 18 mai 2025. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti, To Lam, et les délégués visitent l’exposition sur les réalisations du secteur privé et les stands de produits nationaux lors d'une conférence nationale sur l'application des résolutions No 66 et 68 du Bureau politique relatives au développement du secteur privé, organisée au siège de l'Assemblée nationale, 18 mai 2025. Photo : VNA
Le groupe THACO investit dans une ligne de soudage automatique de carrosseries équipée de robots de dernière génération capables de pivoter sous tous les angles, garantissant une précision technique et une solidité optimales des structures. Photo : VNA
Le groupe THACO investit dans une ligne de soudage automatique de carrosseries équipée de robots de dernière génération capables de pivoter sous tous les angles, garantissant une précision technique et une solidité optimales des structures. Photo : VNA
Le président de la République, Luong Cuong, remet le titre de "Héros du travail" à Nguyen Phuong Thao, présidente de Vietjet Air et du groupe Sovico en décembre 2025. Photo : VNA
Le président de la République, Luong Cuong, remet le titre de "Héros du travail" à Nguyen Phuong Thao, présidente de Vietjet Air et du groupe Sovico en décembre 2025. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (2e, de gauche à droite) et les délégués participent à la cérémonie de lancement de la plateforme numérique de l'Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam, en août 2026. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (2e, de gauche à droite) et les délégués participent à la cérémonie de lancement de la plateforme numérique de l'Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam, en août 2026. Photo : VNA
La cérémonie d'exportation du premier lot de véhicules électriques VinFast vers le marché américain, organisée au port de Hai Phong, a marqué un tournant historique pour l'industrie automobile nationale avec ses premiers produits intelligents prêts à conquérir le monde, le 25 novembre 2022. Photo : VNA
La cérémonie d'exportation du premier lot de véhicules électriques VinFast vers le marché américain, organisée au port de Hai Phong, a marqué un tournant historique pour l'industrie automobile nationale avec ses premiers produits intelligents prêts à conquérir le monde, le 25 novembre 2022. Photo : VNA
Le Pont d'Or, situé dans le complexe touristique Sun World Ba Na Hills à Da Nang et financé par Sun Group, s'impose comme une icône architecturale mondiale, attirant une importante clientèle internationale. Photo : VNA
Le Pont d'Or, situé dans le complexe touristique Sun World Ba Na Hills à Da Nang et financé par Sun Group, s'impose comme une icône architecturale mondiale, attirant une importante clientèle internationale. Photo : VNA
Inauguration officielle de l'usine de transformation de lait frais du groupe TH dans l'oblast de Kalouga, en Russie, en mai 2025. Photo : VNA
Inauguration officielle de l'usine de transformation de lait frais du groupe TH dans l'oblast de Kalouga, en Russie, en mai 2025. Photo : VNA
La société générale de télécommunications Viettel présente son complexe de robots logistiques intelligents lors de la Foire d'automne 2025, témoignant des avancées technologiques du groupe. Photo : VNA
La société générale de télécommunications Viettel présente son complexe de robots logistiques intelligents lors de la Foire d'automne 2025, témoignant des avancées technologiques du groupe. Photo : VNA
Mme Thai Huong, Héroïne du travail et présidente du Conseil stratégique du groupe laitier TH, fait partie des cinq étrangers – venus d’Italie, du Sri Lanka, d’Israël, d’Allemagne et du Vietnam – à recevoir personnellement des mains du président Vladimir Poutine l’Ordre de l’amitié pour sa contribution significative au renforcement de l’unité nationale et de l’amitié entre les peuples, en novembre 2025. Photo : VNA
Mme Thai Huong, Héroïne du travail et présidente du Conseil stratégique du groupe laitier TH, fait partie des cinq étrangers – venus d’Italie, du Sri Lanka, d’Israël, d’Allemagne et du Vietnam – à recevoir personnellement des mains du président Vladimir Poutine l’Ordre de l’amitié pour sa contribution significative au renforcement de l’unité nationale et de l’amitié entre les peuples, en novembre 2025. Photo : VNA
Le groupe Haa Phat, premier producteur de l'acier au Vietnam, fabrique des produits à haute valeur technique destinés aux grands projets d'infrastructure nationaux tels que les aéroports et les réseaux de métro de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Le groupe Haa Phat, premier producteur de l'acier au Vietnam, fabrique des produits à haute valeur technique destinés aux grands projets d'infrastructure nationaux tels que les aéroports et les réseaux de métro de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
La société United Coffee Vietnam, implantée à Gia Lai, produit du café Robusta de haute qualité répondant aux normes internationales pour l'exportation vers de nombreux marchés mondiaux. Photo : VNA
La société United Coffee Vietnam, implantée à Gia Lai, produit du café Robusta de haute qualité répondant aux normes internationales pour l'exportation vers de nombreux marchés mondiaux. Photo : VNA
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Entrepreneurs vietnamiens : moteurs de l’innovation et de la croissance

À l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens, célébrée le 13 octobre, le rôle de ces acteurs économiques est plus que jamais mis en lumière. Dans un contexte d’intégration économique approfondie, ils contribuent activement à la croissance, à la création d’emplois, à l’amélioration des revenus des travailleurs et au renforcement de la compétitivité du Vietnam sur la scène internationale.

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